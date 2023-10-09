Karın üstü egzersiz (Tummy time) nedir? Tummy time'ın faydaları nelerdir?

Bebeğin gelişiminde en etkili etkinliklerden biri olan tummy time nedir? Tummy time'ın (karın üstü egzersiz) faydaları nelerdir? Tummy time ne zaman yapılır? Tummy time nasıl yapılır? Tummy time aktiviteleri nelerdir? İşte tummy time ile ilgili bilmeniz gerekenler...

Karın üstü egzersiz (Tummy time) nedir? Tummy time'ın faydaları nelerdir?
Anne - Baba
Giriş: 09 Ekim 2023 12:11 Güncelleme: 09 Ekim 2023 13:32
ABONE OL

Her bebeğin yüz üstü vakit geçirmeye ihtiyacı vardır. Tummy time olarak bilinen karın üstü egzersizleri bebeğin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmanın önemli bir yoludur.


Tummy time nedir?

Tummy time, bebeği uyanıkken yüz üstü yatırıp bir süre bu şekilde vakit geçirmesini sağlayan egzersizlerin genel adıdır. Tummy time’da önemli olan en önemli faktör bebeğin asla yalnız bırakılmamasıdır. Aksi taktirde bu durum ani bebek ölümlerine neden olabilir.


Ay ay bebek gelişimi ile ilgili bir şeyler okumak istiyorsanız: 1 aylık bebek gelişimi nasıl olur?


Tummy time’ın faydaları nelerdir?

Denetimli karın üstü egzersizleri bebek gelişimi için oldukça önemlidir çünkü:

  • Bebeğinizin oturmaya, emeklemeye ve en sonunda kendi başına yürümeye başlayabilmesi için bebeğin boyun, omuz ve kol kaslarını güçlendirir.

  • Bebeğin çeşitli eylemleri tamamlamak için kaslarını hareket ettirme ve kontrol etme yeteneğini geliştirir (Bu genel olarak "motor beceriler" şeklinde adlandırılır.)

  • Bebeğin kafasının arkasındaki düzlüğü engeller.

Tummy time ne zaman yapılır?

Çoğu bebek, doğduktan bir veya iki gün sonra karın üstü egzersizlerine başlayabilir. Bebekler ilk doğduğu zamanlarda her gün iki veya üç kere 3 ile 5 dakika karın üstü çalışması yapabilirler. Bebeğiniz büyüdükçe gün boyunca daha uzun ve daha düzenli seanslar yapabilirsiniz. Çocuk doktorları, bebeklerin yaklaşık 2 aylık olduklarında toplamda 15 ile 30 dakika karın üstü vakit geçirmelerini önermektedir.


Tummy time nasıl yapılır? Tummy time aktiviteleri nelerdir?

Aşağıdaki fikirler sizin ve bebeğinizin keyifli bir karın üstü egzersizi yapmanızı sağlayabilir:


  • Zemine bir battaniye serin.

  • Bebeğinizin hafifçe desteklenmesine yardımcı olması için kollarının altına sarılmış bir havlu yerleştirin.

  • Bebek bezi değişiminden veya uyandıktan sonra kısa seansları deneyin.

  • Bebeğin çevresiyle etkileşime girmesine ve oynamayı öğrenmesine yardımcı olmak için bir oyuncağı bebeğin erişebileceği bir yere koyun.

  • Etkileşimi ve bağ kurmayı teşvik etmek için güvendiğiniz birinin bebeğin önüne oturmasını sağlayın.

  • Tummy time’ı daha etkin kılmak için yenidoğana uygun zeka kartları, yenidoğan için satılan hışırtılı ve aynalı kitaplar kullanabilirsiniz.

İlginizi çekebilir: Küçük kas gelişimi etkinlikleri


Referanslar:

"Tummy Time for a Healthy Baby". Şuradan alındı: https://safetosleep.nichd.nih.gov/reduce-risk/tummy-time.



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.