Yavaş yaşamak nedir? Nasıl yavaş yaşanır?

20’li ve 30’lu yaşlarımızdayken hepimiz sürekli koşuşturma modundaydık. Bu hız birçok yönden bize çeşitli fırsatlar sunsa da 30’ların ortalarından itibaren zihin, beden ve ruh daha fazla rahatlık ve huzuru özlemiş olabilir. Bu nedenle koşuşturma kültürünün tam tersine, yavaş yaşam kavramıyla tanışmaya başlamış olabilirsiniz.

Yavaş yaşam nedir?

Yavaş yaşam, her anı takdir edebilmeniz ve hayatta önemli olan şeylere öncelik verebilmeniz için daha yavaş yaşamayı içeren bilinçli bir yaşam yaklaşımıdır. Bu yaşam biçimi, elbette toplumun normalleştirdiği yaşam biçiminin çok uzağındadır. Daha dikkatli yaşama kavramı insanın sürekli koşuşturmaca ve stresten bitkin düştüğü anlarda başvuracağı harika bir yöntem…

Daha fazla mutluluk, huzur ve neşe, yavaş yaşamanın faydaları listesinin başında gelir. Yavaş yaşamanın kritik bir bileşeni ise hayatınızdaki stresi ortadan kaldırmak… Bu da daha iyi uyku, daha iyi sindirim, daha yüksek ruh hali, daha az kas gerilimi, daha az kaygı ve daha düşük kan basıncı gibi bir dizi zihinsel ve fiziksel fayda sağlar. Yavaş yaşamak aynı zamanda ruhsal esenliğe de yarar sağlar. Basit yaşamak ve her ana tüm dikkatinizi vermeyi seçmek, kendinizle ve amacınızla bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

Nasıl yavaş yaşanır?

Yavaş yaşamak, çalışmamak veya işlerinizi halletmemek anlamına gelmez. Bunun yerine, hayatınızı aceleye getirmemeniz ve her anın tadını çıkarmak ve takdir etmek için zaman ayırmanız anlamına gelir. Peki, nasıl?

Meditasyonu hayatınıza dahil edin

Zihninize odaklanmak için zaman ayırmak, daha yavaş yaşamanıza ve günlük hayatın stresiyle dikkatinizin dağılmamasına yardımcı olacaktır. Gün içinde yürüyüşe çıkmak veya gerinmek için zaman ayırmak, zihninizi sıfırlamanın ve sakin, rahat bir zihniyeti geri kazanmanın en iyi yollarından biridir. Bu nedenle meditasyon ve egzersiz gibi günlük rutinlere zaman ayırın.

Dikkatli tüketin

Dikkatli tüketim, yediğiniz yiyecekler için geçerli olan yavaş yaşamanın başka bir bileşenidir. Fast food gıdalar yerine, size ve çevreye iyi gelen, bütün, sağlıklı, besleyici gıdaları tercih edin. Organik yiyecekleri tüketmek, toksinlere maruz kalmanızı ve çevresel etkinizi azaltmanıza yardımcı olur. Aynı şey giyim gibi diğer satın alımlar için de geçerli. Düşük kaliteli ürünleri sürekli olarak değiştirmek yerine birkaç yüksek kaliteli, sürdürülebilir ürün satın almak oldukça iyi bir alternatif.

Zamanınızı ne ile dolduruyorsunuz?

Yavaş bir yaşam tarzı yaşamanın bir diğer önemli unsuru, mutluluğunuza ve iyiliğinize her şeyin üzerinde öncelik vermektir. Bunu başarmanın ilk adımı, zamanınızı ve enerjinizi nasıl harcadığınızın envanterini çıkarmaktır. Bunu yapmak için oturup günlük yaptığınız şeyleri yazabilirsiniz. Ardından, bu şeylerin refahınıza katkıda bulunup bulunmadığını kendinize sorun. Olmazsa, bu aktiviteleri nasıl kaldırabileceğinizi ve onları sizi mutlu eden şeylerle nasıl değiştirebileceğinizi keşfedin.

Yavaş yaşam kavramı tam olarak göründüğü gibidir. Her şey hayata daha yavaş, daha kasıtlı bir yaklaşım benimsemek ve her anın tadını çıkarmak için zaman ayırmakla ilgili. Sonuç? Daha fazla huzur, neşe, rahatlık ve genel olarak esenlik. Yukarıdaki üç ipucunu uygularsanız zaten daha yavaş bir yaşama giden yoldasınız demektir.

Referanslar:

Jessica Estrada. “What Is Slow Living, And How Do You Practice It?” Şuradan alındı: https://www.byrdie.com/what-is-slow-living-6665615 (15.09.2022).