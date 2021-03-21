Flörtüm ne yapmaya çalışıyor?

Birbirinizi yeni tanıyorsunuz, bu da bazen yeni bir dil öğrenmek kadar karmaşık gelebilir!

Flörtüm ne yapmaya çalışıyor?
İlişki
22 Mart 2021 Pazartesi

İletişimin, sağlıklı bir ilişkinin en önemli unsurlarından biri olduğu çok net. Ancak yeni yeni yakınlaştığınız zamanlarda birbirinizin dilini anlayana kadar bazı işaretleri nasıl yorumlayacağınıza karar vermekte zorlanıyor olabilirsiniz. Anlaşılmaz sinyaller, bazen karşınızdakinin size aşırı ilgi duyduğunu ve elinin ayağının birbirine karıştığını işaret edebilir. Bazense gerçekten kararsız biriyle iletişim kurmaya çalışıyorsunuzdur. İnsanların geçmiş yaşantıları, korkuları ve çekinceleri de bazen iletişimi çok karmaşık hale getirebilir.


Yeni bir ilişkiye başlarken ‘flörtüm ne yapmaya çalışıyor?’ diye sorup durulan anlar için, uzmanlar bolca karmaşık sinyal gönderilen halleri şöyle özetliyor:

1- Size sık sık mesaj atar, takılmak için plan yapmaz

Tanıştınız, her şey harika, telefon numaraları alındı verildi... Mesajlaşmalar gayet flörtöz. Ama ne hikmetse, bir türlü ‘buluşalım’ demiyor. Seks terapisti Chamin Ajjan, "İyi vakit geçirdiğini ve gerçekten sizden hoşlandığını söylüyor ancak sizinle iletişim kurması bir hafta sürüyorsa, kafanızın karışması gayet normal" diyor. Bu tür bir kalıp, aslında hiç tanışmadığınız için kişinin duygusal olarak nerede durduğunu tam olarak bilmenin daha da zor olduğu flört uygulamalarında daha sıklıkla ortaya çıkabilir.


2- Tutarsız veulaşılmaz

Lisanslı evlilik ve aile terapisti Weena Cullins’e göre, bazen rahatlıkla beraber zaman geçirirsiniz, ancak fiziksel olarak birlikte olmadığınızda kişiden asla haber alamazsınız; bu da karışık sinyaller almanın başka bir örneğidir. Bu senaryoda alabileceğiniz tek güvence, birlikte geçirdiğiniz nadir zamanlar olacaktır. Cullins, "Herhangi bir tutarlılıkla buluşma, arama veya mesajlaşma başlatamıyorlar" diye açıklıyor, "bu, karmaşık sinyallere maruz kalan kişinin gerçekte ne istediği konusunda kararsız kalmasına neden olabilir."


3- Duygusal bir bağlantı istiyorancak daha derine inmiyor

Bazı insanlar ilişkinin ne kadar derinleşmesini istediklerine dair de karışık sinyaller gönderebilirler. Cullins, bu tipleri “sözlü olarak ilişkide daha derinlere inme arzusunu belirtebilirler, ancak daha sonra bir çift olarak daha derin konuşmalara girmeyi başaramazlar” diye tanımlıyor.

"Savunmasız kalmayı, içini açıp dökmeyi gerektirebilecek soruları yanıtlama zamanı geldiğinde, diyaloğu reddediyorlar" diye açıklıyor Cullins, "bu da diğer kişinin ilişkinin nereye gittiği konusunda kafasını karıştırmaya yetiyor."

4- Canı isterse orada oluyor

Yeni bir partner, bir ilişki içinde olmayı istemekten bahsediyor, ancak sadece kendisi için uygun olduğunda ortaya çıkıyorsa, karışık sinyaller gönderiyor demektir. Örneğin, ihtiyaç duyduğunuzda dinlemeye her zaman hazır olduklarını söylerler, ancak zor zamanlarda sizden kaçarlar. Cullins, "birlikte takılma sürelerini, yardıma ihtiyaç duydukları veya arkadaşlık istedikleri durumlarla da sınırlayabilirler" diye ekliyor. "Bu, diğer kişiyi manipüle edilmiş ve desteklenmemiş hissettirebilir."


