İkiz bebek bakımının püf noktaları

İkiz bebek bakımı nasıl olmalı?

"İkiz bebek bakımı zor mu?" sorusu aklınızı kurcalıyorsa haberimizde yer alan ikiz bebek bakımı ile ilgili püf noktaları işinizi kolaylaştırabilir...

Rutinleri ortak olsun

İki bebeğiniz olması “sırayla” hareket etmek fikrini doğurabilir ancak eğer yönteminiz bu olursa bebeklerinizden biri uykuya hazırlanırken diğeri daha yeni karnını doyuruyor olur. Eğer uykuya hazırlanan bebeğiniz için gecikirseniz uyku saatini kaçırmak bir patlamaya neden olabilir ve diğer bebeği bu patlamadan korumak mümkün olmayabilir. Bu nedenle bebeklerinizi aynı zamanda besleyin, aynı zamanda uyutun. Tüm programınızı ikisine aynı anda aynı bakımı vermek üzere kurgularsanız hem zamandan tasarruf edeceksiniz hem de birlikte rutin gerçekleştiren bebeklerinizin çok daha uyumlu olduklarına şahit olacaksınız.

Bebeklerinizi birbirlerinden ayırmayın

Bebeklerinizi ayrı uyutmak fikri çok daha kolay ve cazip geliyor olabilir. Birinin uyanıp diğerini uyandırması sizi endişelendiriyor hatta sinirlendiriyor olabilir ama çözüm onları ayrı odalarda uyutmak değil. Zannettiğinizden çok daha kısa sürede birbirlerinin sesinden rahatsız olmayı bırakacaklar. Bebekleriniz için en sessiz alanı yaratmak uzun vadede daha çok yorulmanıza sebep olur. Üstelik sessizliğe alıştırırsanız, onlar uyurken ses çıkaracağım korkusuyla duş bile alamazsınız. Kendinize ayıracak bu kadar az zamanınız varken bu süreden feragat etmeyin.

Her şeyden iki tane almak zorunda değilsiniz

Bebeklerinizi birkaç dakika oyalamak için alacağınız bir ana kucağından ya da bir salıncaktan iki tane almak zorunda değilsiniz. İlgileri çok hızlı dağılıyor, çok çabuk sıkılıyorlar bunun yerine iki farklı ürünle daha uzun zaman geçirmeniz mümkün. Biri ana kucağında, biri salıncakta sallanır ve sıkılmaya başladıklarında yerlerini değiştirir ve zaman kazanırsınız. İkizler büyüdükçe bunun paylaşmak konusunda da motive edici olduğunu göreceksiniz.

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Kıyafet seçerken ne kadar pratik olduğuyla ilgilenin

Hamileyken o bol düğmeli renkli tulumları gözünüze kestirdiniz, çok aksesuarlı takımlardan belki de çifter çifter aldınız. Eğer bunun büyük bir zaman kaybı olduğunu fark ettiyseniz bundan sonraki seçimlerinizi buna uygun yapın. Pamuklu, kurutucuya girmeye müsait, ütü istemeyen, kolay giydirilip çıkarılabilen kıyafetlerden yana tercih yaparsanız hayatınız çok daha kolay olacak. Eğer ikizleriniz farklı cinsiyettelerse daha nötr kıyafetler almak ve hem kıza hem erkeğe aynı kıyafetleri giydirmek ideal olabilir.

Alışverişlerinizi internet üzerinden yapın

İki bebekle bez almaya gitmek, kıyafet seçmeye çalışmak tahmininizden zor olacaktır. Üstelik bebeklerin rutinlerini bozmak için eve on dakika gecikmeniz yeter de artar bile. Zaman kaybetmeyin ve günlük ihtiyaçlarınızı toplu olarak internetten satın alın. Üstelik herhangi bir marketten satın almaktan daha uyguna geldiğini göreceksiniz.

Yardım istemekten korkmayın

Size uzatılan hiçbir yardım elini geri çevirmeyin hatta ufukta yardım eli görünmüyorsa minik bir çığlık atın ki duyan gelsin. Beslenmesi, uyutulması, yıkanması ve ağladığında teselli edilmesi gereken iki bebeğiniz var ve bu hiç kolay bir iş değil. “Hallederim” demekten kaçınmanızda bir zarar yok, kendinizi yetersiz hissetmenizden bin kat iyidir.

Sakin olun

Merak etmeyin hep böyle gitmeyecek. Sadece birkaç yıl içinde kendileri yiyor, uyuyor ve tuvalete gidiyor olacaklar. Evhama kapılıp bu tatlı günlerin hazzını yaşamayı kaçırmayın. Şu an cehennemde gibi hissediyor olabilirsiniz ama bu yalnızca bir süreç, bunu kendinize sık sık hatırlatın.