HTHayat'tan 8 Mart Kadınlar Günü yayınları

8 Mart 2022 haftasında dijital bir kız kardeşlik sofrası kuruyoruz. Hafta boyunca Instagram’da buluşuyor, bildiklerimizi paylaşıyoruz. 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun!

HTHayat'tan 8 Mart Kadınlar Günü yayınları
Yaşam
07 Mart 2022 Pazartesi

HTHayat’ın dijital mutfağında buluşuyor, kızkardeşlik sofrasını kuruyoruz. HTHayat editörleri, 8 Mart 2022 Kadınlar Günü'ne özel olarak 8-11 Mart haftası her akşam Instagram’da farklı konuklarla bir araya gelecek. Kaçıranlar için, yayınlar bir sonraki hafta HTHayat Youtube hesabında!


7 Mart 2022, Pazartesi: "Sesimiz, sözümüz, nefesimiz”

Hayat değişken. Ses ve nefes ise daima bizimle. 8 Mart haftasına ses, nefes ve ifade tarzı, diksiyon konularıyla gireceğiz.


HTHayat editörlerinden Senem Tahmaz, Opera Sanatçısı, Şan Eğitmeni ve Nefes Terapisti İlkim Yılmaz ( @nefesinlesin ) ile "Sesimiz, sözümüz, nefesimiz” başlığıyla buluşacak. Hayatla olan ilişkimize bakmak için kapı açacak olan sohbetimizde ses, nefes ve ifade tarzımıza yakından bakacağız.


7 Mart Pazartesi saat 21.00’da, @hthayat Instagram hesabında…


8 Mart 2022, Salı: “Kadının binbir yüzü”

Hepimizin içinde onlarca kadın var. Hatta geçmişten, kolektif bilinçdışından, belki de sayısız… HTHayat Yayın Direktörü Damla Çeliktaban, 8 Mart Kadınlar Günü’nde @damlache hesabında özel bir yayın yapacak. “Beni Büyüten Kadınlar” adlı kitabı geçtiğimiz yıl yayınlanan Damla Çeliktaban, “Vahşi Kadının Yolculuğu: Kendinle ve Yaşamla Bağlantıya Geç” kitabının yazarı, Jungiyen Analist Didem Çivici ile “Kadının binbir yüzüne dair” sohbet edecek.


8 Mart Salı, saat 20.30’da, @damlache Instagram hesabında…


9 Mart 2022, Çarşamba: “Barışa davet: Şiddetsiz İletişim deneme sürüşü”

Şiddetin her türlüsü mevcut. Günlük konuşmalarımızda farkında olmadan kullandığımız bazı ifadeler bile biz istemeden maksadını aşabiliyor. Olumlu yönde değişim, bireylerde başlıyor.


HTHayat editörleri Dilay Argün ve Senem Tahmaz, HTHayat’ta hayatın hallerine dair blog yazıları bulunan ve şiddetsiz iletişime gönül vermiş olan Cevher Burcu Bağıran ile “Şiddetsiz İletişim Deneme Sürüşü” sohbeti için Instagram’da buluşacak. Şiddetsiz iletişimi birlikte denemek, keşfetmek ve paylaşmak için…


9 Mart Çarşamba, saat 21.00’da, @hthayat Instagram hesabında…


10 Mart 2022, Perşembe: “Sayıların gücü”

İş, para, aşk, sağlık… Hepimiz hedeflerimize ulaşmak veya sorunlarımızı çözmek için hem kadim hem de modern yöntemlere başvuruyoruz. Grabovoi Sayı Sekansları da bunlardan biri.


Profesör Grigori Grabovoi tarafından geliştirilen sistem, sayı sekansları ve bilinç konsantrasyon yöntemleri ile sağlık problemlerine ve gündelik sorunlara çözümler sunuyor. Grabovoi Eğitmeni, Sosyolog ve Aile Danışmanı Hande Karamanoğlu’na, HTHayat editörleri “Grabovoi sayıları nasıl kullanılır?” sorusunu yöneltecek ve çeşitli sayı sekanslarını HTHayat takipçileri için öğrenecek.


10 Mart Perşembe, saat 21.00’da, @hthayat Instagram hesabında…


11 Mart 2022, Cuma: “Eril – dişil dengesi aslında nedir? Denge nasıl bulunur?”

Sıkça duyduğumuz bir tabir, eril-dişil dengesi… Eril ve dişil yönleri dengeli kullanmak hem bireylerin hem de dünyanın dengesini kökten iyileştirebilir.


“Bilge Ay Cesur Güneş” kitabının yazarı, eril-dişil denge, karma ve köklenme atölyeleri düzenleyicisi Hindolog Didem Öztabak ile HTHayat editörleri bir araya gelecek ve “Eril-dişil denge nedir? Her kadının içindeki eril yan, her erkeğin içindeki dişil yan nedir? Günlük hayatta nasıl dengeleniriz?” sorularını eşliğinde yanıtlar sunacak.


11 Mart Cuma, saat 21.00’da, @hthayat Instagram hesabında…


Manşet görseli: Instagram - autumnskyeart




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