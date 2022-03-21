Kenevir koronavirüse çare olabilir mi?

Chicago Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, Hint keneviri (Cannabis sativa) bitkisinden elde edilen cannabidiol (CBD) maddesinin, Covid-19 virüsü ile enfekte olmuş hücreleri durdurduğu ortaya kondu. Araştırmayı yöneten Marsha Rosner, “bulgularımız henüz bu yöntemin hastalarda işe yarayacağını doğrulamıyor ancak klinik deneyler yapılması için güçlü bir temel oluşturuyor” dedi.

Marsha Rosner ve ekibi CBD maddesinin, test tüplerindeki enfekte hücrelerin diğer sağlıklı hücrelere virüsü bulaştırmasını engellediğini gördü. CBD, virüs hücreye girdikten hemen sonra etkisini gösteriyor ve hücrenin kendi kendini kopyalamasını engelliyor. Ağır epilepsi hastalığının CBD ile tedavi edildiği vakalarda da Covid-19 hastalığına yakalanma riskinin daha düşük olduğu görülüyor. National COVID Cohort Collaborative kuruluşunda 1.212 hastanın durumu değerlendirildiğinde, farmasötik dereceli CBD almanın ilaç kaydına sahip kişiler arasındaki Covid-19 enfeksiyon oranının CBD almayan kişilerde yüzde 8,9'a kıyasla yüzde 6,2 olduğunu gösterdi.

Aynı şekilde, Covid-19 testi yaptırdıkları gün CBD alan kişilerde belirgin farklılıklar da gözlemlendi. 100 mg CBD alan 531 hastadan oluşan bir alt grupta, pozitif sonucu alma oranı yüzde 4,9 olarak belirlendi. CBD almayan grupta bu oran yüzde 9’du.

Araştırmacılar, yüksek oranda CBD içeren ürünlerin bu etkiyi gösterebileceğini ve piyasada bulunan CBD ürünlerinin virüslerin yayılmasını engellemesinin beklenmediğini de ekliyor. Genel olarak güvenli kabul edilen, vücut tarafından çok iyi şekile tolere edilen ve Hint kenevirinde bulunan diğer madde olan THC gibi psikoaktif olmayan cannabinoid (CBD) maddesinin Covid-19’a karşı anti-viral etkileri olup olmadığını belirlemek, pandeminin gidişatı için çok önemli bir gelişme olabilir.

Referanslar:

Chris Roberts. "New Study: Cannabis Compound CBD May Potentially Prevent, Fight COVID-19 Infection". Şuradan alındı: https://www.forbes.com/sites/chrisroberts/2022/01/21/another-study-finds-cannabis-compound-cbd-might-prevent-fight-covid-19-infection/?sh=684bffc453e3 (21.01.2022)