Kahkahalarınız sizin hakkınızda ne söylüyor?

Gülmek, bir kişinin mutlu mu yoksa eğlendiğini mi anlamamızın bir yoludur. Son bilimsel keşifler, kahkahaların başkaları ve kendimiz hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olabileceğini de kanıtladı. Bu, bir süredir kahkaha üzerine çalışan psikologlar ve araştırmacılar tarafından kanıtlanmıştır.

Çeşitli araştırmalar, kahkahada bir kişinin ne kadar mutlu olduğundan daha fazlasının çözülebileceğini göstermiştie. İşte

1. Doğal ve istemli kahkahaları tanımak

İki çeşit gülme vardır. İlki, kendiliğinden gülmedir ve bizi güldüren bir şeye karşı kontrol edilemeyen bir tepki ile karakterize edilir. Sahte olması zor olan ayırt edici bir ses üretir. Öte yandan, istemli kahkaha kasıtlı bir sesle üretilir ve kötü bir şakaya kibarca tepki vermek istediğinizde yarattığınız kahkaha türüdür.

Araştırmalar, gönüllü kahkahaların kasıtlı ve kontrollü bir şekilde üretildiği için gülen kişiyi daha iyi tanımamıza yardımcı olabileceğini göstermiştir.

2. Fıkrayı anlatan kişiyi tanıyorsanız, gülmeye daha meyilli olursunuz

Seni her zaman güldüren belirli bir arkadaşın ya da favori bir komedyenin var mı? Bilim, birine ya da birisine gülmenin büyük olasılıkla aşinalık nedeniyle olduğunu söylüyor. Bir arkadaş ya da ünlü bir komedyen gibi tanıdığımız biri tarafından söylenen şakaları daha komik buluruz.

3. En çok arkadaşlarla birlikteyken güleriz

Maryland Üniversitesi'nden bir psikolog olan Robert Provine'e göre, diğer insanlarla sohbet ederken bir şeye gülme olasılığımız 30 kat daha fazla. Araştırma ayrıca bizi güldüren şeyin şakalar değil, onları sevdiğimiz ve anladığımızı göstermek için başkalarına tepki verme şeklimiz olduğunu ortaya koydu.

4. Birlikte güldüğümüzde ilişkilerimiz daha uzun sürer

UC Berkeley psikoloğu Bob Levenson tarafından yapılan araştırma sırasında, çiftlerden partnerleri hakkında onları rahatsız eden şeyler gibi hassas bir konu hakkında konuşmalarını istedi. Çalışma, çiftlerin konuşmalarında kahkaha attıkları ve gülümsediğinde, hassas bir konu hakkında konuştuktan hemen sonra kendilerini daha iyi hissettiklerini gösterdi. Ayrıca ilişkilerinden daha memnun olduklarını ve birlikte daha uzun süre kaldıklarını bildirdiler.

Kaynak: https://brightside.me/inspiration-psychology/what-your-laughter-can-say-about-you-805715/

Test: