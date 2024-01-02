Kış ayında ruhunuza iyi gelebilecek ritüeller

Mevsimin soğukluğundan ve kimi zaman karanlığından zaman zaman bunalıyor olabilsek de kış mevsiminde evde yapabileceğiniz bazı ritüellerle kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. Kendinize biraz zaman ayırın ve değer vermeyi unutmayın.

Bitki çayı için

Gün içerisinde çok fazla kahve ve çay içiyoruz ve vücudumuzdaki kafein oranını sürekli artırıyoruz. Her şeyde olduğu gibi bunun da fazlası zarar. İhtiyacınız olan bitki çaylarını deneyerek hem farklı lezzetler denemiş olursunuz hem de daha dinlenmiş hissedersiniz. Bitkilerin şifasından faydalanmayı deneyin.

Yoga yapın

Yoga yapmak beden sağlığı kadar ruh sağlığınıza da büyük katkılar sunuyor. Odaklanmanıza yardımcı olup denge gelişiminizi artırırken esneklik kazanmanızı sağlar. Aynı zamanda yaptığınız yoga çeşidine göre sırt ve omuz ağrılarınızı hafifletmeye de yardımcı olur. Evdeyken tek ihtiyacınız olan şey yoga matınız.

Günlük tutun

Bu günlük sıradan bir günlük olabileceği gibi şükrettiklerinizle veya isteğiniz şeylerle alakalı da olabilir. Her gün o gün nelere şükrettiğinizi veya neler istediğinizi yazarak daha keyifli ve huzurlu hissedebilirsiniz.

Sıcak duş alın

Kış mevsiminde alacağınız sıcak bir duş, bedeniniz kadar içinizi de ısıtacaktır. Hatta vaktiniz varsa kısa bir duştan ziyade sıcak bir su doldurup bekleteceğiniz bir küvette ısınmak aynı anda rahatlamanızı da sağlayabilir.

Dua edin

Manevi olarak kendinizi geliştirmek ve huzurlu hissedebilmek için sık sık dua edebilirsiniz. Özellikle evde yalnız başınıza kaldığınızda dua etmek dingin bir ruh haline bürünmenize de yardımcı olur. İstek ve arzularınızı dile getirip farkındalık kazanmanızı sağlar.

Mum yakın

Mum yakıp evinizde loş bir ortam oluşturarak daha huzurlu bir mekan yaratabilirsiniz. Mumun verdiği etkiden yararlanarak devamında tütsü yakabilir ya da esansiyel yağların kokularından yararlanabilirsiniz. Mum yaktığınız ortamda meditasyon ya da yoga yaparak daha da rahatlayabilirsiniz.

Battaniye altında salep+kitap

İzinli olduğunuz bir hafta içi ya da huzurlu bir hafta sonu gününde evinizde dinlenmek için yapabileceğiniz en iyi aktivitelerden biri kitap okumaktır. Bu etkinliği daha keyifli bir hale getirmek için battaniyenizin altına girip ısınırken içinizi ısıtmak için ise sıcak bir salepi tercih edebilirsiniz.