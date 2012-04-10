Son birkaç yıldır trend olan plaj düğünlerinde en önemli konulardan biri de ne giyileceğidir. Davetli olduğunuz her yerde kıyafet seçiminiz çok önemlidir ancak söz konusu plaj düğünleri olunca ne giydiğiniz daha da önemli oluyor. Siz de deniz kenarında bir düğüne davetliyseniz, bu öneriler mutlaka işinize yarayacak!

Bol, uçuşan bir elbise giyin

Kumsalda yürümek normal yolda yürümekten daha zordur. Bir de balık tarzı ya da bunun gibi dar kesimli elbiseler giyerek işinizi daha da zorlaştırmayın. Tiril tiril uçuşan bir elbiseyle düğünde dans etmenin tadını çıkartın.

Straplez elbiselerden uzak durun

Düğünlerde uzun elbiselerin eteklerine basmak en sık rastlanan olay, özellikle kumsal gibi zor yürünen bir zeminde elbisenize basılmaması ise kaçınılmaz. Bu gibi durumlara hazırlıklı olmak için straplez elbise giymek yerine askılı modelleri tercih edin. Bu sayede eteklerinize basıldığında bir kazaya uğrama ihtimalini azaltmış olursunuz. Ya da kısa elbise giyerek riski tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.

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Babetlerinizi unutmayın

Kumların içerisinde geçen düğünlerde genellikle gecenin sonu yalınayak biter. Ancak elbisenizin altına giyeceğiniz babetler sizi kurtarabilir. Topuklu ayakkabı giymenin neredeyse imkansız olduğu bu düğünlerde sandaletleri de çok tercih etmeyin, aksi halde kumdaki böcekler gecenizi burnunuzdan getirebilir.

Canlı ve açık renkleri tercih edin

Bu tip düğünlerde modelin yanı sıra elbisenizin rengi de son derece önemli. Bu tarz düğünlerde siz de elbisenizi canlı renklerden seçerek konsepte uyum sağlayın. Özellikle uçuk sarı, mercan, lila ve su yeşili gibi renkleri tercih ederek düğünün en zarif kadınlarından biri olabilirsiniz.

Saç ve makyaja dikkat edin

Saçınızı toplayın ya da doğal bırakın dalgalı ise dalgalı, düz ise düz... Deniz kenarı nemli bir bölge olduğundan ve düğünlerde bolca dans edildiğinden saçınızın şekli çok uzun süre dayanamayabilir. Aynı durum makyajınız için de geçerli; gecenin sonunda akmış bir makyaj istemiyorsanız mümkün olduğunca az ve doğal tonlarda makyaj yapmaya özen gösterin.