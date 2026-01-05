İsveç'in geri dönüşüm AVM'si: ReTuna

İsveç'te, tamamen tamir edilmiş ve geri dönüştürülmüş ürünlerin yer aldığı bir alışveriş merkezi açıldı. ReTuna Återbruksgalleria adlı AVM'de kafe-restoran, sergi alanı, konferans salonları, geri dönüşüm dersleri veren bir eğitim merkezi ve mobilya, bilgisayar ve ses ekipmanları, kıyafetler, oyuncaklar, bisikletler, bahçe aletleri ve inşaat malzemeleri gibi ikinci el eşyalarla dolu 14 mağaza bulunuyor.

İkinci el alışveriş için özel bir konseptle açılan AVM’de geleneksel bir belediye geri dönüşüm merkezi, bir alışveriş merkeziyle birleşiyor. İnsanlar bu AVM ziyaretlerinde artık ihtiyaç duymadıkları eşyaları bırakmanın yanında alışveriş yaparak bir kafede mola verebiliyor. ReTuna Återbruksgalleria, kendini "düşük karbonlu alışveriş devriminin başlangıcını işaret eden dünyanın ilk geri dönüşüm alışveriş merkezi" olarak tanımlıyor.

AVM, şehrin geri dönüşüm merkezinin hemen yanında yer alıyor. Ziyaretçiler, istenmeyen ve yeniden kullanılabilir eşyalarını alışveriş merkezinin deposuna bırakıyor. Depo personeli, kullanılabilir olanları ve olmayanları ayırıyor ve ardından kalan eşyaları alışveriş merkezindeki mağazalara dağıtıyor. Mağaza personeli daha sonra daha fazla ayıklama yaparak, onarmak, tamir etmek, dönüştürmek, geliştirmek, yeniden tasarlamak ve nihayetinde satmak istediklerini seçiyor. Bu şekilde, malzemelere yeni bir hayat veriliyor.

Almanya'da ikinci el eşyalar için AVM Nochmall adlı alışveriş merkezi, Almanya'nın geri dönüşüm AVM'si örneği olarak öne çıkıyor.