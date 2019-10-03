İkiz bebekler için emzirme pozisyonları nelerdir?

İkiz bebeklerinizi emzirirken hangi pozisyonun daha rahat olacağını bilmiyorsanız hazırladığımız ikiz bebekler için emzirme pozisyonlarına mutlaka göz atın! İşte işinizi kolaylaştıracak ikiz bebek emzirme teknikleri...

Bebek beslenmesinde –eğer imkân varsa- ilk altı ay anne sütü alınması çok önemlidir. Özellikle çoğul gebeliklerde tekil gebeliklere göre daha erken doğan bebeklerin anne sütüne çok daha fazla ihtiyaçları vardır. Yeterince zahmetli olan çoğul bakımında emzirmeyi bir zorluk değil bir kolaylık olarak görmek sürecin daha kolay ilerlemesini ve daha sürdürülebilir olmasını sağlar. İki bebek için mama hazırlamak, su ısıtmak, biberonları temizlemek gibi hem çok zaman alıcı hem de bebeklerin yanında olunamayacak bir uğraşa girmektense, herkes için daha faydalı ve aslında daha az zahmetli olan emzirme yoluna girmek iyi bir karar olur. En uygulanabilir, en verimli ve zamandan tasarruf edebileceğiniz emzirme şekli bebekleri aynı anda emzirmek olacaktır. İki bebeği de aynı anda emzirebileceğiniz pozisyonları deneyerek hem bebekleriniz için hem de kendiniz için en uygun olanını bulabilirsiniz.

Çift bebek tutuşu

Rahat bir koltukta belinizi destekleyerek oturun. Bebeklerinizin birini sağ iç kolunuza, diğerini sol iç kolunuza yatırın. Birbirlerine bakar pozisyonda duruyor olmalılar. Bacaklarını gövdenizde birleştirin. Ve bu pozisyonda memeyi kavramalarını sağlayın. Eğer sezaryen dikişleriniz varsa bu pozisyon ilk zamanlar için acı verici olabilir ve futbol tutuşu sizin için daha uygun olabilir.

Emzirme teknikleri

Futbol tutuşu

Rahat bir koltukta belinizi destekleyerek oturun. Kucağınıza emzirme yastığınızı yerleştirin. Birinci bebeği sağ koltuğunuzun altında, ikinci bebeği sol koltuğunuzun altında sırt üstü yatar pozisyona getirin. Avuç içlerinizle kafalarını destekleyerek memeyi tutmalarını sağlayın. Bu pozisyonda sırtınızın rahat etmesi için emzirme yastığı altına ilave bir yastık koyarak yükseltmek daha iyi olabilir. Sezaryen olduysanız bu pozisyonda dikişlerinizde hiçbir baskı hissetmezsiniz.

Paralel pozisyonda tutuş

Rahat bir koltukta belinizi destekleyerek oturun. Kucağınıza emzirme yastığınızı yerleştirin. Kolunuzu dirsekten büküp ilk bebeğinizi vücudunuzun yan kısmında, bel hizanızda tutun. Bebeğinizin başını avcunuzla destekleyin ve yüzünü memenize doğru çevirin. Sırtını kolunuzun ön kısmında çanta gibi tutun. İkinci bebeği ise diğer kolunuzun iç kısmına yatırın ve ayaklarını kucağınıza doğru uzatmasını sağlayarak yüzünü memenize doğru çevirin. Bebeklerinizden biri beşik pozisyonunda, biri futbol tutuşu pozisyonunda olmalı.

Emzirmenin konforlu olması için sadece doğru pozisyonu bulmak yetmez, öncesinde yapacağınız kısa bir hazırlık emzirme konforunuzu oldukça artıracaktır.

Emzirmeye başlamadan önce emzirme esnasında ihtiyaç duyacağınız su, atıştırmalık, telefon vb. malzemelerinizi emzirirken uzanabileceğiniz bir yere koyun.

Tuvalet ihtiyacınızı giderin.

Kendinize yeterli konfor alanını sağlamadan emzirmeye başlamayın, en rahat oturma biçimini bulana kadar sırt ve belinizi yastıklarla destekleyin.

Meme ucu yaralarına sebep olabilecek yanlış kavrayışları en aza indirmek için acele etmeden bebeklerinizi yerleştirin.

Bu işi kendi başınıza organize edebilecek hale gelene kadar çevrenizdekilerden yardım istemekten çekinmeyin.

Anne sütünü artıran yiyecekler ve içecekler