Partneriniz aşırı kaygılı biriyse…

Kaygı bozukluğu olan biriyle ilişki yürütmek empati ve anlayış gerektirir. Partnerinizin profesyonel yardım almasına yardımcı olmak ve kaygılı anlarda ona teselli kaynağı olmak, daha sağlıklı ve destekleyici bir ilişki kurmanıza yardımcı olabilir. Kaygı bozukluğu olan biriyle ilişki yaşarken yapabileceğiniz en destekleyici şeylerden biri, kaygı ve kaygı bozuklukları hakkında bilgi sahibi olmaktır. Birçok insan anksiyete hakkında yanlış bilgilere sahip, bu nedenle doğru bilgi edinmek faydalı olabilir. Kaygının ne olduğunu anlayarak parnetinize karşı daha kolay empati yapabilirsiniz. Öncelikle bilinmelidir ki kaygı bozukluğuna sahip olmak bir zayıflık değildir. Kaygı tamamen "kafanızda olan" bir şey değildir.Kaygı bozukluğu yaşayan kişilerde genellikle genetik yatkınlık bulunur ve kaygı bozuklukları sıklıkla ailelerde görülür. Çevresel faktörler ve kimyasal dengesizlikler de rol oynayabilir.

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Kaygı belirtileri nelerdir?

Kaygı, farklı kişilerde farklı şekillerde kendini gösterir. Kaygı yaşayan kişiler her zaman "sinirli" bir insan gibi görünmeyebilirler bazen de kaygılı kişiler dışarıdan sakin görünürler ancak kaygının etkilerini içten içe yaşarlar. Kaygı belirtileri fiziksel, zihinsel ve duygusal olabilir. Kaygının en yaygın belirtilerinden bazıları şunlardır:

Hızlı kalp atışı

Zorlu nefes alma

Terleme

Bulantı

Mide rahatsızlığı

Kas gerginliği

Hızlı düşünceler

Panik veya yaklaşan felaket hissi

Travmatik veya zorlu bir deneyimin anılarının canlanması

Uykusuzluk

Kabuslar

Yerinde duramama

Takıntılı düşünceler veya davranışlar

Ayrıca, farklı kaygı bozukluğu türleri olduğunu bilmek de gerekir. Örneğin, kaygı bozukluğu olan herkes panik atak geçirmez. Ve kaygı bozukluğu olan bazı kişiler sosyalleşmede zorluk çekerken, diğerleri çekmez. Her şey, hangi kaygı bozukluğuna sahip olduğunuza ve bunu nasıl deneyimlediğinize bağlıdır.

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En yaygın kaygı bozuklukları şunlardır:

Genelleştirilmiş anksiyete bozukluğu

Panik atak

Fobiler

Agorafobi

Ayrılık kaygısı bozukluğu

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Partnerinizin kaygıyla başa çıkmasına nasıl destek olabilirsiniz?

Kaygı bozukluğu olan biri ile birliktetseniz ona nasıl yardımcı olacağınız konusunda çaresiz hissedebilirsiniz. Genellikle, yaşadıklarının mantıksız olduğunu ve o anki gerçeklik algılarının tamamen doğru olmayabileceğini bilirsiniz. Bunu onlara duygusal deneyimlerini küçümsemeden ifade etmeli ve kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlamalısınız. Peki, nasıl?

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Onlar rahatsızlıklarından ibaret değildir

Kendi zihninizde ve partnerinizle etkileşim halindeyken, onların kaygı bozukluğunu onlardan ayrı bir şey olarak düşünmeye çalışın. Evet, hayatlarını etkileyen bir şey ama bir bozukluk, bir varoluş hali değil. Kaygı yaşayan insanlar, kaygılarından çok daha fazlasıdır ve onları kaygı bozukluğu olan bir bütün olarak ele almak, daha şefkatli bir yaklaşımdır.

Suçlamayın

Unutmayın, kaygının genetik, biyokimyasal ve çevresel bileşenleri vardır, bu nedenle kaygılı olmak aslında partnerinizin seçimi değil. Kaygı yaşayan insanlar da sizin kadar kaygılarının geçmesini isterler ancak kaygı bozukluğuna sahip olmak kişinin kontrolünde olan bir şey değildir. Partnerinizin kaygısını kontrol altına almak, tetikleyicilerini anlamak anlamına gelir. Genellikle kaygı bozukluğu olan biri, kendisini kaygı sarmalına sokan şeylerin türünü bilir. Onları her tetikleyici unsurdan korumak sizin sorumluluğunuz değil ancak bu tetikleyici unsurlar etrafında hayatlarını daha hassas bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmak faydalı olabilir. Ayrıca, partnerinizin kaygısının farklı zamanlarda neden arttığını anlamanıza da yardımcı olabilir. Unutmayın kaçınma uzun vadede kaygıyı daha da kötüleştirebilir. Partnerinizi korkularıyla yüzleşmeye asla zorlamamalısınız ancak onları kaygı tetikleyicileriyle güvenli ve kontrollü bir şekilde yüzleşmeye teşvik etmek bazen faydalı olabilir.

İyi bir dinleyici olun

Kaygı bozukluğu yaşayan birine yapabileceğiniz en büyük iyiliklerden biri, anlayışlı, açık fikirli ve iyi bir dinleyici olmaktır. Kaygı bozukluğuyla başa çıkmak, insanı yalnızlaştırabilir ve kötü hissettirebilir. Yaşadıkları ve duyguları hakkında dürüstçe konuşabileceği birinin olması, özellikle yargılanmadan ve empatiyle dinlenebilmesi rahatlatıcı olabilir.

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Partneriniz kaygı duyduğunda ne söylemelisiniz?

