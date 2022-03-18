Minnettar olabileceğimiz bazı küçük şeyler

İnsan, hayatında eksik olan şeylere odaklanma konusunda iyi olduğu kadar şükredebileceği şeyleri görme konusunda da bir o kadar kötü olabilir. Geleceği güvence altına alma telaşıyla, henüz yarı yolda bırakmamış olanı, aslında ulaşılmaz olmayanı, zaten çok iyi olanı fark etmek kolay olmayabilir. Bu çabalara ara verip birkaç dakikalığına minnettar olunabilecek şeylerden bazılarını uygun şekilde kabul etmek, sizi biraz daha mutlu bir insan yapabilir. Zaten sahip olduğumuz şeyleri şükretmek için fark etmek başta kolay olmayabilir ve pratik gerektirebilir ancak bu konuda bir şeyler yapmak mümkün.

İşte hayatın içinden şükredilecek şeyler: