2025 yılının en iyi 25 filmi

1. Hamnet

Film, 16. yüzyılda geçiyor; ünlü yazar William Shakespeare ve eşi Agnes’in, çocukları Hamnet’in 11 yaşında ölümüyle sarsılan ailesinin yaşadığı acı ve yas sürecine odaklanıyor. Sevgi, kayıp, suçluluk ve yasta insan ruhunun kırılganlığıyla yüzleşiyor.

2. Sorry, Baby (Üzgünüm, Bebeğim)

Bu bağımsız komedi-dram’da, üniversite yıllarında cinsel tacize uğramış bir kadın (veya kadınlardan biri) etrafında şekillenen hikâye, travma, arkadaşlık ve iyileşme üzerine. Geçmişle yüzleşme ve destek ilişkileriyle birlikte, hayata devam etme sürecini “soğukkanlı bir samimiyet ve alaycı espriyle” anlatıyor.

3. Is This Thing On?

Orta yaşa gelmiş, hayatı durağanlaşmış bir finans çalışanı karakterin hikâyesi. Bir stand-up gecesinde tesadüfî bir şekilde sahneye çıkan bu adam, alışılmış hayatını, evlilik ve rutinini sorgulamaya — ve mizahın yardımıyla yeniden keşfetmeye — başlıyor. Bu film, orta yaş bunalımı, kimlik arayışı, hayat memnuniyeti gibi temaları mizahi bir dille ele alıyor.

4. One Battle After Another (Savaş Üstüne Savaş)

Yönetmenliğini Paul Thomas Anderson’ın yaptığı bu film; politik, aksiyon ve dramatik unsurları harmanlayan yapısıyla öne çıkıyor. Filmin genel hatları — devrim, toplumsal adalet, çatışma, birey ve sistem arasındaki gerilim gibi temalar etrafında şekilleniyor. Eleştirmenlerce “sanat ve eğlencenin göz kamaştırıcı bir karışımı” olarak tanımlanıyor.

5. No Other Choice (Başka Yolu Yok) Park Chan-wook imzalı bu kara komedi / hiciv filmi; işini kaybetmiş bir adamın yaşadığı umutsuzluk, toplumsal baskılar ve nihayetinde acımasız bir şiddet kararına yönelmesini konu alıyor. Film, kara mizahla, modern toplumun birey üzerinde yarattığı çaresizlik ve çıkışsızlığı ele alıyor. 6. The Secret Agent (O Agente Secreto) 1977 Brezilya’sında geçen bu film, yozlaşmış siyaset, devlet-güç ilişkileri ve siyasi gerilim üzerine kurulu. Hikâye, bir profesörün oligarklarla — devlete de bulaşan — mücadele etmesini ve bu süreçte yaşanan entrikaları, tehlikeleri ve baskıyı anlatıyor. Politik gerilim sevenler için dikkat çekici. 7. The Voice of Hind Rajab (Hind Rajab'ın Sesi) Film, gerçek bir olaya dayanıyor: Gazze’de enkaz altında mahsur kalmış küçük bir çocuğun kurtarılma çabalarını anlatıyor. Belgesel-dram arasında; savaş, çaresizlik, insani dram ve umudun kırılganlığı üzerine çarpıcı bir yapım. 8. Weapons (Silahlar) Sıradan bir banliyöde bir gece ansızın 17 çocuğun evlerinden kalkıp kaybolmasıyla başlayan, korku, gizem, drama karışımı bir mozaik. Olay çeşitli karakterlerin gözünden anlatılıyor — öğretmen, veli, polis, sıradan kasaba insanları — ve film boyunca hem toplumsal bir panorama hem de ürpertici bir atmosfer yaratıyor.

