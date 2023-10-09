Karın üstü egzersiz (Tummy time) nedir? Tummy time'ın faydaları nelerdir?

Her bebeğin yüz üstü vakit geçirmeye ihtiyacı vardır. Tummy time olarak bilinen karın üstü egzersizleri bebeğin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmanın önemli bir yoludur.

Tummy time nedir?

Tummy time, bebeği uyanıkken yüz üstü yatırıp bir süre bu şekilde vakit geçirmesini sağlayan egzersizlerin genel adıdır. Tummy time’da önemli olan en önemli faktör bebeğin asla yalnız bırakılmamasıdır. Aksi taktirde bu durum ani bebek ölümlerine neden olabilir.

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Tummy time’ın faydaları nelerdir?

Denetimli karın üstü egzersizleri bebek gelişimi için oldukça önemlidir çünkü:

Bebeğinizin oturmaya, emeklemeye ve en sonunda kendi başına yürümeye başlayabilmesi için bebeğin boyun, omuz ve kol kaslarını güçlendirir.

Bebeğin çeşitli eylemleri tamamlamak için kaslarını hareket ettirme ve kontrol etme yeteneğini geliştirir (Bu genel olarak "motor beceriler" şeklinde adlandırılır.)

Bebeğin kafasının arkasındaki düzlüğü engeller.

Tummy time ne zaman yapılır?

Çoğu bebek, doğduktan bir veya iki gün sonra karın üstü egzersizlerine başlayabilir. Bebekler ilk doğduğu zamanlarda her gün iki veya üç kere 3 ile 5 dakika karın üstü çalışması yapabilirler. Bebeğiniz büyüdükçe gün boyunca daha uzun ve daha düzenli seanslar yapabilirsiniz. Çocuk doktorları, bebeklerin yaklaşık 2 aylık olduklarında toplamda 15 ile 30 dakika karın üstü vakit geçirmelerini önermektedir.

Tummy time nasıl yapılır? Tummy time aktiviteleri nelerdir?

Aşağıdaki fikirler sizin ve bebeğinizin keyifli bir karın üstü egzersizi yapmanızı sağlayabilir:

Zemine bir battaniye serin.

Bebeğinizin hafifçe desteklenmesine yardımcı olması için kollarının altına sarılmış bir havlu yerleştirin.

Bebek bezi değişiminden veya uyandıktan sonra kısa seansları deneyin.

Bebeğin çevresiyle etkileşime girmesine ve oynamayı öğrenmesine yardımcı olmak için bir oyuncağı bebeğin erişebileceği bir yere koyun.

Etkileşimi ve bağ kurmayı teşvik etmek için güvendiğiniz birinin bebeğin önüne oturmasını sağlayın.

Tummy time’ı daha etkin kılmak için yenidoğana uygun zeka kartları, yenidoğan için satılan hışırtılı ve aynalı kitaplar kullanabilirsiniz.

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Referanslar:

"Tummy Time for a Healthy Baby". Şuradan alındı: https://safetosleep.nichd.nih.gov/reduce-risk/tummy-time.