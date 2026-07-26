Mars, Plüton ile 135 derecelik (seskikare) açı yaparken, Güneş de Plüton karşıtlığına ilerliyor ve bu da güne oldukça yoğun bir enerji getiriyor. Sonuçlara her zamankinden daha derinden bağlanabiliriz ve işler istediğimiz gibi gitmediğinde gerginlikler yaşayabiliriz. Kendimizi kanıtlama ya da sorunlu alanlarla yüzleşme konusunda baskı hissedebiliriz. Güneş-Plüton karşıtlığı, derinlerde kalmış, bastırılmış veya çözümlenmemiş meseleleri gün yüzüne çıkarabilir. Duygularımız, ilişkilerimiz ve yaşadığımız olaylar aracılığıyla, hayatımızın hangi alanlarında bir şeye gereğinden fazla tutunduğumuzu ya da kişisel gücümüzü başkalarına teslim ettiğimizi daha net görebiliriz. Bu süreç rahatsız edici ve sarsıcı olabilir; ancak aynı zamanda önemli bir kişisel gelişim ve öz farkındalık kazanımı da sağlayabilir. Zorlayıcı ya da uzun süredir bastırılmış bir konu artık doruk noktasına ulaşabilir. Kendimizi gergin, hassas, tepkisel veya savunmada hissedebiliriz. İçsel dramalar yaşayabilir ya da dış koşulların kendi gücümüzü algılama biçimimizi zayıflattığını hissedebiliriz. Kendi içimizde aydınlık ve karanlık yönlerimiz arasında bir mücadele yaşayabilir ya da bu temayı başkaları aracılığıyla deneyimleyebiliriz. Dış koşullar bize hayatımızın kontrolünü elimize almamız gerektiğini hatırlatır; ancak kontrolü ele geçirmek için kısa yollara başvurmak kalıcı sonuçlar getirmeyecektir. Bunun yerine korkularımızı ve kaygılarımızı yönetmek için sağlam stratejiler geliştirmeliyiz. Bu geçişler, Plüton temalı endişelerimizi, korkularımızı ve zorluklarımızı aşarak olumlu sonuçlar elde etmemiz için önemli bir fırsat sunuyor. Bugün ayrıca Satürn durağan konuma geçiyor ve geri hareketine başlıyor. Bu geri hareket döngüsü 10 Aralık'a kadar devam edecek. Bu yön değişimi sırasında kararlar ve sorumluluklarla ilgili üzerimizde bir ağırlık hissedebiliriz. Önümüzdeki aylarda Satürn geri hareketteyken, sorumluluklarımızı ve taahhütlerimizi anında ele almak ya da proaktif davranmak yerine onları gözden geçirme ve sorgulama eğiliminde olacağız. Korkularımızı daha fazla içselleştirdiğimiz için suçluluk duygusu ve kendimizden şüphe etme hali normalden daha yoğun yaşanabilir. Bununla birlikte, bu dönem üstlendiğimiz sorumlulukları yeniden değerlendirmek için de mükemmel bir fırsattır. Bugün Ay'ın Kuzey Ay Düğümü Kova burcuna geçiyor ve Mart 2028'e kadar, yani yaklaşık bir buçuk yıldan uzun sürecek yeni bir döngü başlıyor. Kuzey Ay Düğümü Kova burcunda ilerlerken, insancıl, toplumsal ve geleceğe dönük yönümüzü geliştirmemiz gereken bir dönem başlar. Romantizmin veya kişisel ilişkilerin yarattığı drama içinde fazlasıyla kaybolduysak ya da kendi isteklerimize ulaşmaya aşırı odaklandıysak, bu döngü bu dengesizliği düzeltmek için güçlü fırsatlar sunacaktır. Hatta bunu başardıkça çeşitli avantajlar elde edebiliriz. Başkalarının ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı olmayı geliştirmek için oldukça güçlü bir zamandır. Hayat yolumuz, gerektiğinde ilişkilerde ve yaratıcı projelerde daha tarafsız olmayı ve sahiplenici tavırları bırakmayı öğrenmektir. Tutkulu bir kovalamacaya duyulan ihtiyacı bırakmayı öğrendikçe gerçek tatmin de beraberinde gelecektir. Bu dönem, alışılmış kalıpların dışına çıkarak düşünmeyi ve geleceğe yepyeni, olumlu ve umut dolu bir bakış açısıyla yaklaşmayı gerektiren sorunları çözmek için son derece uygundur. Aynı zamanda içinde bulunduğumuz topluma katkıda bulunmak ve ortak iyilik için çalışmak açısından da anlamlı bir döngüdür. Ay bugün boşlukta ilerlemeye devam ediyor ve Türkiye saatiyle 16.45'te Oğlak burcuna geçerek boşluk sürecini sonlandırıyor.