9. Highest 2 Lowest Yönetmen Spike Lee, 1963 yapımı klasik “High and Low” filminden esinlenerek modern bir gerilim sunuyor. Başrolde Denzel Washington; film, kaçırılan çocuk, fidye, sınıf/ırk/ahlak gibi temaları ele alıyor. Irk ve sınıf farklılıklarıyla ahlaki ikilemleri sorgulayan, gerilim yüklü bir yapım. 10. Bring Her Back (Onu Geri Getir) Korku ve dramı harmanlayan bir film — yönetmenler Danny Philippou & Michael Philippou. Film, bir koruyucu annenin evinde yaşayan iki kardeşin şeytani güçlerle mücadelesini anlatiyor. Sarsıcı atmosferi ve güçlü oyunculuklarıyla 2025’in dikkat çeken korku yapımlarından biri. 11. Materialists (Materyalistler / Tam Bana Göre) Yönetmen Celine Song (örneğin;“Past Lives” ile tanınıyor). Film, aşk, para ve ilişkilerde güç-dinamikleri üzerine; romantik-komedi / dram tarzında, modern ilişkiler ve toplumsal beklentiler ışığında bir hikâye sunuyor. 12. The Ballad of Wallis Island Bir İngiliz komedisi — eski bir folk ikilisinin yeniden bir araya gelmesini konu alıyor. Müzik, geçmişin hatıraları ve yeniden başlama temaları etrafında şekillenen, daha hafif ve keyifli bir yapım olarak dikkat çekiyor. 13. Lurker Psikolojik gerilim–thriller. Film; şöhret, hayranlık ve hayran–idol ilişkilerinin toksik yönlerini irdeliyor. İzlendiğinde rahatsız edici olabilecek ama düşündüren bir gerilim filmi.

14. Wake Up Dead Man (Bıçaklar Çekildi: Ölü Adamın Uyanışı) Rian Johnson’ın Knives Out serisinin üçüncü halkası, önceki filmler kadar eğlenceli ve sürükleyici bir gizem sunuyor. Daniel Craig’in şık takım elbiseleriyle gezen dedektifi Benoit Blanc, yine girift bulmacaları çözüp karanlık karakterleri ustalıkla alt ediyor. Bu kez serinin hiciv okları, kıyamet söylemleriyle kitleleri etkileyen dini liderlere ve onları kendi çıkarları için kullanan siyasetçilere yöneliyor. Blanc’ın mantığa dayalı, renkli kişiliğinin karşısında ise iki güçlü karakter var: Josh O’Connor’ın canlandırdığı genç ve idealist bir rahip ile Josh Brolin’in hayat verdiği öfkeli, ateşli bir vaiz. 15. Sinners (Günahkarlar) Yönetmen Ryan Coogler — vampir, gangster, müzik ve ırk draması unsurlarını harmanlıyor. 1930’lar ABD Güney’inde geçen film, blues müziği, siyaset, cinsellik ve toplumsal baskılar üzerine karanlık ama etkileyici bir hikâye sunuyor. 16. Art for Everybody Yönetmen Miranda Yousef tarafından çekilmiş bir belgesel. Film, popüler bir ressamın hikâyesi üzerinden “sanat nedir?”, “kim gerçek sanatçı sayılır?” gibi sorular soruyor. Sanat, kimlik ve algı üzerine düşündüren bir yapım. 17. Warfare (Çatışma) Film, modern savaş ortamında, gerçekçi ve sert bir hikâyeyle izleyiciyi sarsıyor. Politik değil, daha çok insanın savaştaki acısı, travması ve hayatta kalma mücadelesi üzerine odaklanıyor.

