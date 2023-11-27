Kızıl Gezegen, Mars hakkında bilmeniz gerekenler

Bugün 28 Kasım Dünya Kızıl Gezegen Günü (Red Planet Day)... Mars gezegenini kutlamak ve keşfetmek için ayrılan özel bir gündür. Mars, güneş sistemimizde en çok keşfedilen gezegenlerden biridir. İşte Kızıl Gezegen, Mars hakkında bilmeniz greken her şey...

Kızıl Gezegen, Mars hakkında bilmeniz gerekenler
Astroloji
Giriş: 27 Kasım 2023 15:16 Güncelleme: 27 Kasım 2023 15:17
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Mars, Güneş'ten itibaren dördüncü gezegendir. Belirgin bir paslı kırmızı görünüme ve iki sıra dışı uyduya sahiptir. Kızıl Gezegen güneş sistemimiz içinde soğuk, çöl bir dünyadır. Çok ince bir atmosferi vardır, ancak tozlu, cansız gezegen donuk olmaktan çok uzaktır.


Olağanüstü toz fırtınaları tüm gezegeni yutacak kadar büyüyebilir, sıcaklıklar atmosferdeki karbondioksiti doğrudan kar veya dona dönüştürecek kadar soğuyabilir ve mars depremleri - depremin Mars versiyonu - düzenli olarak ortalığı sarsabilir. Bu nedenle, NASA Science'a göre bu küçük kırmızı kayanın bilim insanlarının ilgisini çekmeye devam etmesi ve güneş sisteminde en çok araştırılan cisimlerden biri olması şaşırtıcı değil.


Kızıl Gezegen'in kanlı rengine uygun olarak Romalılar ona savaş tanrılarının adını vermişlerdir. Gerçekte Romalılar, gezegene savaş tanrıları Ares'in adını veren eski Yunanlıları kopyalamışlardır. Diğer medeniyetler de gezegene tipik olarak rengine göre isimler vermişlerdir - örneğin Mısırlılar gezegene "kırmızı olan" anlamına gelen "Her Desher" adını verirken, eski Çinli astronomlar "ateş yıldızı" olarak adlandırmışlardır.


Mars kadın haritasında; etkilendiği ve aşık olabileceği erkek figürüyken erkek haritasında; ilişkilerde nasıl harekete geçtiği ve dış dünyaya yansıttığı eril yanıdır. Devamı: Mars yerleşiminize göre aşk


Mars'a neden kızıl gezegen denı̇yor?

Mars'ın bilinen parlak pas rengi, yüzeyini kaplayan gevşek toz ve kaya olan regolitindeki demir açısından zengin minerallerden kaynaklanmaktadır. Dünya'nın toprağı da organik içerikle yüklü olsa da bir tür regolittir. NASA'ya göre demir mineralleri oksitlenerek ya da paslanarak toprağın kırmızı görünmesine neden oluyor.


Mars ne tür bir gezegendir?

Mars karasal ya da kayalık bir gezegendir.


Mars neden "Kızıl Gezegen" olarak bilinir?

Mars "Kızıl Gezegen" olarak bilinir çünkü gece gökyüzünde bakıldığında hafif kırmızımsı/turuncu görünür. Bu kırmızımsı renk, Mars yüzeyindeki demir minerallerinin ve tozun bolluğundan kaynaklanır.


Mars'ın Dünya'dan farkı nedir?

Mars Güneş'ten daha uzakta ve Dünya'dan daha küçüktür ve en azından bildiğimiz kadarıyla yaşam için elverişli görünmemektedir.


Mars'ın geçmişi hakkında ne biliyoruz ve o da bizim gezegenimiz gibi miydi?

Son 30 yılda gerçekleştirilen iniş aracı, gezginci ve yörünge görevlerinden Mars hakkında çok şey öğrendi. Mars yüzeyinde geçmişte su bulunduğunu, Mars'ın bir zamanlar yaşanabilir bir gezegen olduğunu ve bir zamanlar bugünkünden daha kalın bir atmosfere sahip olduğu doğrulandı. Mars'ın geçmişte yaşanabilir bir gezegen olduğunu artık biliyor olsak da, Mars'la ilgili cevaplanmamış en büyük soru gerçekten yaşama ev sahipliği yapıp yapmadığıdır.


Mars'ın Astroloji'de yeri nedir?

Mars, astrolojide savaş ve enerji gezegeni olarak bilinir ve doğum haritasında bireyin enerji, inisiyatif, cesaret ve agresiflik gibi özelliklerini temsil eder. Mars, aynı zamanda cinsel enerjiyi, tutkuyu ve arzuyu da simgeler.


Mars burcu nedir? Mars burcu nasıl hesaplanır?

Her gök cismi kişiliğinizin belirli bir yönüne ve hayatınızda ilerlerken kullandığınız kablolara işaret eder. Örneğin, haritanızdaki aşk, güzellik ve para gezegeni Venüs, başkalarıyla nasıl ilişki kurduğunuzu, kendinizi romantik (diğer bir deyişle nasıl flört ettiğinizi) ve sanatsal olarak nasıl ifade ettiğinizi, zevki nasıl deneyimlediğinizi ve estetik olarak neye değer verip neyi hoş gördüğünüzü anlatır.


Mars'ın yerleşimi cinselliğinize, enerjinize, içinizi aydınlatan arzulara ve bunları yerine getirmek için nasıl hamleler yaptığınıza, öfke ve saldırganlıkla nasıl başa çıktığınıza ve bunları nasıl ifade ettiğinize ışık tutabilir.


Mars burçlar arasında ilerlerken, günde yaklaşık yarım derece kat eder. Bu da bir burçta yaklaşık iki ay geçirdiği anlamına gelir. Ayrıca yaklaşık her 26 ayda bir geri gider. Bu nedenle, doğum Mars'ınızı tam olarak belirlemenin en iyi yolu haritanıza bakmak veya doğumunuz sırasında nerede olduğunu belirlemek için çevrimiçi bir Mars burcu hesaplayıcısı kullanmaktır.



Kaynak: Charles Q. Choi. "Mars: Everything you need to know about the Red Planet". Şuradan alındı: https://www.space.com/47-mars-the-red-planet-fourth-planet-from-the-sun.html. (10.08.2023).




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