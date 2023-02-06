Kahramanmaraş ve Gaziantep depremleriyle sarsıldık

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de, 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı. Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde de 6,4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler birçok ilde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,4 büyüklüğünde, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldiğini açıkladı. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'ndeki birçok il ve ilçede hissedilen depremler sonrasında AFAD artçı depremlere karşı da uyardı. AFAD açıklamasında, "Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla, bölgede; 6’nın üzerinde 3; 5’in üzerinde 14; 4’ün üzerinde 34 olmak üzere toplam 66 artçı sarsıntı meydana gelmiştir" bilgisini verdi. Deprem Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde hissedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapıyor. Erdoğan'ın konuşması şöyle: "Devletimiz deprem anından itibaren harekete geçmiştir. Valiliklerimiz tüm imkanları seferber etmiştir. Depremden etkilenen 10 ilimize ilave onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir. AFAD ve diğer kurumlarımız ekiplerini göndermiştir. TSK ve belediyelerimiz afet çalışmaları konusunda altyapısı olan kurumlarımız göreve çağrılmıştır. Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarına verdik. 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte, bu sayı sürekli artmaktadır. Depremin hasara yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızı kurtarma faaliyetleri sürüyor. 912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5385 vatandaşımız yaralanmıştır. 2 bin 470 kişi enkaz altından kurtarılmıştır. 2 bin 818 bina yıkılmıştır."