Kadayıflı vişneli muhallebi

Müjgan Yurtseven’den vişneli kremalı muhallebi üzerinde kavrulmuş cevizli kadayıfın çok yakıştığı leziz tatlı... Kaşığı batırdığınızda üç lezzeti bir arada tadabileceğiniz tatlıyı yapılacaklar listenize alın deriz...

Kadayıflı vişneli muhallebi
Yaşam
Giriş: 16 Ocak 2023 13:14 Güncelleme: 10 Şubat 2023 00:26
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Servis: 6 - 8 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 40 dakika


Malzemeler:

  • 100 gr tel kadayıf

  • 40 gr tereyağı

  • 1 yemek kaşığı esmer şeker

  • 50 gr ceviz içi

Muhallebisi için:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

  • 1/2 bardak un

  • 1/2 bardak buğday nişastası

  • 3/4 bardak toz şeker

  • 1 lt süt

  • 1 kutu krema, 200 ml

  • 1 tatlı kaşığı vanilya özütü

  • Dondurulmuş vişne, oda ısısında çözdürülmüş





Yapılışı:

*Kadayıfı incecik doğrayın, tereyağını kısık ateşte tavada eritin, kadayıfları ekleyip pembeleşene kadar sürekli karıştırarak yaklaşık 10 dakika kavurun, cevizleri ilave edip rengi hafif kahverengi olana kadar kavurarak ocağı kapatın ve soğuması için kenara alın.


Muhallebisi için:

*Un, nişasta ve şekeri orta boy bir tencereye alıp karıştırın. Sütü yavaş yavaş eklerken topak oluşmaması için bir yandan karıştırarak orta ateşte koyulaşana kadar pişirin ve ocağı kapatın. Krema ve vanilya özütünü ilave ederek mikser ile homojen kıvama gelene kadar çırpın.


*Her bir kup dibine vişne tanelerinden 3 - 4 adet ve az miktarda suyundan koyun. Üzerlerine muhallebiyi pay edin (kupların 3/4 dünü dolduracak gibi). Muhallebiler tamamen soğuyunca üzerlerine kavrulmuş kadayıfı serpiştirin.


Kısa notlar:

*Kadayıfın kolay doğranabilmesi için önceden buzlukta bekletin.


*Kadayıfın yanmaması için kısık ateşte kavurmaya dikkat edilmeli.


*Muhallebiler oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldırın, kadayıfı servis öncesi üzerlerine pay ederseniz yumuşamadan kıyır kıyır olacaklardır.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...






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