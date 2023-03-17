Yavaş yaşamak nedir? Nasıl yavaş yaşanır?

Sürekli koşturmaca sizi de yormadı mı? Peki, neden biraz yavaşlamayı düşünmüyorsunuz? Daha yavaş bir hayat için ne yapacağınızı nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız bu içeriği okumanızda fayda var!

Yavaş yaşamak nedir? Nasıl yavaş yaşanır?
Yaşam
Giriş: 17 Mart 2023 13:35 Güncelleme: 17 Mart 2023 13:36
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20’li ve 30’lu yaşlarımızdayken hepimiz sürekli koşuşturma modundaydık. Bu hız birçok yönden bize çeşitli fırsatlar sunsa da 30’ların ortalarından itibaren zihin, beden ve ruh daha fazla rahatlık ve huzuru özlemiş olabilir. Bu nedenle koşuşturma kültürünün tam tersine, yavaş yaşam kavramıyla tanışmaya başlamış olabilirsiniz.


Yavaş yaşam nedir?

Yavaş yaşam, her anı takdir edebilmeniz ve hayatta önemli olan şeylere öncelik verebilmeniz için daha yavaş yaşamayı içeren bilinçli bir yaşam yaklaşımıdır. Bu yaşam biçimi, elbette toplumun normalleştirdiği yaşam biçiminin çok uzağındadır. Daha dikkatli yaşama kavramı insanın sürekli koşuşturmaca ve stresten bitkin düştüğü anlarda başvuracağı harika bir yöntem…


Daha fazla mutluluk, huzur ve neşe, yavaş yaşamanın faydaları listesinin başında gelir. Yavaş yaşamanın kritik bir bileşeni ise hayatınızdaki stresi ortadan kaldırmak… Bu da daha iyi uyku, daha iyi sindirim, daha yüksek ruh hali, daha az kas gerilimi, daha az kaygı ve daha düşük kan basıncı gibi bir dizi zihinsel ve fiziksel fayda sağlar. Yavaş yaşamak aynı zamanda ruhsal esenliğe de yarar sağlar. Basit yaşamak ve her ana tüm dikkatinizi vermeyi seçmek, kendinizle ve amacınızla bağlantı kurmanıza yardımcı olur.


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Nasıl yavaş yaşanır?

Yavaş yaşamak, çalışmamak veya işlerinizi halletmemek anlamına gelmez. Bunun yerine, hayatınızı aceleye getirmemeniz ve her anın tadını çıkarmak ve takdir etmek için zaman ayırmanız anlamına gelir. Peki, nasıl?


Meditasyonu hayatınıza dahil edin

Zihninize odaklanmak için zaman ayırmak, daha yavaş yaşamanıza ve günlük hayatın stresiyle dikkatinizin dağılmamasına yardımcı olacaktır. Gün içinde yürüyüşe çıkmak veya gerinmek için zaman ayırmak, zihninizi sıfırlamanın ve sakin, rahat bir zihniyeti geri kazanmanın en iyi yollarından biridir. Bu nedenle meditasyon ve egzersiz gibi günlük rutinlere zaman ayırın.


Dikkatli tüketin

Dikkatli tüketim, yediğiniz yiyecekler için geçerli olan yavaş yaşamanın başka bir bileşenidir. Fast food gıdalar yerine, size ve çevreye iyi gelen, bütün, sağlıklı, besleyici gıdaları tercih edin. Organik yiyecekleri tüketmek, toksinlere maruz kalmanızı ve çevresel etkinizi azaltmanıza yardımcı olur. Aynı şey giyim gibi diğer satın alımlar için de geçerli. Düşük kaliteli ürünleri sürekli olarak değiştirmek yerine birkaç yüksek kaliteli, sürdürülebilir ürün satın almak oldukça iyi bir alternatif.


Zamanınızı ne ile dolduruyorsunuz?

Yavaş bir yaşam tarzı yaşamanın bir diğer önemli unsuru, mutluluğunuza ve iyiliğinize her şeyin üzerinde öncelik vermektir. Bunu başarmanın ilk adımı, zamanınızı ve enerjinizi nasıl harcadığınızın envanterini çıkarmaktır. Bunu yapmak için oturup günlük yaptığınız şeyleri yazabilirsiniz. Ardından, bu şeylerin refahınıza katkıda bulunup bulunmadığını kendinize sorun. Olmazsa, bu aktiviteleri nasıl kaldırabileceğinizi ve onları sizi mutlu eden şeylerle nasıl değiştirebileceğinizi keşfedin.


Yavaş yaşam kavramı tam olarak göründüğü gibidir. Her şey hayata daha yavaş, daha kasıtlı bir yaklaşım benimsemek ve her anın tadını çıkarmak için zaman ayırmakla ilgili. Sonuç? Daha fazla huzur, neşe, rahatlık ve genel olarak esenlik. Yukarıdaki üç ipucunu uygularsanız zaten daha yavaş bir yaşama giden yoldasınız demektir.


Referanslar:

Jessica Estrada. “What Is Slow Living, And How Do You Practice It?” Şuradan alındı: https://www.byrdie.com/what-is-slow-living-6665615 (15.09.2022).