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Gerçekten sevmek ve sevilmek istiyorsanız…


5- Bir var bir yok

Bu karışık sinyal, esasen yukarıda bahsedilen çeşitli karışık sinyallerin bir toplamıdır ve aynı zamanda “breadcrumbing” (ekmek kırıntısı) olarak da bilinir. Sık sık mesaj atar, kişisel bilgilerini paylaşır, hatta birlikte bir gelecek kurmaktan bile bahsedebilir, sizden de aynısını yapmanızı ister. Sonra siz ne olduğunu anlamadan işler değişir, ortadan kaybolabilir, sizi görmezden gelebilir, sizinle konuşma şeklini değiştirebilir.


6. Başkalarıylaflörtleşiyor

Karşınızda karışık sinyalin kralı; sizinle büyük bir hevesle flörtleşirken, başkaları için de aynı hevesi gösterebiliyor! Açık ilişki ya da çok eşlilikle ilgili herkesin tolerans seviyesi farklıdır. Ancak tipik bir ‘tek eşli’ için bu birden fazla kişiye yönelme hali, oldukça kafa karıştırıcı olabilir.

Peki karışık sinyaller nasıl yorumlanır?

Doğası gereği, karışık sinyalleri yorumlamak zordur. Cullins, "Karışık sinyallerden anladığımız şey, karşınızdakinin resmi olarak tutarlı olmayı veya size bağlı olmayı seçmemiş olmasıdır" diyor; "İhtiyacınız olanın tutarlılık veya bağlılık olduğuna karar verirseniz, ilişkide nasıl ilerleyeceğinizi belirlemek daha kolay olacaktır." Karmaşık sinyallerle, anlaşılmaz mesajlarla dolu ilişkilerde kalmak, duygusal strese neden olabilir. Cullins, "Flörtünüzün davranışları zihinsel, duygusal veya fiziksel istikrarınızı veya genel olarak huzur ve öz değer duygunuzu olumsuz etkiliyorsa, o zaman onunla ilişkide kalmaya gerçekten değip değmeyeceğini düşünme zamanıdır" diyor Cullins.

İnsanlar neden karışık sinyaller gönderiyor?

Hoşlandığınız kişi genel olarak bu şekilde davranıyorsa, bu kendi iç çatışmalarıyla uğraşıyor olduğunun bir işareti olabilir. İlişki terapisti Alicia Munoz’a göre, "Mutlak özgürlük, emniyet ve güvenlik gibi karşıt veya çelişkili şeyler isteyebilirler. Bu karışık sinyalleri kendi üzerinize alınmak yerine onun içsel çatışmalarının işareti olarak görmek, karşınızdakine karşı daha şefkatli olmanıza yardımcı olabilir.”


Genel olarak, karışık sinyaller değiştirmeniz gereken işaretler değildir, bunun yerine sinyalleri gönderen kişinin yapması gereken bazı iç işleri vardır. Karışık sinyaller, bağlanmaktan kaçınıyor olmanın bir sonucu da olabilir. Bağlanmaktan kaçınan kişiler, bir ilişkide yakınlık arttıkça çekilme eğilimindedirler çünkü bu yakınlık duyguları onları gerer.


İlişkilerde iletişim çok önemli. Birini anlamakta zorlanıyorsanız, sorun hakkında açık olmak ikinizin de aynı yerde durabilmesine yardımcı olabilir ve iletişimsizliği önleyebilir. Bu konularda kendinizi açıkça ifade ediyorsanız ve flörtünüz yine de davranışlarını değiştirmiyorsa, bu bir ilişkiye hazır olmadığınızın veya sınırlar koymanız gerektiğinin bir işareti olabilir.


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Referanslar: Abby Moore, "How To Interpret Mixed Signals From A Crush Or An Ex, From Relationship Experts" (11 Mart 2021) Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/common-mixed-signals-and-what-to-do



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