Instagram bağımlılığından kurtulmak için neler yapılabilir?

Mobil telefonlarımızı elimizden düşürmek gün geçtikçe daha da zorlaşıyor. Instagram, modern telefon bağımlılığımızın en büyük nedenlerinden biri. Her gün binlerce içeriğe maruz kaldıkça, Instagram paylaşımlarını takip etmek ve hayatımızın bir kısmını da burada paylaşıp takipçilerimizle etkileşime girmek, gündelik hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Instagram’da öylece dolanırken vaktin nasıl geçtiğini anlamıyor ve bu durumu rahatsız edici buluyorsanız, uygulamayı daha ‘farkındalıkla’ kullanmak için bazı yöntemler deneyebilirsiniz.

1- Kullanım sürelerinizi fark edin

Telefonunuzda bulunan ‘Dijital Denge’ ya da ‘Uygulama Kullanım Bilgisi’ gibi özellikler, hangi uygulamada ne kadar zaman geçirdiğinizi günlük olarak görebilmenizi sağlar. Bu özelliği telefon ekranınızda kolay ulaşılır bir yerde bulundurun ve mümkünse her gün kontrol edin. Hiç farkında olmadan Instagram’da saatler geçiriyor olabilirsiniz. Burada uygulamanın gününüzün ne kadarını işgal ettiğini görmek, her aklınıza geldiğinde alışkanlıktan kendinizi Instagram akışına kaptırmanızı önlemeye yardımcı olur.

2- Farklı uygulamalar ile kullanımınızı kısıtlayın

ZenScreen, Social Fever, BreakFree gibi mobil uygulamalar, kullandığınız diğer uygulamalarda geçirebileceğiniz süreleri kısıtlamak ve hatta isterseniz belirli zamanlarda bu uygulamaları kullanmanızı engellemek üzere tasarlanmış harika araçlardır. Gün içerisinde ne kadar sık ve nerede vakit harcadığınızı belirledikten sonra, bu tür uygulamalara talimatlar vererek kullanım sürelerinizi kontrol etmeyi kolaylaştırabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram’ın kendi yan uygulaması olan ‘Threads’ de kendi IG akışınızda gördüğünüz içerikleri kontrol etmenizi ve sadece Yakın Arkadaşlar listenizle etkileşimde kalmanızı sağlıyor. Uzak kalmak istediğinizde baş parmaklarınıza hakim olamıyorsanız, bu uygulamalar gerekeni yapıyor.

3- Telefonunuzdan uzaklaşın

Elinizde telefonla koltukta kendinizden geçmek canınızı sıkıyorsa ve yine de Instagram’a bütünüyle son vermek içinizden gelmiyorsa, Instagram uygulamasını sadece bilgisayarınızda kullanacağınıza dair bir söz vermek tam size göre olabilir. Uygulamayı telefonunuzdan ve tabletinizden tamamen kaldırın ve Instagram’a ihtiyaç duyduğunuzda sadece bilgisayar başına oturarak platforma bağlanın. Instagram Web’de de akışınızı görebilir, hikayelere ulaşabilir ve mesajlarınıza/bildirimlerinize erişebilirsiniz; yalnızca paylaşım yapamazsınız. Bir müddet hiç gönderi paylaşmamak da ayrı bir hafiflik hissi sağlayabilir!

4- Bildirim ayarlarınızı değiştirin

Ne yardan ne serden geçemiyor ve Instagram uygulamasını telefonunuzdan silmekte zorlanıyorsanız, en azından uygulama bildirim ayarlarını değiştirerek Instagram ile ilişkinize biraz daha mesafe koyabilirsiniz. Instagram’da bir yakınınız bir şey paylaştığında, bir paylaşımınıza yorum yapıldığında, bir yorumunuza cevap verildiğinde veya biri size özel mesaj gönderdiğinde, telefonunuzda bir bildirim belirir. Bu da, sık bildirim alan biriyseniz, telefonunuzu elinizden düşürememenizle ve sık sık dikkatinizin dağılmasıyla sonuçlanabilir. Uygulama ayarlarından bildirimleri kapattığınızda, sadece sizin için uygun olan zamanda uygulamayı açıp bildirimlerinizi kontrol edersiniz; ve merak etmeyin, gerçekten de çok bir şey kaybetmezsiniz!