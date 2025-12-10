1. The White Lotus

The White Lotus, lüks bir tatil resortunda geçen, kara mizah ve dramı birleştiren bir dizi. Her sezon farklı bir tatil otelinde ve yeni bir misafir grubuyla başlıyor. Hikâye; zengin konuklar ile otel çalışanları arasındaki güç dinamiklerini, gizli çatışmaları, sırları ve sınıfsal gerilimleri anlatıyor. Her bölümde tatil gibi görünen bu ortamın altında yatan gerilim, kıskançlık, çıkar ilişkileri ve beklenmedik olaylar açığa çıkıyor. Genelde sezonlar, dramatik bir olay veya gizemli bir ölüm etrafında şekilleniyor.

2. The Last of Us

The Last of Us, dünya nüfusunun büyük kısmını mantar kaynaklı bir enfeksiyonun (Cordyceps) yok ettiği, kıyamet sonrası bir evrende geçiyor. Hikâye; sert, hayatta kalmaya alışkın bir adam olan Joel ile bağışıklığa sahip genç bir kız olan Ellie’nin tehlikeli yolculuğunu takip ediyor. Joel ve Ellie, hastalığa çare olabilecek bu bağışıklığı doğru insanlara ulaştırmak için harap olmuş şehirler, tehlikeli gruplar ve enfekte yaratıklarla dolu Amerika’yı baştan başa geçmek zorunda kalıyor. Dizi, hayatta kalma mücadelesi kadar, iki karakter arasındaki baba-kız benzeri duygusal bağı da merkezine alıyor.

3. Severance Severance, çalışanlarının iş ve özel hayat anılarını birbirinden tamamen ayıran bir prosedürü uygulayan Lumon Industries adlı gizemli bir şirkette geçiyor. Bu işlem sayesinde çalışanlar, işe girdiklerinde özel hayatlarını; işten çıktıklarında ise iş hayatlarını hiç hatırlamıyorlar. Dizinin merkezinde, bu “ayrışma” işlemini kabul eden Mark Scout ve ekibi var. Zamanla hem şirketin hem de prosedürün ardındaki karanlık gerçekler açığa çıkmaya başlayınca karakterler, kimlikleri ve özgür iradeleri üzerine sarsıcı bir mücadeleye sürükleniyor. 4. Wednesday Wednesday, Addams Ailesi’nin ikonik karakteri Wednesday Addams’ın gençlik yıllarına odaklanan, gizem ve fantastik unsurları birleştiren bir dizi. Hikâye, Wednesday’in özel güçleri olan öğrencilerin bulunduğu Nevermore Academy adlı okula gönderilmesiyle başlıyor. Wednesday burada hem yeni okuluna uyum sağlamaya çalışıyor hem de kasabayı tehdit eden gizemli bir canavar saldırısının ardındaki sırrı çözmeye çalışıyor. Dizi; Wednesday’in zekâsı, karanlık mizahı ve dedektiflik yetenekleri etrafında şekillenen, sürükleyici ve eğlenceli bir gençlik/gizem hikâyesi sunuyor.

5. Squid Game Squid Game, maddi sıkıntı içindeki insanların yüksek para ödülü için gizemli bir organizasyon tarafından düzenlenen ölümcül çocuk oyunlarına katılmasını konu alan bir Güney Kore dizisi. Katılımcılar, çocuklukta oynanan basit oyunların ölümcül versiyonlarında hayatta kalmaya çalışırken bir yandan da birbirlerine güvenmek ile hayatta kalmak arasında zor seçimler yapmak zorunda kalıyor. Dizi, sınıf eşitsizliği, insan doğası, ahlaki ikilemler ve hayatta kalma mücadelesi gibi temaları güçlü bir şekilde işliyor. 6. Dexter: Resurrection Dexter, Miami Polis Departmanı’nda kan analisti olarak çalışan Dexter Morgan’ın gizli hayatına odaklanan bir suç-drama dizisi. Gündüzleri suç mahallerinde çalışan sakin ve zeki bir adli tıp uzmanı gibi görünür; ancak geceleri yalnızca başka katilleri hedef alan bir seri katile dönüşür. Dexter, içindeki öldürme dürtüsüyle mücadele ederken bir yandan da sıradan bir hayat sürmeye çalışır. Dizi; Dexter’ın ahlaki ikilemleri, çifte yaşamı, yakalanma tehlikesi ve öldürmeye seçtiği kişilerle kurduğu psikolojik oyunlar etrafında ilerler.

7. Monster Ed Gein adlı gerçek suikastçı ve mezar soyguncusunun hayatı ve suçları üzerine kurulu bir drama. Dizi, 1950’lerde kırsal Wisconsin’de yaşayan Ed Gein’in — yalnız, içine kapanık bir adam gibi görünen — karanlık tarafını ve korkunç eylemlerini merkezine alıyor. 8. Dept. Q Dept. Q, toplum tarafından unutulmuş, yıllardır kapanmamış vakaları araştıran bir takım. Carl’ın etrafında toplanan azimli ama “meslek hayatında sorun yaşamış”, sıradışı karakterlerden oluşan bir ekip — her biri geçmiş travmalarla baş etmeye çalışan bireyler. 9. Andor Andor, Star Wars evreninde geçen ve Rogue One filmindeki Cassian Andor karakterinin geçmişine odaklanan bir dizi. Hikâye, Galaktik İmparatorluk’un baskıcı yönetimi altında yaşayan Cassian’ın, sıradan bir hayatta kalma mücadelesi veren biri olmaktan çıkıp Rebel Alliance’ın (İsyan’ın) önemli bir parçasına dönüşme sürecini anlatıyor. 10. Black Mirror Bu spekülatif distopik dizinin 7. sezonu, teknolojik çatışmalara ve bilimkurgu temalarına yeniden odaklanması sayesinde birçok hayran tarafından “eski formuna dönüş” olarak görüldü. Rashida Jones, abonelik tabanlı bir yaşam destek sistemine bağlı, ölümcül hasta bir kadını canlandırarak hepimizin kalbini kırdı. Paul Giamatti ise yanlış hatırladığı anıları ortaya çıkaran bir adam rolüyle gerçek bir duygu yoğunluğu kattı. Ancak pek çok kişi için sezonun asıl öne çıkan anı, Cristin Milioti, Jesse Plemons ve Jimmi Simpson’ın mükemmel performanslarıyla geri dönen USS Callister bölümüydü. Zafer, dehşet ve umutla dolu buruk tatlı finaliyle sezonun en güçlü anı olarak görüldü. İşte hepimizin inanabileceği bir final.

Kaynak: "The Most Popular Series of 2025". Şuradan alındı: https://www.imdb.com/best-of/most-popular-series-2025/?ref_=hm_edcft_ft_csegbest_popser2025_1_i. (10.12.2025). * Manşet fotoğrafı Netflix, Inc. tarafından servis edilmiştir.