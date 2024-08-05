2 Ağustos'ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatılması sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'nun saat 13.00'te Instagram yetkilileriyle görüştü. Instagram'a erişim engelinin katalog suçlar kapsamında alındığını belirtilmişti.

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'ın engellenmesi birçok tartışmayı beraberinde getirirken, kullanıcılar halen VPN gibi farklı yöntemleri kullanarak uygulamaya giriş yapmaya çalışıyor. Peki Instagram ne zaman açılacak, erişim yasağı ne zaman bitiyor?

Instagram açılacak mı?

3 günü aşkın bir süredir erişim engeli bulunan Instagram ile yeni bir görüşme gerçekleştirilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri ve Instagram yetkilileri saat 13'te görüşme yaptı.

Instagram’ın önüne 3 şart konuldu

BTK ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri Instagram yetkilileri saat 13.00'da bir görüşmeye başladı. Instagram'ın önüne 3 şart konuldu: Tüketici haklarına dikkat et - Katalog suçlara önem ver - PKK propagandasına "dur" de. Instagram, Türkiye'nin PKK şartını kabul etti.

Hamas Lideri İsmail Haniye’nin öldürülmesinin ardından taziye paylaşımı yapılan Türkiye’deki hesapların kapatılması üzerine Instagram’a Türkiye’den erişim engellenmişti. Üç gün boyunca Türkiye’deki kullanıcıların giremediği Instagram, kabine toplantısının ardından açılıyor.

Meta'dan Instagram açıklaması

Meta sözcüsü, Türkiye'de Instagram hizmetlerini yeniden kullanıma sunmak için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi. Meta sözcüsü, Türkiye'de Instagramın yeniden hizmete açılmasını sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

BTK 2 Ağustos'ta Meta'ya ait Instagram internet sitesine erişimi engellemişti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun X üzerinden Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Instagram'ı, Haniye'nin öldürülmesinin ardından taziye mesajlarını engellediği için eleştirmişti.

Meta sözcüsü konuya dair bugün yaptığı açıklamada, "Türkiye'de Instagram'a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken, işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram yetkilileri ile bugün öğleden sonra bir araya geleceklerini ve Türkiye'nin taleplerinin karşılanması hususunda gereğini yapacaklarını umduklarını açıkladı.

Gazeteci Bülent Aydemir X hesabından yaptığı paylaşımda: "Instagram erişime açıldı arkadaşlar. Hadi gözünüz aydın. Instagram'a tam erişim için 19.00’u bekleyin arkadaşlar!.. Herkese selam ve sevgiler!.." açıklamasında bulundu.