Kahkahalarınız sizin hakkınızda ne söylüyor?

İnsanları, kahkahalarından tanıyabilirsiniz.

Kahkahalarınız sizin hakkınızda ne söylüyor?
Yaşam
25 Mart 2022 Cuma

Gülmek, bir kişinin mutlu mu yoksa eğlendiğini mi anlamamızın bir yoludur. Son bilimsel keşifler, kahkahaların başkaları ve kendimiz hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olabileceğini de kanıtladı. Bu, bir süredir kahkaha üzerine çalışan psikologlar ve araştırmacılar tarafından kanıtlanmıştır.


Çeşitli araştırmalar, kahkahada bir kişinin ne kadar mutlu olduğundan daha fazlasının çözülebileceğini göstermiştie. İşte


1. Doğal ve istemli kahkahaları tanımak

İki çeşit gülme vardır. İlki, kendiliğinden gülmedir ve bizi güldüren bir şeye karşı kontrol edilemeyen bir tepki ile karakterize edilir. Sahte olması zor olan ayırt edici bir ses üretir. Öte yandan, istemli kahkaha kasıtlı bir sesle üretilir ve kötü bir şakaya kibarca tepki vermek istediğinizde yarattığınız kahkaha türüdür.


Araştırmalar, gönüllü kahkahaların kasıtlı ve kontrollü bir şekilde üretildiği için gülen kişiyi daha iyi tanımamıza yardımcı olabileceğini göstermiştir.


2. Fıkrayı anlatan kişiyi tanıyorsanız, gülmeye daha meyilli olursunuz

Seni her zaman güldüren belirli bir arkadaşın ya da favori bir komedyenin var mı? Bilim, birine ya da birisine gülmenin büyük olasılıkla aşinalık nedeniyle olduğunu söylüyor. Bir arkadaş ya da ünlü bir komedyen gibi tanıdığımız biri tarafından söylenen şakaları daha komik buluruz.


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3. En çok arkadaşlarla birlikteyken güleriz

Maryland Üniversitesi'nden bir psikolog olan Robert Provine'e göre, diğer insanlarla sohbet ederken bir şeye gülme olasılığımız 30 kat daha fazla. Araştırma ayrıca bizi güldüren şeyin şakalar değil, onları sevdiğimiz ve anladığımızı göstermek için başkalarına tepki verme şeklimiz olduğunu ortaya koydu.


4. Birlikte güldüğümüzde ilişkilerimiz daha uzun sürer

UC Berkeley psikoloğu Bob Levenson tarafından yapılan araştırma sırasında, çiftlerden partnerleri hakkında onları rahatsız eden şeyler gibi hassas bir konu hakkında konuşmalarını istedi. Çalışma, çiftlerin konuşmalarında kahkaha attıkları ve gülümsediğinde, hassas bir konu hakkında konuştuktan hemen sonra kendilerini daha iyi hissettiklerini gösterdi. Ayrıca ilişkilerinden daha memnun olduklarını ve birlikte daha uzun süre kaldıklarını bildirdiler.




Kaynak: https://brightside.me/inspiration-psychology/what-your-laughter-can-say-about-you-805715/


Test:

Başkaları sizin hakkınızda ne düşünüyor?

1. Sevgilinizin arkadaşlarının sizi sevmediğini öğrendiniz. Tepkiniz ne olur?
Sorun değil, siz de onları sevmiyorsunuz.
Sevgiliniz sizi sevdiği sürece sorun yok.
Çok üzülürsünüz ve kendinizi onlara nasıl sevdireceğinizi düşünmeye başlarsınız.
Üzerine düşünmezsiniz.
2. En iyi arkadaşınız inatçı olduğunuzu ve sürekli haklı çıkmak için sebebiniz olduğunu söyledi. Onu nasıl karşılarsınız?
Kabul edersiniz, çünkü bu sizin doğanız.
Biraz rahatsız oldunuz ama bunu duyduğunuza memnunsunuz. Bu gerçeği size başka kim söyler ki?
Çok üzülürsünüz.
Arkadaşınız herhalde haksız. Size neden böyle söylediğini anlamadınız.
3. Sevgilinizle randevunuz önce nasıl hissediyorsunuz?
Kendine emin.
Biraz gergin.
Biraz sinirlisiniz.
Normal.
4. Sizce kişisel bakımına özen gösteren biri misiniz?
Evet.
Bazen.
Hayır.
Fikriniz yok.
5. Konuşkan biri misiniz? Kendinize 10 üzerinden puan verseniz hangisini seçersiniz?
10
7
4
1
6. Bir grup içinde hangisi sizsiniz?
Lider.
Komik.
Silik.
Can sıkıcı.
7. Sizce sosyal biri misiniz?
Evet çekinmeden her ortamda, herkesle konuşursunuz.
Genellikle evet ama duruma göre değişir.
Hayır, çekingen ve ihtiyatlısınız.
Hayır, köşenize çekilirsiniz ve başkalarının sizinle konuşmasını beklersiniz.
8. Sizce en büyük kusur hangisi?
İkiyüzlülük.
Cimrilik.
Bencillik.
Tembellik
9. Arkadaşınızın elde ettiği başarılardan memnun musunuz yoksa onu kıskanıyor musunuz?
Kıskanırsınız.
Memnunsunuz.
Hem kıskanır hem memnun olursunuz.
Bilmiyorsunuz.
10. Hangi sıfat sizi en iyi tanımlar?
Dürüst
Hırslı.
Bencil
Kendi köşesine çekilmiş.

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