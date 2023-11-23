İlk buluşmada yapabileceğiniz etkinlikler

İlk buluşmada belki de devamı gelebilecek bir ilişki, o günün gerginliği ve sıkıcılığı yüzünden orada bırakılabiliyor. İki tarafın da birbirini tanımaması sebebiyle bu durum gayet normal olsa da günü sıkıcılıktan kurtarmak için bu etkinlikleri deneyebilirsiniz:

1- Pazar kahvaltısı

Pazar günleri özenilerek yapılan bir kahvaltıya kimse kolay kolay "hayır" diyemez, öyle değil mi? Eğer karşınızdaki kişi de yemek yemekten hoşlanıyor ve sabah insanıysa güzel bir yerde kahvaltı yiyip ardından ufak bir yürüyüşle günü sonlandırabilirsiniz.

2- Kahve tadımı

Hep yiyecek ve içeceklerden gitsek de bir buluşmayı "buluşma" yapan şeylerden biri temel olarak yemekler ve içeceklerdir. Kahve seven biriyle buluşmaya gidiyorsanız çok şanslısınız. Çünkü genelde kahve tadımları oldukça keyifli geçer. Kahve aromalarını tadıp size uygun olan kahveyi seçerken tatlı sohbetler de gerçekleştirip keyifli vakit geçirebilirsiniz.

3- Sergi/müze ziyareti

Sizin sevdiğiniz kadar karşı taraf da kültürel etkinliklerden hoşlanıyorsa bu harika bir haber. Sergi ve müze gezerken birbirinizin zevklerini daha yakından tanıyabilir ve ona karşı düşüncelerinizi belirgin kılabilirsiniz.

4- Sahaf gezisi

Kitap okumak her ikinizin de ortak zevki olabilir. Hele eski kitaplar ve o dokuları hissederek sahaf alışverişi yapmak paha biçilmez bir tutku. Bunun için sevdiğiniz ya da meşhur sahafları eblrileyerek ilginizi çeken kitaplara dair derin sohbetler gerçekleştirebilirsiniz.

5- Yürüyüş

Bu yürüyüş doğada, ormanda olabileceği gibi deniz kenarında sakin bir yürüyüş de olabilir. İnsanların kendilerini sakinleştirmek ve huzur bulmak için gittiği rotalar olabilir. Bu rotalara karşınızdaki kişiyi de dahil ederek aynı anda hem yürüyüş hem de keyifli bir sohbet gerçekleştirebilirsiniz.

6- Yemek atölyesi

Mutfağını sevdiğiniz bir ülkeden veya Türkiye'den hoşlandığınız bir yemeği denemek istiyor ama bir türlü fırsat bulamamış olabilirsiniz. Bu isteğinizi gerçekleştirmek karşınızdaki kişi için de uygun bir etkinlikse ve yemek yapmayı da yemek yemek kadar seviyorsanız bu etkinlik tam sizin için.

7- Tekne gezisi

Daha etkileyici bir şeyler planlamak istiyor ve aynı zamanda deniz havası da almak istiyorsanız küçük bir tekneyle bir süre dolaşmak oldukça keyifli olabilir. Denizin güzel havasını alıp yapılan sohbetler hep daha keyifli olmuştur.

8- Seramik atölyesi

Birçok insanın zaman zaman özendiği, hem kafasındakileri düşünmeden vakit geçirebildiği hem de eğlenebildiği bir etkinliktir seramik atölyesi. Özellikle yeteneğinizin olduğunu düşünüyorsanız bu etkinlik sizin ve karşınızdaki kişi için de daha verimli geçecektir.