İkiz bebeklerimi nasıl emziririm?

İkiz bebek nasıl emzirilir?

İkiz bebek emzirirken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? İkiz bebekler emzirirken işinize yarayacak teknikler haberimizde!

İkiz bebekleriniz oldu, rahminizde iki kişilerdi yerleri biraz dardı, zamanları biraz kısıtlıydı ve diğer bebeklerden biraz daha minik olarak dünyaya geldiler. Aklınızdaki en önemli şey onları beslemek, kilo aldıkları, aydaşlarını yakaladıkları günleri hızla getirmek. Sakin olun, bebeklerinize yapacağınız en büyük iyilik onları emzirmeye gayret etmek. Peki, ikiz bebeklerinizi emzirebilmek için neler yapmanız gerekiyor?

İlk önce inanın

İki bebek doğurmayı başardınız, iki bebeği emzirmeyi de başarabilirsiniz. Üstelik bu başarıyı sadece bedeniniz güvenerek sağlamanız mümkün. Başarılı olmanın temel anahtarı memelerinize güvenmek.

Bol sıvı tüketin

Ne kadar çok sıvı tüketirseniz süt üretiminiz o kadar artacaktır. Tüm odalara cam şişeler içinde sular bırakın ve gün içinde aklınıza geldiği an su için. Siz bunu organize edemiyorsanız, çevrenizdekilerden size sıvı almanız konusunda destek olmalarını rica edin.

Birkaç dakika için bile olsa uyuyun

Biliyoruz, ikiz bebekleri olanlar için uyumak bir mucize ama kendinize küçük fırsatlar yaratmak için elinizden geleni yapın. Yalnızca birkaç dakikalık vaktiniz varsa bile gözlerinizi kapatın. Uyumak, dinlenmek süt üretiminin en önemli destekçilerinden biri.

Yeterli ve sağlıklı beslenin

Süt üretimi için her bebek için yaklaşık 600-700 kalori harcıyorsunuz, diyetinizi bunu düşünerek planlayın. Size enerji verdiğini düşündüğünüz karbonhidratlardansa sağlıklı yağlardan kalori almayı tercih edin.

Emzirme yastığı edinin

Uzun saatler bebeklerinizi memenizde tutmanız gerekebileceğini düşünürsek belinizi destekleyen, bebekleri aynı anda kucağınıza alabileceğiniz bir ikiz emzirme yastığına yatırım yapmak fayda sağlayıcı olur. Emzirmek ne kadar konforlu olursa o kadar sürdürülebilir bir hale gelir.

Emzirin

Bebeklerinizi sık sık memeye alın. Sütün depolanmasını beklemek gibi hatalara düşmeyin. Süt emildikçe üretilen bir şey, ne kadar çok emzirirseniz o kadar talimli olacaksınız, o kadar çok süt üreteceksiniz. Memelerinizin boş olduğunu düşünüyorsanız bile emzirin, memeleriniz zannettiğinizden daha akıllı, onlara ihtiyacınız olduğunu anlatmak için kapılarını çalmanız yeterli.

Bebeklerinizi aynı anda emzirin

Böylelikle hem zamandan tasarruf edeceksiniz hem de iki memeniz aynı anda uyarıldığı için süt üretimi daha çok olacak. Bebeklerinizi aynı anda emzirebileceğiniz pozisyonları deneyin, size ve bebeklerinize en uygun olanı seçin.

Meme rotasyonu yapın

Bazen bebekler hep aynı memeyi emmeyi tercih edebilir. Bunu engellemek için bebeklerin her beslenmede farklı memeden süt emmeleri sağlanmalıdır. Böyle de süt salınımı her iki memede de her iki bebeğe de uygun şekilde artacaktır.

Kulaklarınızı tıkayın

Bebeklerin doymadığı, aç kaldığı bu sebeple ağladığı gibi cümleler emzirmeye olan motivasyonunuzu kırmaktan başka bir işe yaramaz. Sizin tek ölçütünüz bebeklerinizin doğum kilosuna gelme hızı, günlük en az 25-30 gram alıyor oluşu ve doktorunuzun yeterli büyüme görüp görmediği olsun.

Bebeklerinizi daha çok öpün, daha çok sarılın. Anne sütünü artıran mutluluk hormonu bebeklerinizin kokusunda saklı, hem kendi ruhunuz için hem bebeklerinizin kalbi için hem de süt salımını artırmak için, burnunuzu bebek kokusuna gömün!

