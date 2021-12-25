Kalpten kalbe bir sohbet... "Beni Büyüten Kadınlar"

“Beni Büyüten Kadınlar” ile başlayan ve kalbin derinliklerine inilen bir sohbet Instagram'da gerçekleşti. Yazar Damla Çeliktaban, Sinem Uslu’nun yaşam, annelik, kadınlık ve tekâmüle dair soruları eşliğinde canlı yayındaydı.

Kalpten kalbe bir sohbet... "Beni Büyüten Kadınlar"
Yaşam
26 Aralık 2021 Pazar

2021 yılını uğurlamaya hazırlandığımız bugünler, özel bir sohbet ile sıcaklık buldu. Kalp hizasında buluşanların yakından tanıdığı gazeteci ve yazar Damla Çeliktaban, ilgiyle karşılanan “Beni Büyüten Kadınlar” kitabı ekseninde merak edilenleri Instagram hesabında paylaştı. 25 Aralık Cumartesi saat 11:30’da gerçekleşen canlı yayında Damla Çeliktaban ile Sinem Uslu; annelik, kadınlık, tekâmül ve kalbin derinliklerine dair sohbet etti.


Beni Büyüten Kadınlar 2
Beni Büyüten Kadınlar 2

“İlk başlarda annem büyütürdü beni. Anneannem, teyzem, yengelerim, komşular Maltepe’deki 2 katlı bahçeli evde toplanır, kadınca bir hayat sürerlerdi…

Bir yandan çorba yapar, çocuklara bakar, mis kokulu üzümlerin suyunu sıkar, bahceyi sularken hayatı gözden geçirirlerdi…

O zamanlar hayatın merkezi o ev, o insanlardı benim için.”

"Böyle başlıyor “Beni Büyüten Kadınlar” anılarımın da başladığı yerden.

Az gidiyorum, uz gidiyorum, dere tepe düz gidiyorum, hayat sürüyor, ölüm ile tanışıyorum, okullar bitiyor, işler başlıyor, aile kuruyorum, anne oluyorum, annelik rolümü bir kenara koymayı öğreniyorum.

Yollar gidiyorum, kitaplar okuyorum, Usta’larımın dizinin dibinde çocukluğumu sarmalamayı, gölgemi ışığa çıkarmayı öğreniyorum. Ağlıyorum, kızıyorum, seviniyorum, şükrediyorum, aşka düşüyorum, eni konu büyüyorum.

Bi de dönüp bakıyorum ki: BİR ARPA BOYU yol gitmişim bu kadar zamanda…”



Sohbetin tamamı @damlache Instagram hesabında…





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