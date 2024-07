Havuzdan ve denizden korkan çocuğa nasıl davranmalı?

Bebeklik dönemlerinden itibaren çocukların hayatlarında suyun yaygın olması, Amerikan Pediatri Akademisi'nin (AAP) artık fiziksel ve duygusal olarak hazır olma belirtileri gösteren 1 yaşın üzerindeki tüm çocuklar için yüzme derslerini desteklemesinin nedenidir. Ancak bazı çocuklar denize, havuza karşı tepki gösterebilmektedir.

Yeni yürümeye başlayan çocuğuklar neden yüzmekten korkuyor?

Tıpkı diğer çocukluk korkuları gibi sudan korkmak da son derece normaldir. Küçük çocuğunuz için su korkutucu bir bilinmezliktir; kendini içinde kapana kısılmış gibi hissedebileceği, çıkış yolu olmayan garip bir yerdir. Ancak emin olun ki, daha derin sulara alışmasına ve rahat hissetmesine yardımcı olacak pek çok çözüm var.

Çocuğumun yüzme korkusunu yenmesine nasıl yardımcı olabilirim?

Belki de akılda tutulması gereken en önemli şey sabırlı olmaktır. Su korkusu normal olsa da onu tam olarak neyin tetiklediğini asla bilemeyebilirsiniz. Çocuğunuzun yüzme korkusunu yenmesine yardımcı olurken aklınızda bulundurmanız gereken birkaç nokta:

Zorlamayın

Çocuğunuza korkmanın normal olduğunu anlatın. Yüzme dersi alıyorsa ve diğer çocukların tereddüt etmeden suya atladığını görürse, utanabilir ve bu da onun havuza pek olumlu olmayan bakış açısını daha da artıracaktır. Bu nedenle ona baskı kurmayın.

Çocuğunuza doğru ekipmanı verin

Su kanatları, şamandıralar ve can yelekleri tereddütlü bir yüzücünün havuzda rahat etmesine yardımcı olabilir. Bunları yalnızca birkaç kez takmak, sudan daha az korkması için ihtiyaç duyduğu güveni sağlamak için yeterli olabilir. Ancak bu ekipmanların bazen ebeveynlere yanlış bir güvenlik hissi sağladığını ve hiçbir şekilde yüzme becerisinin yerine geçemeyeceğini unutmayın; bu nedenle, yüzdürme yardımcısı taksa da takmasa da küçük çocuğunuzu kol mesafesinde tutun.

Çocuğunuzun suları test etmesine izin verin

Bebeğinizin tipik banyo süresi hızlı bir köpük ve durulama işlemiyse, daha uzun bir banyo için zaman ayırın. Yüzünü suya sokmak, hatta yüz üstü dönmek ve tekme atmak gibi küvette uygulayabileceği bazı temel yüzme becerileri konusunda rahat olmasına yardımcı olmaya odaklanın. Küçük balığınızı bolca cesaretlendirerek yemleyin: "Vay canına, yüzünü ıslatmakta o kadar iyisin ki yaz sonunda harika bir yüzücü olacağını biliyorum."

Çocuğumu yüzme kursuna ne zaman kayıt ettirmeliyim?

AAP artık ebeveynlere, çocuklarını 1 yaşından itibaren bebekler için yüzme derslerine koymaları için yeşil ışık yakıyor, ancak yüzme derslerinin hiçbir çocuğun boğulmaya karşı dayanıklı olamayacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Ayrıca yüzme dersleri hakkında çocuk doktorunuzla konuşun, çünkü o size küçük çocuğunuzun gelişimsel olarak hazır olup olmadığı konusunda fikir verebilir, ne sıklıkta suya gireceğinizi veya suya yakın olacağınızı belirlemenize yardımcı olabilir ve tavsiyelerde bulunabilir.

AAP'nin 1 yaşın altındaki bebekler için yüzme dersi veya derslerini önermediğini belirtelim tüm bunlara ek olarak doğru adımları atarsanız ve onu zorlamadan suda daha rahat etmesine yardımcı olursanız, çocuğunuzun yüzme korkusunun geçeceğini unutmayın.

Referanslar:

