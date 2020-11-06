Kasım 2020 - Astrolojik etkiler

Merhaba, kasım ayında bence COVID-19’un en önemli göstergesi olan Jüpiter Pluto kavuşumunun sonuncusunu yaşayacağız. Merak edenler aşağıdaki buraya tıklayarak tekrar okuyabilirler.

Bildiğiniz gibi gezegenler belli aralıklarla, kendi hızları ölçüsünde retro harekette bulunurlar. Bu retro hareket iki gezegenin transiti sırasında da tabii ki meydana gelebilir. Yavaş hareket eden gezegenlerin birbirine olan açıları bu retro hareketle belli süre içerisinde 3 hatta 4 kez tekrarlanabilir. Jüpiter ve Pluto Mart ayında ilk kavuşumlarını gerçekleştirdiler, sonrasında iki gezegen de retro hareketine başladı. Retro hareket esnasında tekrar bir tam kavuşum gerçekleştirdiler. Sonrasında iki gezegen de ileri hareketine başladı ve bu kavuşum serisinin son kavuşumuna geldik. Gezegenlerin açı toleransı içerisinde olduğu süre boyunca esas olaylar gerçekleşir ve o olayların sonucu olarak hayatlarımız belli yönlere doğru devam eder. Yani artık açısal etki bitiyor da tüm dünya bir dönüşüme uğradı ve bu dönüşümün etkilerini yaşıyor olacağız. Aslında bu dönem etkilerini aşırı yoğun ve krizli olarak yaşadığımız için bu kavuşum üzerinde çok duruyorum fakat astrolojide bu tip kavuşumlar veya açılar sürekli olur, dünya sürekli değişir.

Kasım ayında akrep burcunda bir Yeniay gerçekleşecek. Haritasını ayrıca incelediğim bir yazı yazacağım fakat Akrep burcunda gerçekleşen astrolojik etkiler de içerisinde kriz ve dönüşüm barındırmaya meyillidir. Neyse ki Venüs neredeyse ayın tamamında mutlu ve güçlü olduğu Terazi burcunda kalacak ve ilişkilerimizi sağlam tutacak. Ayrıca ayın sonunda ikizler burcunda bir Ay Tutulması gerçekleşecek ve bu tutulma Aralık güneş tutulması ile birlikte 2021 in ilk 6 ayında etkili olacak. Tutulma için çok daha detaylı bir yazı hazırlıyorum.

Son olarak yaklaşık 2 aydır hayatımızda zamanlama problemlerine, bastırılmış öfkeye veya öfkenin yersiz çıkışlarına, sakarlıklara, enerjimizi canlılığımızı azaltan durumlara sebep olan geri hareketteki Mars nihayet ileri harekete geçiyor olacak ve temsil ettiği konularda eski hareketliliğine kaldığı yerden devam edecek.

Kasım ayındaki önemli gezegen etkileşimleri;

1 Kasım - Merkür Satürn Karesi:

İletişimsel engeller, sorumlulukların artışı, fazla konuşmamız gereken günler veya konuşmaktan kaçtığımız, olumsuz düşüncelerin arttığı bir zaman.

1 Kasım - Venüs Chiron Karşıtı:

İkili ilişkilerimizle ilgili birtakım yaralanmalar yaşayabileceğimiz, daha hassas olduğumuz bir gün. Venüs güçlü pozisyonda olduğu için arayı bulacaktır fakat yine de alınganlıklara dikkat.

6 Kasım - Merkür Satürn Karesi:

1 Kasım’daki kare Merkür retrodan çıktığı için tekrar gerçekleşiyor.

9 Kasım - Venüs Mars Karşıtı:

İkili ilişkiler için zorlayıcı, zamanlama problemlerinin yaşanabileceği, gerginliklere açık bir zaman dilimi. Zorlayıcı davranmak yerine ilişkilerde dengeleyici olma tarafında kalırsak bu sert etkileri azaltabiliriz.

10 Kasım - Güneş Neptün Üçgeni:

Hedeflerimiz ve sezgilerimiz aynı çizgide. İşlerin yolunda gittiği hissi ve bize hedeflerimizde yardım edecek, empati kurabilecek kişiler etrafımızda bulunacaktır. Aynı şekilde bizim de hassaslığımız empatimiz artıyor, zor durumdaki insanlara karşı şefkatimiz artıyor.

11 Kasım - Merkür Akrep’te!

13 Kasım - Jüpiter Pluto Kavuşumu:

Uzun zamandır dünyanın içinde bulunduğu eğitim, hayata bakış, yolculuklar, inançlar ve özellikle finans ile ilgili konularda değişim, dönüşüm ve kriz döneminin son halkası olan bir transit. Her zaman bu kavuşum gününde ya da günlerinde çok belirgin olaylar yaşanmak zorunda değil çünkü açılar belli tolerans aralıklarında ve belli zaman aralıklarında gerçekleşir. Yani bugüne özel bir korkunuz olmasın.

