Masallarla Örülü Bir Pusula: ’’Beni Büyüten Kadınlar’’

Damla Çeliktaban’ın, ilk kitabı "Beni Büyüten Kadınlar" Doğan Novus imzasıyla okurlarıyla buluştu.

Masallarla Örülü Bir Pusula: ’’Beni Büyüten Kadınlar’’
Yaşam
18 Aralık 2021 Cumartesi

Annesiz büyüyen bir kadının, kendi içsel annesini büyütme yolculuğunu ve bu yolda yaşadıklarını konu alan kitapta; ölüm, yas, kadın olmak, anne olmak ve kendin olmak temaları işleniyor.

Yazar Damla Çeliktaban:‘‘Bir genç kız, çevresinde hiç kadını kalmamışken nereden öğrenir bu dünyada kadınca yaşamayı?’’ diye soruyor ve ‘‘edebi annelerim’’ dediği Kurtlarla Koşan Kadınlar’ın yazarı Clarissa P. Estes’den, Tezer Özlü’den, Sevgi Soysal’dan, Ursula K. Le Guin’den beslenen ve ilham alan, derin ve sarsıcı hikâyesini, okuyucusuna aktarıyor.Kendi kaynağını aramaya çıkan yazar, yolda bulduklarını ustalıkla işleyerek, tüm cömertliğiyle okuyucusuyla paylaşıyor.

Bu toprakların acılarla dolu kadın hikâyelerine dokunan, dokundukça onları iyileştiren, onlar iyileştikçe kendisi de iyileşen ve acılarını hem kendisi hem de başkaları için umut ve şifa kaynağına dönüştürebilen güçlü bir kadının, ilham dolu hikâyesi; Beni Büyüten Kadınlar.

Üzerine düşünülmesinden ve konuşulmasından imtina edinen konuların, farklı bir bakış açısıyla ele alındığı Beni Büyüten Kadınlar; yaşamı da, ölümü de daha bilge kılabilmenin kapısını aralayan ve iz bırakan cümlelerle dolu bir kitap.


‘‘Ölü annelerin, yaşayan annelerden daha iyi olabildiklerini algıladım ilerleyen senelerde.’’

‘‘ Ne kadar kadın varsa annelik günahlarının o kadar çok çeşidi vardır. Annemiz, ilk yaratanımız ve ilk yaramızdır. Bu böyledir.’’

‘‘Bilirsiniz, bizim topraklarımızda yaş almak ihtiyarlamak demektir. İhtiyarlamak ise bilgeleşmek değil, huysuzlaşmak, sağlıksızlaşmak, verimliliğini geride bırakmak, çocuk sesinden rahatsız olmak ve artık sahip olmadığın hayatın yasını tutarak gençlere sitem etmek demektir.’’


Açık, sade ve akıcı bir dille yazılmış olan kitapta yer alan alıntılar ise yeni okumalar için rotanızı belirleyebilecek nitelikte.

Okuyucunun kendi hikâyesinden de izler bulabileceği Beni Büyüten Kadınlar, yaraların içine sızan bir ışık, masallarla örülü bir pusula. Kişisel gelişim kategorisinde yer alsa da; Beni Büyüten Kadınlar, klasik bir kişisel gelişim kitabı olmanın çok ötesinde.

Beni büyüten kadınlar


Yazan: Sinem Uslu


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