18. Bring Them Down Karanlık, sert ve şiddet barındıran bir intikam draması — kırsal ya da taşra atmosferinde geçiyor gibi tanımlanıyor. Özellikle atmosferi ve görselliğiyle öne çıkıyor. 19. Misericordia Küçük bir köyde geçen; aşk, kıskançlık ve gizemli bir cinayeti harmanlayan; mizahi ve dramatik yönleriyle dikkat çeken bir film. Rahatsız edici olabilecek yönleri olsa da, sinemada alışılmışın dışında bir ton arayanlar için ilgi çekici. 20. Holy Cow Fransız taşrasında geçen; lüks peynir üreterek geçim sağlamaya çalışan gençlerin hikâyesini anlatıyor. Köy yaşamı, umut, emek ve değişim üzerine — daha yumuşak, sıcak ve umut dolu bir film. 21. The Friend Dostluk, yas ve bir hayvan–insan bağı üzerinden ilerleyen duygusal bir dram. İnsan ilişkileri, kayıp, yalnızlık ve umut üzerine — izleyiciyi düşündüren ve duygulandıran bir yapım. 22. Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl (Wallace ve Gromit: Kinci Kuş) Efsane stop-motion animasyon ikilisi geri dönüyor. Bu defa eski düşman penguenle mücadele var. Mizah, nostalji, animasyon ve macera sevenler için; hem eğlendirici hem keyifli bir seçim.

23. Sentimental Value (Manevi Değer) Joachim Trier’in yeni filmi, duygusal ama ölçülü bir aile hikâyesi sunuyor. Merkezde, başarılarının gölgesinde yaşayan ünlü yönetmen Gustav Borg ile onunla yakınlık kurmakta zorlanan iki yetişkin kızının inişli çıkışlı ilişkisi yer alıyor. Stellan Skarsgård, belki de kariyerindeki en etkileyici performanslardan birini sergilerken; Renate Reinsve ve Inga Ibsdotter Lilleaas da karakterlerinin hassas yönlerini son derece doğal bir şekilde perdeye taşıyor. Film, tek bir evin duvarları arasında bile ilişkilerin ne kadar karmaşıklaşabileceğini incelikli bir anlatımla aktarıyor.

24. On Becoming a Guinea Fowl I Am Not a Witch ile geniş beğeni toplayan Rungano Nyoni, yeni filminde yine güçlü bir görsel dünya ve derinlikli bir anlatı sunuyor. Bu kez modern yaşamla geleneksel kültür arasındaki gerilimi merkez alan hikâye, şehirde yaşayan genç kadın Shula’nın köyüne dönüşüyle başlıyor. Shula’nın bir partiden döndükten sonra parlak gümüş bir miğfer ve siyah gözlüklerle eve geldiği gece, amcası Fred’in cansız bedenini bulması, karanlık gerçeğin yavaş yavaş ortaya çıkacağı süreci tetikliyor. Cenaze törenleri ilerledikçe Shula ve iki kuzeninin çocukluklarında Fred tarafından istismar edildiği anlaşılırken, aile büyüklerinin bu gerçeği kabullenmekten kaçınması çarpıcı bir gerilim yaratıyor.

25. Marty Supreme Timothée Chalamet, 1950’lerin New York’unda ping pong şampiyonu olmayı hedefleyen, kurnaz ve bencil Marty Mauser’a müthiş bir canlılık katıyor. Marty, izleyicinin sevgisini kazanmak gibi bir derdi olmayan, kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden tam bir anti-kahraman. Gwyneth Paltrow ve diğer yan karakterler ise hikâyeye keyifli bir hareketlilik getiriyor. Hem spor anlatısı hem de karakter portresi niteliği taşıyan film, yüksek temposu ve zekice kurgulanmış esprileriyle dikkat çekiyor. İranlı yönetmen Jafar Panahi’nin yapımı ise, işkencecisi olduğunu düşündüğü gardiyanla karşılaştığını sanan fakat bundan emin olamayan eski bir mahkûmun öyküsünü ironik bir tonla işliyor. Kahramanın gerçeği öğrenmek için eski tutuklularla görüşmesi, hikâyeyi giderek bir “yanılgılar komedisi”ne dönüştürüyor. * Haberin fotoğrafı Warner Bros, AP tarafından servis edilmiştir. KÜLTÜR & SANAT 21. yüzyılın en iyi 100 filmi