Partnerinizin kaygı nöbetiyle başa çıkmasına yardımcı olurken, ne söyleyeceğinizden emin olamayabilirsiniz. Sonuçta, partnerinizin daha da kaygılanmasına neden olacak hiçbir şey söylemek istemezsiniz. İşte bu anlarda söyleyebileceğiniz bazı şeyler:

Hangi cümleler kaygılı bireylere iyi gelir?

"Buradayım ve dinliyorum . "

"Kendini bunalmış hissettiğini biliyorum."

"Her şey yoluna girecek."

"Şu anda başa çıkman gereken çok şey var."

"Ne kadar güçlü olduğunu biliyorum."

"Yanına oturmamı ister misin?"

"Ben buradayım, yalnız değilsin."

"Yardım edebileceğim bir şey var mı?"

Hangi cümleler kaygılı bireyleri olumsuz etkiler?

Size hiç yardımcı olmayacak hatta partnerinizi olumsuz etkileyecek cümleler de vardır. İşte söylemekten kaçınmanız gereken cümleler:

"Her şeyden bu kadar korkma."

"Bu hiç mantıklı değil."

"Sakin ol!"

"Boş yere panikliyorsun."

"Senin yerinde olsam şöyle yapardım..."

"Hissettiğin şey mantıklı değil."

"Bunların hepsi senin kafanda."

Nasıl başa çıkılır?

Araştırmalar, kaygı bozuklukları ile artan ilişki stresi arasında bir bağlantı olduğunu ortaya koyuyor. Bununla birlikte, araştırmalar ayrıca kaygıyı iletişim ve destek yoluyla ele almanın önemli ölçüde yardımcı olabileceğini de gösteriyor. Partnerinizin kaygısıyla başa çıkmasına yardımcı olmanın tek başınıza yapabileceğiniz bir şey olmadığını da anlamak önemlidir: Hem partneriniz hem de kendiniz için destek almak son derece faydalıdır. Bu nedenle partnerinizin kaygısı hem kendi hayatını hem de ilişkinizi etkiliyorsa, yardım alması için onu teşvik etmeyi düşünebilirsiniz. Bunu olabildiğince nazik ve empatik bir şekilde yapmaya özen gösterin.

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Peki ya siz… Kaygı ilişkileri nasıl etkiler?

Kaygı, ilişkileri önemli ölçüde etkileyebilir. Kaygılı bir kişi, aşırı bağımlı veya kaçınmacı hale gelebilir. Kaygı bozukluğu olan kişilerin partnerlerine veya arkadaşlarına yakın olma ihtiyacı çok güçlüdür ve onlardan destek ve güvence beklerler. Kaygı ve bağımlılık aynı zamanda hayal kırıklığına yol açarak ilişkileri zedeleyebilecek davranışlara da neden olabilir. Örneğin:

Kontrol edici davranışlar

Kaygı bozukluğu olan kişiler, stresi yönetmek ve huzur bulmak için çevrelerindeki her detayı kontrol etmeye çalışabilirler. Başkalarını fazlaca eleştirir, görevleri devretmekte zorlanırlar. Aşırı planlama yapıp işler planlandığı gibi gitmediğinde aşırı derecede üzülürler. Bu da ilişki içerisinde partneri fazlaca yıpratabilir.

Kaçınma davranışı gösterirler

Öte yandan, bazı insanlar kaygılarıyla başa çıkmanın bir yolu olarak ilişkilerden kaçınırlar. Olumsuz duygulardan (örneğin, hayal kırıklığı veya hüsran) kaçınmak için duygularını açığa vurmaktan, açılmaktan veya savunmasız olmaktan kaçınabilirler.

Kaygı bozukluğu olan biriyle ilişki yaşamak zor olabilir ve partnerinizin yaşadıklarına karşı yoğun tepkiler verebilirsiniz. Bu normal ve anlaşılabilir bir durumdur. Kendinize zaman ayırmak, öz bakım uygulamak ve kendinize empati göstermek çok önemlidir. Eğer bu durumla başa çıkmakta zorlanıyorsanız veya partnerinizin kaygısına karşı olumsuz tepkiler veriyorsanız, danışmanlık veya terapiye başvurmayı düşünebilirsiniz. Kaygı bozukluğu olan biriyle ilişki yürütmek zaman zaman zor olsa da bunun için çaba göstermenin birçok ödülü vardır. Kaygı bozukluğu olan biriyle nasıl daha iyi iletişim kuracağınızı ve onu nasıl daha iyi anlayacağınızı öğrenmek, aranızdaki bağı derinleştirebilir ve daha tatmin edici, daha samimi bir ilişki kurmanıza olanak sağlayabilir. Kaygılı bağlanma stili olan biriyle daha sağlıklı bir ilişki kurmak istiyorsanız, güvence vermeyi sağlıklı sınırlar koymakla dengelemeyi öğrenin. Partnerinizi desteklerken aynı zamanda kendi alanınızı veya özerkliğinizi kaybetmemek için bu biraz deneme yanılma gerektirebilir. Bu denge, her iki partnerin de güvende, saygı duyulduğunu ve anlaşıldığını hissettiği istikrarlı ve güvenli bir ortam yaratmaya yardımcı olur.

Referanslar

Will Meek. "How Anxiety Affects Relationships". Şuradan alındı: https://www.verywellmind.com/how-anxiety-can-cause-relationship-problems-1393090 (28.03.2026).

Denise Renye. "What It’s Like to be in a Relationship with Someone who is Anxiously Attached". Şuradan alındı: https://www.wholepersonintegration.com/blog/2025/8/28/what-its-like-to-be-in-a-relationship-with-someone-who-is-anxiously-attached

Wendy Wisner. "Dating Someone With Anxiety". Şuradan alındı: https://www.verywellmind.com/dating-someone-with-anxiety-5210077 (07.05.2026).

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