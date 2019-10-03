İkiz bebek bekleyen babalara tavsiyeler

Eşiniz hamile, ikizleriniz olacak! Hem çok heyecanlısınız hem de endişelisiniz, evinize iki bebek birden gelecek. Bu süreçte hem eşiniz hem bebekleriniz hem de kendiniz için elinizden geleni yapmak istiyorsunuz ama kafanız çok karışık. Tecrübeli babaların tavsiyelerini dinlemek işe yarayabilir!

Yedek kulübesinde kalmayın

Doğum sonrası olayları yedek kulübesinden izlemek gibi bir şansınız olmayacak bu sebeple sürece ne kadar erken dâhil olursanız hayat o kadar kolay akar. Elinizden geldiğince tüm hastane randevularında bulunun, süreç hakkında edinebileceğiniz tüm bilgiyi edinin ve bu iki canlıyı bedeninde taşırken yeterince yorulan eşinize destek olun.

Ev işi yükünü hafifletin

Aynı evi paylaştığınız, aynı mutfakta yemek yediğiniz ve aynı çamaşır sepetini doldurduğunuz eşiniz fiziksel olarak büyük bir değişim içinde ve onun tarafında hayat pek kolay akmıyor olabilir, onun daha fazla dinlenmesine olanak sağlamak çoğul gebelikle ilgili birçok riski bertaraf edebilir. Üstelik birlikte ileriye dönük hayaller kurmak için de vaktiniz kalır.

Bebeklerle ilgili kararları ortak almanız gerektiğini unutmayın

Bebeklerin geleceği zamanı hayal ederken evhama kapılıyor olabilirsiniz, kendinizi yetersiz hissediyor olabilirsiniz ama siz yine de annenize “Tabii ki bebekler doğar doğmaz bizim eve yerleşirsin!” demek gafletinde bulunmayın, size yardımcı olacak birilerinin olması şahane olur ama bu kararları birlikte almanız koşuluyla.

Sağlıklı beslenin

Siz de uzun bir maratona hazırlanıyorsunuz, bebekler eve geldiği zaman “Pardon canım, ben uyanamadım” demek gibi bir şansınız olmayacak, şimdilerde kendinize ne kadar iyi bakarsanız o kadar iyi. Üstelik hiçbir hamile elinde brokoli tenceresi varken eşinin karşı koltukta cipse gömülüyor olmasından zevk almaz.

Birlikte doğum eğitimine katılın

Doğum önceden hazırlanılması ve bilgi sahibi olunması gereken bir süreçtir. Siz de bu doğumun bir parçasısınız, üstelik diğer babaların aksine iki bebeğiniz olacağı için sizin de kucağınız genellikle dolu olacak, iyi hazırlansanız iyi olur. Hem eşinizle hayatınızın ritmine göre yaptığınız bir etkinlik olacak hem de sizin gibi elini ayağını nereye koyacağını bilemeyen babalarla tanışmak için şahane bir fırsat olacak.

Korkularınızı açık yüreklilikle paylaşın

Kimse sizden rambo olmanızı beklemiyor. Korkuyor olabilirsiniz, iki çocuğa bakıp bakamayacağınızı düşünüp korkmak kadar özgürlüğünüzü kaybetmekten korkmanız da doğal. Eğer kalbinizi açarsanız daha rahat ve daha sakin olacağınızdan, destek talebinizin karşılanacağından emin olun. Erkekler bu süreçte kadınlardan daha depresif olabiliyor, gerekirse bir uzmandan destek alın.

Eşinize sarılın

Sizin de buna en az onun kadar ihtiyacınız var. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki gebelik sürecinde erkekler de kadınlar gibi hormonal değişimler yaşıyorlar ve şefkate ihtiyaç duyuyorlar. Kocaman bir aile olacağınız ve yüksek performansla çalışacağınız günler sizi bekliyor, öğreneceğiniz en önemli şey zor zamanlarda hiç ertelemeden eşinize sarılmak!

Çocuk bakan babalara tavsiyeler