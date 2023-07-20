Doğum haritamıza göre hangi meslekler bize uygun?

Doğum haritamız; yaratılış potansiyellerimize, yetenek ve becerilerimize ışık tutan bir aynadır. Kendimizi doğru tanıyıp anladığımızda, değerimizi doğru yerlerde yaşar, ışığımızı güçlü şekilde parlatırız. MC noktamız ve 10. evimiz; bizim en yüksek zirvemizi, potansiyellerimizi en çok parlatabileceğimiz alanı gösterir. Doğru hedefler belirleyerek, doğru kariyer seçimleri yaptığımızda aidiyet hissettiğimiz alanlarda çalışır, başarılar yakalarız. Elbette bu seçimleri yaparken harita bütünü önemlidir. Ancak MC noktamıza dair ipuçları yakalamak gelecek seçimlerimize dair önemli bir rehber olacaktır.

Yükselen burcunuza göre okumalısınız;

Koç: Yükseleniniz Koç ise, MC noktanız Oğlak olabilir. Kariyer alanınızda disiplin, sabır, istikrar göstermek sizi ileriye taşıyacaktır. Satürn 33 yaşına dek yavaş bir ilerleme getirebilir. Ve kişi kendi iradesini ortaya koymayı, sınır çizmeyi öğrenene dek otoriter figürlerle karmik deneyimler yaşayabilir. Ancak başarı ve saygınlık kalıcı olacaktır. Mühendislik, yöneticilik, liderlik, memurluk, bürokrasi ve devlet bağlantılı işler, tarım, eğitmenlik, denetim, inşaat alanları, finans yönetimi, yaşlılara hizmet veren sektörler bu alan için uygundur.

Boğa: Yükseleniniz Boğa ise, MC noktanız Kova olabilir. Özgün yanlarınızı yansıtacağınız, özgürce çalışacağınız alanı bulana dek sık sık meslek değiştirebilirsiniz. Sürprizler ve ani değişimler yaşayabilirsiniz. Yaratıcı yanlarınızı ortaya çıkartmak, marjinal çıkışlar yapmak, işinize gelecek vizyonları katmak ışığınızı parlatacaktır. Teknoloji, medya, elektrik elektronik, internet, yapay zeka, bilişim, yazılım, bilgisayar mühendisliği, astroloji, ekip liderliği, fotoğrafçılık, STK'lar, pilotluk, hosteslik, yaşam koçluğu, yayıncılık, topluma hizmet alanları sizin için uygundur. İkizler: Yükseleniniz İkizler ise, MC noktanız Balık olabilir. Hayal gücünüzü ortaya koyacağınız, şifacılık yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı besleyecek her alan sizin ışığınızı daha çok parlatacaktır. Doğru kariyeri bulana dek vazgeçişler yaşama ve bir belirsizliğin içinde hissetme durumları söz konusu olabilir. Fakat ilham, yardımseverlik duygusu ve ruh dünyanızın beslendiği yerler size aidiyet hissettirecektir. Denizcilik ve denize bağlı sektörler, gümrük işleri, balıkçılık, içecek sektörü, sıvı ve gazlarla ilgili alanlar, sanat, yazarlık, şairlik, şifacılık, doktorluk, psikoloji, sağlık sektörüne bağlı alanlar, sosyal sorumluluk projeleri, yoga ve pilates eğitmenliği, reklamcılık, insan kaynakları sizin için uygundur.

Yengeç: Yükseleniniz Yengeç ise, MC noktanız Koç olabilir. Aktif, eylemde, net ve hareketli olabileceğiniz alanlar ışığınızı parlatmanız için sizi daha çok destekleyecektir. Kariyer alanınız size yaşayacağınız mücadelelerle kimliğinizi bulmayı ve kendinize daha çok güvenmeyi getirebilir. Otorite figürlerle zaman zaman aceleci olduğunuz konularda çatışmalar yaşayarak sakin ve özgüvenli olmayı deneyimleyebilirsiniz. Sağlıklı rekabet sizi güdüleyebilir. Askerlik, polislik, cerrahlık, güvenlik alanları, sporculuk, girişimcilik, liderlik, itfaiyecilik alanları sizin için uygundur. Aslan: Yükseleniniz Aslan ise, MC noktanız Boğa olabilir. İşinizin size ruhsal ve duygusal açıdan aidiyet hissettirmesi, neşeli, sosyal bir alan olması, alanınızda imajınızın ön planda olması, güzel veya popüler hissetmeniz ışığınızın daha çok parlamasını sağlayacaktır. Kariyer hayatınızda destekler görebilir, şanslı etkilerle karşılaşabilirsiniz. Sanatsal, sosyal ve finansal yeteneklerinizi, estetik zevklerinizi kariyer alanınızda kullanabilirsiniz. Mimarlık, tasarımcılık, estetisyenlik, sanatçılık, modellik, sosyal medya fenomenliği, fotoğrafçılık, diyetisyenlik, güzellik uzmanlığı, kadınlara hizmet veren alanlar, grafikerlik, terzilik, gıda sektörü, butik işletmeciliği, çiçekçilik, müzisyenlik, finansal yönetim, sigortacılık, aşçılık, toprakla alakalı alanlar, emlakçılık sizin için uygun alanlardır.

