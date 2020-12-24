Ayurvedik şifacılar, binlerce yıldır gül bitkisini bitkisel ilaçlarda, çaylarda, yağlarda ve cilt bakımı için hazırladıkları formüllerde kullanıyorlar. Gül, bir şifa kaynağı olarak kurutularak, damıtılarak, suyu sıkılarak, toz haline getirilerek veya tentür olarak kullanılabiliyor.

Ayurveda'ya göre, gül öncelikle Sadhaka Pitta’yı dengeler. Sadhaka pitta, ana dosha tiplerinden biri olan Pitta Dosha’nın duyguları ve kalbi nasıl etkilediğini yöneten bir alt-doshadır. Doshalar ve bunların sub-Dosha adı verilen alt dalları farklı oranlarda bulunur. Sub-doshalara göre gülün faydaları değişik yönlerden öne çıkar. Gül bitkisi zihni, nefesi, solunum kanallarını, akciğeri ve boğazı yöneten Vata Dosha’nın subdosha'sı olan sadhaka pitta ile Prana Vata arasında iyi iletişim sağlamak üzerinde faydalıdır. Gül, kalbi ve duyguları yatıştırır ve geçmiş üzüntülerin, keder duygusunun iyileşmesine yardımcı olabilir, böylece kişi mevcut anın tadını çıkarabilir.

Ayurveda’da gülün sağlık üzerinde serinletici türde etkileri vardır, ancak aynı zamanda sindirim ateşi olarak Agni’yi de ateşler ve ölçülü olarak kullanıldığında üç dosha tipi yani vata, pitta ve kapha için de idealdir. Özellikle sıcak yaz aylarında pitta dengesizliği yaşayanlar için faydalıdır, ancak yıl boyunca sadhaka pitta'yı dengelemek için de kullanılabilir.

Tüm faydalarına ek olarak, gülün cildi yöneten pitta sub-Dosha olan bhrajaka pitta üzerinde olumlu etkileri olan tıbbi özellikleri vardır. Akne ve kızarıklık gibi cilt sorunlarını önlemeye yardımcı olacak şekilde, kan üzerinde serinletici etkisi vardır. Ayurveda geleneğinde gülün önerildiği birçok rahatsızlık bulunur ve bu iddiaları destekleyen bilimsel çalışmalar da her geçen gün artmaktadır.

İşte Ayurveda’ya göre gülün faydaları:

• Hormonları dengeler ve adet düzensizliğine iyi gelir.

• Gözlerin ve cildin iltihaplanma riskini azaltır.

• Boğaz ağrılarını ve öksürükleri yatıştırır.

• Huzurlu bir uykuyu teşvik eder.

• Sindirim sistemini dengeler.

• Sinirlilik, öfke ve üzüntü gibi duyguları yatıştırır.

• Kırışıklıkları azaltmaya ve cilt yaşlanmasını yavaşlatmaya yardımcı olur.

• Analjezik etkileri nedeniyle ağrıları azaltmaya yardımcıdır.

• Güçlü antibakteriyel ve antiseptik özelliklere sahiptir.

• Kan şekeri seviyelerini düşürür.

• Beyin nöronlarını koruyucu özelliklere sahiptir.

• Antioksidan aktiviteye sahiptir.

Gül ürünleri nelerdir?

Birbirinden farklı şekillerde gülden faydalanabilirsiniz.

• Gül esansiyel yağı, aromaterapi ve güzellik ürünlerinde kullanılır.

• Gül suyunu, yiyecek ve içecek tariflerinize ekleyebilirsiniz. Gül suyu, cildiniz için de faydalıdır. Cildinizi rahatlatır ve temizleyici tonik olarak kullanılabilir.

• Gül hidrosolü, serinletici ve nemlendirici olarak kullanılabilir.

• Gül yaprağı reçeli, kahvaltılarda canlandırıcı tatlı bir ikram olarak harika bir seçenektir.

• Gül çayı, zihni, kalbi ve boğazı rahatlatmaya yardımcıdır.

• Gül tozuna bitkisel formüllerde, cilt ürünlerinde ve yemek tariflerinde yer verilir.

İpucu: Pestisitlerden gelen toksinler vücutta daha fazla iltihaplanmaya neden olabileceği için organik gül ürünlerini tercih etmeye çalışın.

Referanslar: “Rose health benefits and therapeutic value” Şuradan alındı: https://www.nature-and-garden.com/health/rose-health-benefits.html

“Pharmacological Effects of Rosa Damascena” (2011) Şuradan alındı: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3586833/