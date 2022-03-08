Sesimiz, sözümüz, nefesimiz: Hayatla ilişkimiz

8 Mart Kadınlar Günü için Opera Sanatçısı, Şan Eğitmeni ve Nefes Terapisti İlkim Yılmaz (@nefesinlesin) ile buluştuk.

Sohbetimizde, hayatla olan ilişkimize bakmak için kapı açmaya niyet ettik. Ses, nefes ve ifade tarzımıza yakından baktığımız canlı yayınımızın sonunda İlkim Yılmaz izleyenlerin ricasına yanıt vererek kısa bir dinleti sundu. Şan, diksiyon, nefes eğitmenliğinin yanı sıra 3 kadın müzisyenden kurulu İda Trio adlı grubun da üyesi olan İlkim Yılmaz, 8 Mart Kadınlar Günü’ne özel sohbetimizde sesin kadınların kendilerini ifade etme ve yaşamla ilişkilerine dair önemine dikkat çekti.

“Farkında mıyız, hayatı ilişkilerden ve ilişkilerden süzdüklerimizle idame ettiriyoruz. Bir gün güzel geçtiyse, günün güzelliğini o günkü olaylara bağlı kılıyoruz. Olaylara ve kişilere çok bağlı, hatta bağımlıyız. Belki de bugünün güzel geçmesi daha çok kendimizle ilgili olmalı.” diyen İlkim Yılmaz şöyle devam etti:

“Hayatla kurduğumuz bu iletişim halinde şuna da dikkat çekmek istiyorum. Biz nefes alıyoruz ve nefes verirken konuşuyoruz, nefes verirken şarkı söylüyoruz, nefes vererek ağlıyoruz, nefes vererek çığlık atıyoruz. Hayatla olan ilişkimizi düzenlemek bakımından içeride olanı dışa vurmak çok önemli.”

Sohbetimizin tamamı @hthayat Instagram hesabında!