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Hayatı daha yavaş yaşamak için 10 sebep

Anın tadını dolu dolu çıkarmak hepimizin ihtiyacı... İşte hayatınızı daha yavaş yaşamanız için nedenler...

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Her işin rekor hızla halledilmesi gerekir. Sürekli koşturmaca hali, aceleci olma ihtiyacı, içerisinde bulunduğumuz anı kaçırmamıza yol açar. Bu hız, tam olarak bu anda erişebileceğimiz sevgiden ve memnuniyetten mahrum kalmamıza sebep olur. Doğayı düşünün. Bir çiçek yalnızca hazır olduğunda açar. Bir yaprak dalından hazır olduğunda düşer. Doğal akışın gerçekleşmesi için her şeyin bir yeri ve zamanı vardır. Bu anlayışı hayatınıza nasıl uyarlayabileceğinizi düşünün. İşte size hayatı daha yavaş yaşamanız için 10 neden:
Önsezilerinize kulak verebilirsiniz Sezgiler çok güçlüdür. Gerçek ve özgün benliğimizin açığa çıkmasıdır. Bu sese yalnızca bizim erişimimiz var. Biraz yavaşlamak, bu sesin yüzeye çıkması için alan yaratır. Sezgilerimizi sürekli olarak bastırdığımızda, kendi benliğimizi geçersiz kılarız.
Sevgi merkezli hareket edebilirsiniz Hayat iki şekilde algılanır: sevgi merkezli ya da korku merkezli. Biraz yavaşlayarak sevgi merkezli algıya ulaşabiliriz. Böylelikle kendi benliğimizle temasa geçebilir, sevginin ve ışığın taşıyıcıları olabiliriz.
Öz saygınıza yeterince önem verebilirsiniz Sürekli olarak, yapılması gereken şeylere odaklandığımızda öz benliğimizi gözden kaybederiz. Beslenmeye ve sevgiye gereksinim duyan ruhumuzu unuturuz. Doğrulanmak için dış dünyayı kullanmaya daha çok ilgi duymaya başlarız. Kendimize ve içimizdeki iyiliğe odaklanarak sahip olduğumuz öz saygının önemini daha iyi kavrayabiliriz.
Özgüveniniz artar Özgüvenimizi artırabilmek ve kendimize saygı duyabilmek adına bu yönde davranışlarda bulunmamız gerekir. Yalnızca yavaşlayarak, ihtiyaçlarımızın ve arzularımızın neler olduğunun bilincine varabilir, kendimize verdiğimiz değeri gösterebilir ve özgüvenimizi artırabiliriz.
Kalbinizin sesini ortaya çıkarın Birçoğumuz için, kalp ve akıl arasında ciddi bir bağlantı kopukluğu vardır. Ego aklın sınırları içerisindedir. Anı yaşayın ve kontrolü bırakın. Böylelikle kalbinizin sesini ortaya çıkarabilirsiniz.
Kendinizi daha çok tatmin olmuş hissedersiniz Doyum kişinin içerisinden gelen bir şeydir. Kendimizi geçici şeylere bağlayıp işleri hızlı bir şekilde halletmeye çalıştıkça gerçeklikle olan bağlantımızı kaybetmeye başlarız. Bu durum tatmin hissinin azalmasına yol açar; halbuki nihai doyuma yalnızca anı kucaklayarak ulaşabiliriz.
Hedefleriniz ve arzularınız öne çıkar Bizler, yalnızca hayatta olarak bile birer hediyeyiz. Ve hepimizin hedefleri, arzuları var. Bunları dünyayla paylaşmak bizim görevimiz. Hayatı yavaşlattıkça, bu hedeflerin ve arzuların gerçekte neler olduklarını daha rahat anlayabiliriz. Gereken şeyler yalnızca zaman ve sabır.
Minnettar olunacak çok şey var İçinde bulunduğumuz anı kucaklamaya vakit ayırarak hemen gözümüzün önünde olan güzellikleri kucaklayabiliriz. Parkta oyun oynayan bir çocuk ya da taze bir fincan kahve; bakış açımızı sevgi odaklı bir hale getirdiğimizde, minnettar olunacak ne kadar çok şey olduğunu görebiliriz.
Gerçekten kabullenebilirsiniz Kabullenmek, sahip olduğumuz tüm sorunların çözümüdür, iyilik ve sevgiden başka bir şey getirmez. Kendinize kabullenmek ve gerçek deneyimlerinizi özümsemek için vakit vererek bunları rahatlıkla elde edebilirsiniz.
Hayatınıza kesin gözüyle bakmayın Hayatımıza ve deneyimlerimize çoğunlukla kesin gözüyle bakarız. İşimize, evimize ve ilişkilerimize de aynı şekilde. Ancak bir şeylere şüphe duymadan, kesin gözüyle baktıkça minnettarlığı unutur ve sürekli daha fazlasını istemeye başlarız. Biraz yavaşlayarak sahip olduğumuz hayat denilen armağanı kucaklamayı başarabiliriz.


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