5 adımda değersiz hissetmekten kurtulun

Değersizlik duygusu, kişinin kendini değersiz veya yetersiz hissetmesine neden olan derin bir içsel çatışmanın ifadesidir. Değersiz hissetmenin birkaç potansiyel nedeni varken, kendinizi değerli ve hak eden biri olarak hissetmenize yardımcı olabilecek birkaç adım da vardır.

Neden kendimizi değersiz hissederiz?

Değersizlik duygusu, bireyin kendini değersiz, yetersiz veya başarısız hissetmesiyle ortaya çıkan bir duygusal durumdur. Sahtekarlık sendromu gibi durumlar, kişinin başarılarını şansa bağlamasına ve kendi çabalarını küçümsemesine neden olabilir. Çocuklukta maruz kalınan eleştiriler, travmalar veya sevgi eksikliği, bireyin özsaygısını zedeleyebilir ve kendine olan güvenini sarsabilir. Ayrıca, toplumun dayattığı başarı standartları ve mükemmeliyetçilik gibi faktörler de bu duyguyu tetikleyebilir. Değersizlik hissi, kişinin kendini değersiz, başarısız veya eksik hissetmesine neden olarak, hem duygusal hem de zihinsel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Ayrıca, düşük özsaygı, mükemmeliyetçilik, ve geçmişte yapılan hataları kabul edememe gibi faktörler de yetersizlik duygusunu besleyebilir. Derğersizlik hissi, zamanla bireyin kendine olan güvenini zedeleyebilir ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, bu duygunun kaynağını anlamak ve üzerinde çalışmak, kişinin öz-değerini yeniden kazanmasına yardımcı olabilir.

Değersizlik hissi belirtileri nelerdir?

Geçmiş kararları kabul etmemek

İnsan deneyiminin bir parçası karmaşık düşünme ve içsel değerlendirmedir. Bu, bir karar verdiğimizde, onu gözden geçirip geçmişteki eylemlerimizden memnuniyet veya pişmanlık duyabileceğimiz anlamına gelir. Geçmişteki kararlarınızı, hatta bir dizi hatayı kabul etmemek, uzun bir süre sonra bile kendinizle ilgili görüşlerinizi renklendirebilir.

Düşük özsaygı

Özsaygı, kendi niteliklerinizi ve özelliklerinizi nasıl değerlendirdiğinizin bir ölçüsüdür. Daha yüksek derecede özsaygıya sahip olmak, zihinsel zindelik ve özdeğer ile ilişkilidir, oysa düşük özsaygı, yetersizlik ve güvensizlik duyguları ile bağlantılıdır.

Mükemmeliyetçilik

Mükemmeliyetçilik, kendinize gerçekçi olmayan yüksek beklentiler koymayı ve koyduğunuz katı standartları karşılamadığınızda düzensizleşmeyi içerir. Her şeyin ya mükemmel ya da değersiz olduğuna inanabilirsiniz.

Gizli narsisizm

Narsisizm, empati kurmada zorluk, büyüklenme fikirleri ve övgü ihtiyacı gibi kişilik özelliklerini içeren bir grup özelliği ifade eder. Özellikle gizli narsisizm dışarıdan kendini küçümseme olarak görünebilir ve sürekli düşük özsaygı ifade etme gibi görünebilir. Bu kişi, kırılgan bir özdeğer duygusunu zorlayacak durumlardan kaçınabilir.

İçsel olarak, gizli narsisistik kişilik bozukluğuna (NPD) sahip biri hala diğerlerinden üstün olduğunu düşünebilir (diğer NPD türleriyle uyumlu olarak) ve bu nedenle eleştiriden kaçınmak için her şeyi yapabilir.

Özdeğerinizi yeniden kazanmanın yolları

1. Duygularınızı kabul edin

Duygularınızı yargılamak yerine, onlara yer açabilirsiniz. Duygularınızın farkında olmak, kabul etmeye doğru eğilmenize yardımcı olabilir.

2. Bir plan yapın

Bazen niyetlerinizi yazmak, size hizmet etmeyen bir alışkanlığı değiştirmeye yardımcı olabilir. İhtiyacınız olan kadar (veya az) ayrıntıyla bir plan yapmayı deneyebilirsiniz. Bu, değersizlik düşünceleri ortaya çıktığında bunları kesintiye uğratmak için kendinize yüksek sesle konuşmak gibi belirli stratejileri içerebilir.

3. Çevrenizden yardım alın

Yardım istemek, atabileceğiniz en önemli adımlardan biridir. Dinlemenin ötesinde, size değer verenler de ruhunuzu yükseltmeye ve sıkı çalışmanızı fark etmeye yardımcı olabilir. Bir terapist, iç çevrenize sağlam bir katkı olabilir.

4. Elinizden geleni yapmaya kararlı olun ve bunun her gün değiştiğini anlayın

Birçok şey, elinizden gelenin en iyisinin her gün nasıl görüneceğini etkileyebilir, buna kontrolünüz dışındaki faktörler de dahildir. Elinizden gelenin en iyisini yapmak, mükemmeliyet anlamına gelmez. Bunun yerine, o anda yapabileceğinizin en iyisini yapmak ve bunun her zaman kusursuz olmayacağını kabul etmek anlamına gelir, bu da gayet normaldir. Siz yeterlisiniz.

5. Güçlü yönlerinizin özel bir yetenek gösterisini yapın

İyi yapabildiğiniz şeyleri kabul ederek, kendinizi daha iyi tanımanıza ve kendinize biraz daha sevgi göndermenize yardımcı olabilir.

Kaynak: Jenna Fletcher ."5 Steps to Let Go of Feeling Unworthy". Şuradan alındı: https://psychcentral.com/blog/how-to-let-go-of-feeling-unworthy. (24.02.2022).