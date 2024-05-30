Jüpiter İkizler'in burçlara etkisi (26 Nisan 2024 - 10 Haziran 2025)

Jüpiter, İkizler burcuna geçti ve 26 Mayıs 2024 - 10 Haziran 2025 tarihleri arasında bu burçta kalacak. Jüpiter İkizler transitinin hem burçlara hem de genel olarak hayatlarımıza çeşitli etkileri bulunuyor. Astrolog Şeyda Özsoy, Jüpiter'in İkizler'e geçişini HTHayat Youtube kanalında şöyle yorumladı;

"Jüpiter, Güneş sistemindeki en büyük gezegendir. Yunan mitolojisinde Olimpia tanrılarının en büyüğü, diğer tanrıların yöneticisi kabul edilen Zeus’u temsil eder. Yasaları koruyan, uygulayan, doğruluğun ve dürüstlüğün savunucusu olarak bilinir. Astrolojik olarak da en büyük şanslarla, cömertlikle, bilgelikle, bolluk ve bereketle, yüksek ahlakla ilgilidir. Haritalarımızda Jüpiter’in olduğu ve yönettiği evlere daha derin anlamlar yükleriz. Hayatımızda o konuları büyütürüz. Eğer Jüpiter iyi bir konumdaysa, oradan önemli destekler görürüz. Zodyak turunu 1 yılda tamamladığı için her yıl haritalarımızın bir evinden geçer ve o alanda önemli fırsatlar elde ederiz ya da o alanlara mercek tutulmuş gibi olur ve dikkatimizi ister istemez oraya yönlendiririz. Yay ve Balık burçlarının yöneticisi olduğu için haritalarımızda hem içinde yer aldığı evi hem de Yay ve Balık burçlarının temsil ettiği ev konularını etkiler."

"Jüpiter, 26 Mayıs itibarıyla İkizler burcuna geçti. Hem dünyada hem bireysel olarak İkizler burcu doğasındaki konulara dikkat çekecek. Jüpiter inançları, İkizler ise aklı temsil eder. Aslında birbirine zıt enerjilerdir. Jüpiter somut, kanıtlanabilir ve gözle görülür olmadan da bir şeylere inanç geliştirebilir. Koşullara rağmen iyimserliğini ve cömertliğini koruyabilir. İkizler içinse güç, bilgidir. Zihinle anlayabildikleri ve kontrol edebildikleridir. Demek ki Jüpiter bu bir yıllık süreçte insan aklına, tecrübelerine, donanımlarına dikkat çekecek ve burada bilinenlere yenilerini eklememizi sağlayacak. Yepyeni, ufuk açan bilgilere daha açık hale geleceğiz. Eğitim sistemleri, eğitim sistemlerinde yenilenmesi, değişmesi gerekenler bol bol konuşulabilir. Dünya üzerindeki inanç sistemleri, öğretiler, akımlar, buradaki yanlışların ele alınacağı; eğitimlerin, öğretmenlerin, ders programlarının konuşulacağı, revize edileceği bir dönemden geçeceğiz. İletişim, ulaşım teknolojileri, uzaya dair, belki de dünya dışı varlıklarla ilgili, uzaya dair yepyeni gündemler söz konusu olabilecektir. Adalet ve hukuk sistemi, buralardaki aksaklıklar ve yeniçağ modelleri de kendinden söz ettirebilir. Ülkemizin 12. Evi İkizler olduğu için daha önce hiç duymadığımız, bilmediğimiz bilgiler ortaya çıkabilir. Sağlık sistemiyle, hastanelerle ilgili dikkat çekici gelişmeler olabilir ve ülkemizi yabancı ülkelerle önemli işbirlikleri, görüşmeleri, diplomatik ilişkileri de bu 1 yılllık süreçte gündemi meşgul edebilir. Jüpiter en son 2012 Haziran ve 2013 Haziran arasında İkizler burcundaydı. Bunun dışındaki diğer astrolojik göstergeler o dönem farklı olsa da bir fikir vermesi açısından o dönemdeki en büyük gündemleriniz neydi, hangi konularda kendinizi geliştirme şansınız ve çabanız vardı, en büyük şans ve fırsatları hangi alanda elde etmiştiniz, şöyle bir gözden geçirebilirsiniz."

Jüpiter'in İkizler'e geçişinin genel etkilerini açıklayan Astrolog Şeyda Özsoy, Jüpiter İkizler transitinin burçlara etkilerini de HTHayat Youtube kanalında anlattı.