26 Mayıs 2024 - 9 Haziran 2025: Jüpiter İkizler burcunda

Anlamanın ve anlaşılmanın, kendi sesimizi duyurmanın ve duymanın, en güzel şekilde ifade bulmanın döngüsü başlıyor! Konuşa konuşa anlaşacak, anlattıkça şifa bulacak, birbirimize iyi gelecek, sustuklarımızı söyleyecek, hafifleyeceğiz. Dinledikçe, gezdikçe, gördükçe öğrenecek, merakla gelişeceğiz. Bazen sessizliğin en büyük cevap, bazen doğru yerde konuşmanın en güzel cümlelerden etkili olduğunu göreceğiz. Ruh, kalp ve zihin bir arada haykırmaya hazırlanırken, sen de kendi şarkını söylemeye hazır mısın?

Jüpiter’in her yıl başlayan yeni döngüsü, o yıl şans ve fırsatları elde etmek için bize hangi yoldan gitmemiz gerektiğini anlatır. Güneş sisteminin en büyük gezegeni olduğu gibi, bulunduğu yeri büyütüp genişleten etkiler yaratır. 26 Mayıs'tan itibaren şans ve fırsat alanlarımız; kendimizi en dürüst ve etik şekilde ifade etmekten, gerçek bilgiden, öğrenmeye ve öğretmeye açık olmaktan, bakış açımızı yenilemekten geçecek.

Bu süreçte şans ve fırsatlar elde etmek istiyorsak;

Kendimizi en güzel, doğru ve dürüst şekilde ifade etmeli, güzel düşünmeli, güzel konuşmalıyız. Bilmenin ve haklılığın kibrine düşmeden öğrenmeye açık olmalı, herkesten kendimize bir şeyler katacağımızı kabul etmeli, bakış açımızı geliştirmeliyiz. Kişisel gelişim, eğitim, seyahat, çok yönlülük, araştırmalarla sadece kendi yolumuza odaklanmalıyız. Sosyalleşmeye, yakın çevre ilişkilerimizi güzelleştirmeye çalışmalıyız. Yepyeni fikirler, projeler üretmeli, sözcüklerimiz ve yazdıklarımızla etki yaratacağımız bu zamanları değerlendirmeliyiz. Yeni dil öğrenmek, kurslara katılmak, ehliyet almak için bu dönemi değerlendirebiliriz.

Bu süreçte dikkat etmemiz gerekenler;

Bilmenin kibrine kapılarak, sert ve katı düşünce kalıplarını bırakmalıyız. Kimseyi sadece kendi küçük penceremizden yargılamamalı, kendi kurallarımıza ve gördüğümüze göre analiz etmemeli, yargıladığımızı yaşayacağımızı unutmamalıyız. Dedikodu, iftira, yanlış ve sorgulamadan bilgi yayma, yüzeysel konuşmalar yapma, kolay yoldan haksız kazanç elde etme gibi tutumlardan uzak durmalıyız. Bu süreçte hayat bizi bu alanlara çekerek etik ve ahlaklı duruş sergilememiz için bol bol test edecektir.

İlişkilerde;

Çocuk bilinçte olup, ilişki sorumluluğu alamayacak kişiler; yüzeysel bağlar kurabilir, maymun iştahlı olabilir, duyguyla değil heyecanla hareket edebilir, aldatılmalara şahit olabiliriz. Özellikle sosyal ağlar, seyahatler, iş arkadaşları veya yakın çevre kaynaklı aldatılmalar çoğalabilir. Acele kararlar almamaya, hemen güvenmemeye, kendimizi hemen anlatmamaya dikkat etmeliyiz. Bu yolda gerçekçi olan ve emek verenler desteklenecektir. Aynı zamanda bu dönemde ruh ikizi buluşmaları çoğalabilir, kadersel bağları olan bir türlü kavuşamayan çiftler kavuşabilir. Çok fazla teklif ve nikaha şahit olabiliriz.

Dünyada;

Eğitim, iletişim, medya, sosyal medya, yapay zeka, ulaşım, seyahat, turizm, hava yolu, vize gibi alanlarda yenilikler yapılabilir. Çok fazla icat duyabiliriz. Öğretmenler, yazarlar, konuşmacılar, gazeteciler ön plana çıkabilir. İthalat- ihracat, e-ticaret, vergi ve borç yapılandırmaları gelebilir. Gençler yönetimde daha çok söz sahibi olabilir. Araba piyasası, elektrikli araçlar, online hizmetler, küçük işletmeler daha çok canlanabilir. Gümüş ve kripto paralar yükselişte olabilir. Anayasa değişimleri, kural kanun değişimleri yaşanabilir. Birçok ülkede dini yönetim dönemi bitebilir. Skandal haberler hem ünlüler, hem spor hem liderler camiasında herkesi şok edebilir. Dijital alanlar, elektrik ve iletişim araçlarında kesintiler olabilir. Yalan haberler ve yanlış bilgiler çoğalabilir. Sürekli rüzgarlı, fırtınalı, kasırgalarla dolu hava durumları yaşanabilir. Ülkemizin Ay'ı ile buluşacak bu döngü, bizi bilgiyle hizmete ve iyileşmeye çağıracaktır. Bilgisini kullananlar, krizleri fırsata dönüştürecektir.