14 Kasım Mars ileri harekete geçiyor!

14 Kasım - Venüs Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı:

İkili ilişkilerimizde olumlu ve kadersel diyebileceğimiz durumlar oluşabilir, birlikte ortak hedeflere ilerleme duygusunu hissettiğimiz, uyum içerisinde olduğumuz bir gün. Eğer ilişkimiz yoksa tek başına hedeflere gitmek konusunda kolaylık hissinde ve uyumda olacağız.

14 Kasım - Güneş Pluto Altmışlığı:

Gücümüzü daha etkili kullanacağımız, olayların derinine gitmek adına krizlere girmeye istekli olduğumuz günler. Hedeflerimizin peşinden inatçı bir şekilde koşuyoruz, eğer bunu yapmıyorsak yeni ve güçlü başlangıçlar için güzel bir dönem.

15 Kasım - Akrep’te Yeniay!

15 Kasım - Güneş Jüpiter Üçgeni:

Özgüvenimizin yüksek olduğu, kendimizi iyi fakat abartılı ifade edebileceğimiz, kolay risk alabileceğimiz şanslı günlerdeyiz.

15 Kasım - Venüs Pluto Karesi:

İkili ilişkilerde kopmaya doğru gidebilecek veya ilişkinin dönüşüm geçirebileceği bir dönem. Hoşlanmayacağınız bilgiler açığa çıkabilir, olumsuz düşünceler içerisinde olabilirsiniz.

16 Kasım - Venüs Jüpiter Karesi:

İlişkilerdeki sorunların biraz daha abartılabileceği bir dönem. Hesapsızca hareketler yapmaktan, pire için yorgan yakmaktan uzak durmakta fayda var.

17 Kasım - Merkür Uranüs Karşıtlığı:

Aykırı ve şok edici düşünceler, konuşmalar, yazışmalar gerçekleşebilir. Zihnimiz çok yaratıcı ama bir o kadar da değişken ve sınırların ötesinde.

19 Kasım - Güneş Satürn Altmışlığı:

Düşüncelerimizdeki değişkenlik bu açı ile biraz daha disipline olabilir, fikirlerimizin ayakları yere basabilir, bu fikirleri somuta çekebiliriz.

19 Kasım - Venüs Satürn Karesi:

İkili ilişkilerde zorlayıcı dönemler devam ediyor. Venüs Terazi’deki son günlerini yaşıyor ve Terazi de güçlü neyse ki. Fakat bu zorlayıcı durumlarla karşılaşmadığımız anlamına gelmez, bugün Satürn etkisi ile biraz daha kötümser, sevildiğimizi hissetmediğimiz, gerçekçi olduğumuz ve sallantıda olan konuları elemek konusunda daha cesur olacağımız günler.

21 Kasım - Venüs Akrep’te

21 Kasım - Güneş Yay’da!

24 Kasım - Merkür Neptün Üçgeni:

İletişimde hayal gücünün olumlu bir şekilde devreye girdiği, yaratıcı günlerdeyiz. Sezgilerimiz güçlü ve kafamızdaki birtakım çözüme yakın konuları yaratıcı bir şekilde çözüme kavuşturduğumuz dönemler olabilir.

27 Kasım - Güneş Chiron Üçgeni:

Geçmişte bizi yaralayan konular artık bize bir şeyler öğretmeye başlıyor ve bakış açısı kazandırıyor. Bu bakış açısı üzerimizde iyileştirici bir etkiye sahip olabilir. Öğrendiklerimizde etrafımızda da iyileştirici rol üstlenebiliriz.

27 Kasım - Merkür Pluto Altmışlığı:

Etkili iletişim zamanının başladığı günlerdeyiz. Söylemlerimiz, yazışmalarımız belli konuları açığa çıkarmak ve dönüştürmek üzere etki yaratıyor. Keskin ve aksiyona yönelik düşünüyoruz.

27 Kasım - Venüs Uranüs Karşıtlığı:

İkili ilişkilerimizde dengesizlik yaratan durumlar, ani ve sürprizli değişiklikler yapabiliriz. Rutinden sıkıldığımız değişiklik aradığımız bir dönemdeyiz. İnceldiği yerden kopacak durumlar oluşabilir veya ilişkimizi yenileyecek heyecanlı günler yaşayabiliriz.

29 Kasım - Merkür Jüpiter Altmışlığı:

Akıcı ve etki yaratan iletişim içerisinde bulunabileceğimiz, anlaşmalar yapmak için oldukça elverişli bir zaman dilimi. Hayata bakışımızda yeni açılımlar yakalayabilir, kafamızın üzerinde ampul yanabilir.

30 Kasım – İkizler’de Ay Tutulması!

30 Kasım - Merkür Satürn Altmışlığı:

İletişimin yine etkili olduğu günlerden. Jüpiter altmışlığı ile yükselen iletişim oktavına Satürn disiplini katılıyor. Aldığımız işleri bitiriyoruz, entelektüel açıdan kendimizi disipline edebiliyoruz, yarım kalmış işlerimizi, yazılarımızı sonuçlandırmak, etkili üretimler yapmak için güzel günlerdeyiz.

Herkese mutlu ve sağlıklı bir ay diliyorum.