Başak: Yükseleniniz Başak ise, MC noktanız İkizler olabilir. Kendinizi sözel ve yazılı olarak ifade edebileceğiniz, anlaşıldığınızı hissettiğiniz, renkli ve monoton olmayan alanlar ışığınızı daha çok parlatacaktır. Kariyer alanınız çok meşgul ve değişken olabilir. Stratejiler kurmak, doğru insanlarla iş birlikleri içinde olmak sizin için önemlidir. Yazarlık, edebiyat, yayıncılık, ticaret, gazetecilik, muhabirlik, çağrı merkezi, reklamcılık, insan kaynakları, eğitmenlik, öğretmenlik, satış ve pazarlama alanları, avukatlık, çevirmenlik, astroloji, rehberlik, şoförlük, kitapçılık, web tasarımcılığı, lojistik, gümrük, kargo, nakliyecilik, galeri işletmeciliği, sosyal medya, işletme sahibi olmak sizin için uygun alanlardır. Terazi: Yükseleniniz Terazi ise, MC noktanız Yengeç olabilir. Kariyer alanınızda iç huzurunuzun olması, ruhsal tatminde olmanız, çalışanlarla duygusal bağ da kurabilmeniz sizin için önemlidir. Kariyer hayatınızda ailenizin, özellikle de annenizin etkisi yüksek olabilir. Sezgisel ve empatik yeteneklerinizi kullanarak kariyerinizde başarılar elde edebilirsiniz. Kadınlarla iç içe olunan, kadınlara veya ailelere hizmet veren alanlar, aile bağlantılı işler, öğretmenlik, özellikle anaokulu öğretmenliği, bebek bakıcılığı, pedagog, bakım ve barınmaya dair alanlar, çocuk esirgeme kurumları, gıda sektörü, süt ve süt ürünleri ile ilgili alanlar, denizcilik, tarih öğretmenliği, vatani görevler, emlakçılık, kadın doğum, aile hekimliği, hemşirelik, aşçılık, turizm alanları sizin için uygundur.

Akrep: Yükseleniniz Akrep ise, MC noktanız Aslan olabilir. Kariyer alanınızda görülmemeniz, popüler olmamanız neredeyse mümkün değildir. Topluma ışık tutan, destek gören kişiler olabilirsiniz. Işığınızı parlatmanız için liderlik ve yaratıcılık yeteneklerinizi ortaya koyabilmeniz, bağımsız hareket edebilmeniz önemlidir. Üst makamlara çıkma, ünlü olma gibi potansiyelleriniz vardır. Liderlik, yöneticilik, sanatçılık, spikerlik, sunuculuk, oyunculuk, siyasetçilik, eğlence sektörü, doktorluk, borsacılık, sporculuk, marka yönetimi, kendi işinizi kurma, reklamcılık, gösteri dünyası, şans oyunları gibi alanlar sizin için uygundur. Yay: Yükseleniniz Yay ise, MC noktanız Başak olabilir. Verimli ve işe yarar hissettiğiniz, yeteneklerinizle fark yaratabildiğiniz, bir şeyleri daha işlevsel ve sağlıklı hale getirebildiğiniz her alan ışığınızın daha çok parlamasını sağlayacaktır. Detay, düzen, analitik zeka, organizasyon, ayrıntıcılık ve simya yeteneklerinizi mesleğinizde kullanarak fark yaratabilirsiniz. Hareket, iletişim ve aktiflik iş hayatınızda daimî olacaktır. Sağlık sektörü, doktorluk, diş hekimliği, hemşirelik, sağlık yönetimi, devlet memurluğu, finans yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, yazılım, istatistik uzmanlığı, diyetisyenlik, muhasebecilik, mimarlık, işçilik, zanaat, veterinerlik, işletmecilik, geri dönüşüm, çevre mühendisliği, satış ve pazarlama uzmanlığı, yazarlık, yayıncılık alanları, tarım ve gıda sektörü sizin için uygundur.

Oğlak: Yükseleniniz Oğlak ise, MC noktanız Terazi olabilir. Sosyal olabileceğiniz, seçkin çevrelerle çalışabileceğiniz, adaletli bir çalışma ortamında olduğunuzu hissedeceğiniz, toplumun ve çevrenizin onayını ve saygısını kazanabileceğiniz alanlar ışığınızın daha çok parlamasını sağlayacaktır. Estetik zevklerinizi, sanatsal yeteneklerinizi, disiplinli, adil ve kararlı yapınızı kullanarak kariyerinizde başarılar elde edebilirsiniz. Avukatlık, hakimlik, hukukçuluk, arabuluculuk, politikacılık, ortaklaşa kurulan işler, iş birlikleri yapılan alanlar, sosyal medya, mimarlık, sanatçılık, sunuculuk, güzellik uzmanlığı, kozmetik sektörü, estetisyenlik, ressamlık, sosyal işletmeler, ilişki danışmanlığı, kuyumculuk, moda sektörü sizin için uygundur. Kova: Yükseleniniz Kova ise, MC noktanız Akrep olabilir. Güçlü hissettiğiniz, derinleşebileceğiniz, toplumda söz sahibi olabileceğiniz ve farkındalık yaratabileceğiniz alanlar ışığınızın daha çok parlamasını sağlayacaktır. Kariyerinizin bir döneminde önemli dönüşümler yaşayabilir, böylece içsel gücünüzü keşfedebilirsiniz. Hırslı yapınız alanınızda 'ya hep ya hiç' demenize vesile olabilir. Sağlıklı bir rekabet ile kendinizle yarışarak önemli başarılar elde edebilirsiniz. Cerrahlık, estetisyenlik, eczacılık, otopsi doktorluğu, mezarcılık, şifacılık, ruhsal rehberlik alanları, astroloji, psikoloji, araştırmacılık, finansal yönetim, bankacılık, borsa, vergi memurluğu, madencilik, yer altı ile ilgili alanlar, arkeoloji, jeoloji, kimya, petrol, cinsel terapist, polis, askerlik, gümrük işleri, kredi ve miras alanları, dedektiflik, gece çalışılan işler sizin için uygundur.