Karma zamanları;

16 Ağustos- 11 Eylül, 8- 9 Ekim, 7- 8 Aralık, 23- 26 Aralık, 14- 16 Mayıs. Ve son olarak 1 yıl boyunca yaşanmış her şeyin sağlamlığı 9- 10 Haziran'da test edilecek. Yargılayan, aldatan, kandıran, iftira atan, haksızlık yapan, dedikodu yapan, bilgi kirliliği yaratan, hayata kirli zihin ve kötü niyetle bakan herkes bedel ödeyecek. Doğruluk, dürüstlük, hak ve adalet, güzel söz ve güzel düşünce sahipleri kazanacak.

Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemediğinde, yaşamda rotanı bulamadığında, kalbinin sesini dinle. Zihin sakinleştikçe, kalp duyulmaya başlayacak ve onun sesi sana doğru yolu gösterecektir.

Burçlara etkileri

(Özellikle yükselen burcunuza göre okumanız önerilir.)

Koç: Kendi sesini en güzel haliyle yeniden keşfetmeye hazır mısın? Bu süreçte; söyleyemediklerini söyleyecek, sorularına cevaplar bulacaksın. Bu geçiş seni; daha açık ve dürüst iletişim kurmaya, iletişim becerilerini geliştirmeye, daha çok sosyalleşmeye çağıracak. Bu dönemde; eğitim alabilir, kişisel gelişimine odaklanabilir, araç alabilir, taşınabilir, seyahatlere çıkabilir, ticaret ve medyada genişleyebilirsin. Bu yıl her ne oluyorsa, hayat pencereni genişletiyor, manzaranı güzelleştiriyor olacak.

Boğa: Geçtiğimiz yıl kucakladığın fırsatları sağlamlaştırmaya, sana neler kattığını görmeye hazır mısın? Şimdi keşfettiğin yeteneklerinle kaynaklarını çoğaltmaya davetlisin. Kendine güvenerek ilerle ve iletişim, eğitim, yurt dışı bağlantıları, sosyal medya, yapay zeka, ticaret gibi alanları sektörüne uygun olarak mesleğine ekle. Çok yönlü olmaya, başkalarıyla bağ kurmaya açık ol, birikimler yap. Böylece maddi fırsatlar elde edecek ve özdeğerinin güçlendiğini göreceksin.

İkizler: 12 yılda bir gelen şans döngüne hazır mısın? Bu süreçte; sesin, eylemlerin ve düşüncelerinle olmaz sandıklarını oldurabilir, her şeyin mümkün olduğunu görebilirsin. Bu büyüme ve genişleme döneminde en büyük yardımcın, merak duygun olacak. İletişim becerilerini genişletecek, kişisel gelişimine katkı oldukça ışıldayacak, sözlerinle etki yaratacaksın. Daha anlamlı ilişkiler kurmak, bildiklerinde derinleşmek, kilo alımına dikkat etmek, ışığını parlatmak, popüler ve görünür olmak deneyim alanın olacak. Yepyeni maceralara açıksan, şans ve fırsatlar seninle buluşmaya hazır.

Yengeç: Zihninin ötesine geçmeye, hayallerinin ötesini keşfetmeye hazır mısın? Şimdi içsel bir büyüme ve genişleme dönemine başlıyorsun. Bu süreçte; korkularını, -ama'ları geride bırakmaya; yaratıcılık, ilham ve sezgilerinin sesine kulak vermeye davetlisin. Maneviyatının genişleyeceği bu döngüde karşına çıkan herkesten ve her şeyden bir şey öğrenebilir, derinleşebilir, seni sınırlayan her türlü çevre ve bilgiden özgürleşebilirsin. Yaşadıklarında ilahi koruma altında olduğunu hissedebilir, şifa bulabilirsin. Yepyeni sanatsal aktivitelere başlamak, ruhsal, psikolojik ve sağlık alanında adımlar atmak, uzakları seyahat etmek için en doğru zamandasın. Söyleyemediklerini söyleyerek geçmişin yüklerinden hafifliyor olacaksın.

Aslan: Hayallerinin gerçek olmasına hazır mısın? Bu süreçte şans gezegeni hayaller alanında geçerken, düşüncelerin ve sözcüklerinle onlara şekil verdiğini görebilirsin. İdeallerin için sana gerçekten destek olan ve olmayan çevreleri ayırt edebilirsin. Yepyeni çevrelere girebilir, sosyalleştikçe fırsatlar elde edebilir, ekip çalışmaları ve iş birliklerine daha çok katılabilirsin. Bu dönemde derin bağlar kurmak önemli olurken, kendini yüzeysel ve sahte bağlardan korumalısın. Bildiklerinle ve yeteneklerinle daha görünür olmanın, renkli sohbetlerin ve eğlenceli aktivitelerin tadını çıkart.

