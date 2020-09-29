Astrolojiye göre Koronavirus...

2020 Mart ayı astrologlar olarak hepimizi korkutmuştu. Jüpiter Satürn ve Pluto Oğlak burcunda tam kavuşumlar yapacak ve tetikçi Mars bu kombinasyonlara mart ayında dâhil olacaktı. Sistem, hiyerarşi ve yapılarla alakalı olan Oğlak burcundaki bu kombinasyonun ciddi kırılmalara ve dönüşümlere yol açacağı belli idi. Birçok astrolog virüslerle ilgili tahminlerini 2020 yılı gelmeden yapmıştı.

Bu kombinasyonda dikkati çeken kötücül diye tabir ettiğimiz yani yıkıcı ve soğuk tarafları daha baskın olan gezegenlerin denklemde oldukça güçlü, iyicil olarak tabir edilen ve şans genişleme yayılma ile alakalı olan Jüpiter’in ise oldukça zayıf bir durumda olmasıydı. Velhasıl-ı kelam mart ayında güçlü bir küçülme, kapanma, kurallar ve kısıtlamalar ile karşılaştık.

Yayılma ise oldukça bozuktu. Wuhan’da küçük bir bölgede ortaya çıkan virüs dünyada hızlı bir şekilde yayıldı ve öyle bir biyolojik yapıya sahipti ki hiçbir şey onu yok edemedi ve yayılmasını engelleyemedi. Bütün bunlar Pluto gezegeninin de katkısıyla küresel, kitlesel bir dönüşüm olarak karşımıza çıktı. Geçmişteki önemli pandemilerin haritasına baktığımızda çok çok ilginç bir detayla karşılaşıyoruz. Jüpiter Pluto kavuşumu!

Kara Veba

Kara veba 1347 yılında Sicilya’da ortaya çıkmış ve neredeyse Avrupa’nın üçte birini öldürmüş çok büyük bir felaketti. Bu haritada en çok dikkat çeken haritanın 9. Evi’nde gördüğümüz Koç burcundaki gezegen toplaşması ve Jüpiter ile Pluto kavuşumunun henüz başlıyor olması.

İspanyol Gribi 1. Dalga

İspanyol gribi 3 dalga ile Dünyada bir felakete yol açtı. İlk dalga başladığında Jüpiter ikizler Pluto yengeç burcundaydı yani aralarında 30 derece vardı ve Jüpiter Pluto’ya doğru ilerleme hareketine başlamıştı. Fakat birinci dalga pandeminin en güçlü zamanı değildi.

İspanyol Gribi 2. Dalga

İspanyol grinin ikinci dalgası ilkinin 10 katı büyüklüğünde ölümlere yol açtı. Bu büyük dönüşüme yol açan yine Jüpiter Pluto kavuşumu oldu. Bu ikinci dalgayı Ocak 1919’da bir üçüncü dalga daha takip etti. Bu tarihlerde Jüpiter Pluto geri hareketlerinden sonra 2. Kavuşumları yapıyorlardı.

Covid-19

Koronavirüs’ü incelemeye başlayalım. Yukarıda Wuhan’daki ilk vakanın ilan anını görüyorsunuz. Henüz dünya çapında bir pandemi değil ve Jüpiter tıpkı İspanyol giribindeki gibi Oğlak burcuna girmeye ve Pluto ile kavuşuma hazırlanıyor.

Yukarıdaki harita ise Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemiyi resmi olarak ilan ettiği tarih... Ve sahne Jüpiter Pluto kavuşumunun! Kavuşuma Satürn de dâhil oldu ve kavuşum iş hayatı, finans ve kurumlarla alakalı olan Oğlak burcu’nda gerçekleşti. Satürn ciddi kısıtlamalar ve kuralları da beraberinde getirdi ve birçok ülke pandemi ile ilgili sıkı yasaklar ilan etti.

Bundan sonra ne olacak?

Herkes pandeminin nasıl devam edeceğini büyük bir merakla bekliyor. Astrolojik olarak ben bu yazıyı yazdığım tarihlerde Jüpiter henüz ileri harekete geçmiş Pluto ise ileri harekete geçmeye hazırlanıyor ve aralarında yaklaşık 5 göksel boylam derecesi mesafe var. Yani Kasım ayında Jüpiter ve Pluto son kavuşumlarını gerçekleştirecekler. Bu da pandemi ile ilgili 2. dalga olasılığının kasım aylarında oldukça yüksek olduğunu gösteriyor. İki gezegen birbirlerinden Jüpiter’in Kova burcuna geçmesi ile uzaklaşacaklar.

Dünya'nın geçmiş felaketlerden dersler çıkarmış ve bu pandemide biraz daha bilinçli şekilde hareket ettiğini düşünüyorum. Teknoloji de 100 yıl öncesine göre çok daha ileride. "Aşı bulunur mu, uygulamaya ne zaman geçer?" bununla ilgili çokça fikir mevcut. Jüpiter ve Satürn’ün teknoloji ve bilim ile ilgili olan Kova burcuna geçecek olması bizi buluşlar anlamında ümitlendirse de en kötüye göre tavır almamız ve Oğlak burcunun gerektirdiği disiplin ve kurallara uygun hareket etmemiz gerekiyor.

“Virüs tedbirden güçlü değildir” sloganı ile herkesin bu mücadelede üzerine düşen görevi yapması dileğiyle herkese sağlıklı ve mutlu günler dilerim.

Korhan Kılınçkaya

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