Başak: Hayatının zirvesinde parlamaya hazır mısın? Bu süreçte geçtiğimiz bir yıl boyunca kendine katkı olduğun her şeyin yararını görecek, kariyerinde büyüme ve ilerleme fırsatları yakalayacaksın. Eğitimler, sosyal medya, teknoloji, satış, yapay zeka, seyahat gibi alanlar ile çok yönlü olmak hedeflerine katkı olmaya devam edecek. Hızlı düşünmek, detaylara takılmamak, uyum sağlamak deneyim alanın olacak. Geleceğe dair iş, evlilik gibi alanlarda yeni kararlar gündemine gelecek. Yoluna çıkan her şeyi ufkunu genişletmek için bir fırsat olarak kabul etmeyi unutma.

Terazi: 12 yılda bir gelen şans döngüsünden en çok yararlanacaklardan biri olmaya hazır mısın? Bu süreçte; hayat pencereni genişletecek, sınırlarını aşacak, adeta yaşadığını hissedeceksin! Yeni ufuklar keşfetmek, yurt dışı seyahatlerine çıkmak, bilgi edinmek, yeni kültürlerle tanışmak, dil öğrenmek için desteklenecek, yaşadıklarını anlamlandıracak, bilgeleşeceksin. İlişkilerinde derinleşecek, beraber hayatı keşfedecek, her şeyi bir macera gibi kucaklayacaksın. Her zamankinden daha dolu, özgün ve özgür yaşamaya aç kendini.

Akrep: Bildiklerinin ötesine geçmeye, kendi derinliklerini keşfetmeye hazır mısın? Bu süreçte; bir iç gözlem ve iyileşme dönemi yaşayacak, geçmişin negatif duygularından özgürleşecek, çözülmeyen her şeye çözüm bulacaksın. Tutkularının peşinden gittikçe, içgüdülerine güvendikçe, ruhsal, psikolojik konularla ilgilendikçe destekleniyor olacaksın. Bu dönemde gelirlerin iyileşebilir, ortak ve eş kazancı konusunda şanslı etkilerde olabilirsin. Alma verme dengeni güzelleştirebilir ve ruhsal gücünü yeniden keşfedebilirsin.

Yay: Kalbini sevgiye açmaya, kendini bir diğerinden dinlemeye, ilişkilerinin aynasından kendini görmeye hazır mısın? Bu süreçte uyumlu ilişkiler yaratmaya çağrılacak, partnerini dinlemeye, ilişkinden bir şeyler öğrenmeye davet edileceksin. Bu dönemde evli değilsen evleneceğin kişi ile tanışabilir, teklif alabilir veya evliysen partnerin sayesinde ufkunu genişletebilirsin. Derin bağlar kurmak, saygıyla ve sevgiyle konuşmak, kime güveneceğini iyi seçmek deneyim alanın olabilir. İşbirlikleri, ortaklık ve danışmanlıklardan fırsatlar elde edebilirsin.

Oğlak: Sadelikte yatan güzellikleri keşfetmeye, yaşam düzenini iyileştirmeye, kendine daha renkli bir yol çizmeye hazır mısın? Bu süreçte daha sağlıklı bir iş- yaşam dengesi kurabilir, alışkanlıklarını daha eğlenceli hale getirebilir, daha meşgul bir günlük hayat rutinine başlayabilir, bir evcil hayvan sahiplenebilirsin. Üretken oldukça, bilgini ve yeteneklerini geliştirdikçe iş yaşamında fırsatlar elde edebilirsin. Kendine dinleneceğin alanlar yaratmayı, yepyeni hobiler edinmeyi, sevdiklerinle zaman geçirmeyi unutma.

Kova: Hayat sahnende parlamaya, kendi şarkını en gür sesle söylemeye, canlanmaya ve hayatı aşkla öğrenmeye hazır mısın? Bu süreçte; aşk dolu zamanlar geçirebilir, ilişkini canlandırabilir, bağlarının derinliğini sorgulayabilirsin. Kendini olduğun gibi ifade ettikçe desteklenebilir, proje ve fikirler üretebilir, yaratıcılığının çoğaldığını fark edebilir, yepyeni hobiler edinebilirsin. Çocuk sahibi olabilir, çocuğunla, ilişkini güzelleştirebilirsin. Kalbini aşka, neşeye, yenilenmeye aç!

Balık: Gücünü köklerinden alarak göklere yükselmeye hazır mısın? Bu süreçte aile ilişkilerin canlanırken, sana etki eden karmik döngüleri keşfedebilir, konuşarak, birbirinizi anlayarak ilişkinizi güçlendirebilirsin. Taşınabilir, daha büyük bir eve çıkabilir veya ailene yeni üyelerin katılmasıyla aileni genişletebilirsin. Kardeşlerinin hayatında güzel gelişmelere tanık olabilirsin. Bu dönemde kişisel yaşamına derinlikle bakmalı, seni besleyenin ne olduğunu bulmalı, herkese olan sınırlarını yeniden gözden geçirmelisin. Bu geçişte yaşayabileceğin duygusal çalkantıların kişisel gelişimin için gerekli olduğunu unutma. Kendi sesini duydukça, gerçek benliğini en güzel haliyle yansıtıyor olacaksın.

Sevgiyle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi