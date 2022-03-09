Taşıt tutması nedir? Araç tutmasına karşı alabileceğiniz önlemler nelerdir?

Araç tutması, hafif mide bulantısından baş dönmesi, terleme ve kusmaya kadar değişen semptomlara neden olabilir. Aslında sadece otomobil içerisinde değil, her türlü ulaşım aracında; uçak, gemi ve trende de sizi yakalayabilir. Siz de bu durumdan mustaripseniz hareket halindeyken yolu seyretmek gibi bilindik çözümlerden, aromaterapiden faydalanmak kadar yapabileceğiniz birçok şey var...

Araç tutması için ne yapılır?

Rahatsızlığın baş gösterdiğini ilk fark ettiğinizde pozisyon değiştirerek veya dikkatinizi dağıtarak hızlı davranmak, semptomlarınızı şiddetli hale gelmeden hafifletmeye yardımcı olabilir.

1- Kontrolü ele alın

Yolcuysanız ve mümkünse aracın direksiyonuna geçmeyi düşünün. Bilim, araç tutması denilen durumun gözlerinizin gördüğü hareketin iç kulağınızın algıladığı hareketten farklı olduğunda ortaya çıktığına inanıyor. Arabayı kullanıyorsanız, bu duyular daha iyi bağlantı kurabilir.

2- Gözlerinizi yola dikin

Araba kullanmak bir seçenek değilse, seyahat ettiğiniz yöne bakmayı deneyin. Yine, görsel duyunuz ve iç kulağınız arasındaki bağlantıyı kurmayı hedefliyorsunuz. Bir gemideyseniz ve arka taraftaysanız, teknenin pruvasına hareket etmeyi deneyin. Bir arabadaysanız, ön koltuğa geçmek de semptomlarınızı azaltabilir.

3- Gözlerini ufka dikin

Uzaktaki sabit bir nesneye odaklanmak, görsel uyaranlara yardımcı olan başka bir taktiktir. Yine, seyahat ettiğiniz araçta pozisyonları değiştirmeniz gerekebilir.

4- Pozisyonunuzu değiştirin

Bazı insanlar için uzanmak araç tutmasını hafifletebilir, diğerleri için ayakta durmak daha iyi bir pozisyon olabilir. Seçenekleriniz seyahat türünüze bağlı olacaktır, bu nedenle sizin için en iyi olanı görmek için deney yapın. Arabadaysanız, başınızı koltuk başlığınıza dayamak baş hareketlerinizi azaltarak yardımcı olabilir.

5- Biraz hava alın

Rahatsız olduysanız, biraz mola verip dışarı çıkmak veya pencereyi açarak hava almak işe yarayabilir. Hava veya seyahat şekliniz buna izin vermiyorsa, havalandırmayı kendinize doğrultabilir veya bu etkiyi manuel olarak yaratmak için bir el vantilatörü kullanmayı deneyebilirsiniz. Sigara dumanı durumu daha da kötüleştireceğinden, yolculuk arkadaşlarınızın sigara içmemesini rica edebilirsiniz.

6- Kraker yiyin

Tuzlu kraker gibi hafif bir atıştırmalık yemek mide bulantısını hafifletebilir. Ağır, yağlı veya asitli yiyecekler, sindirimi yavaş olduğu için hastalığınızı daha da kötüleştirebilir. Seyahatlerinizde öğünlerinizi önceden planlayın, fast food ürünlerden uzak durun. Diğer iyi atıştırmalık seçenekleri sandviç, elmalar ve muz olabilir.

7- Biraz su veya gazlı içecek için

Soğuk su yudumları veya maden suyu, zencefilli gazoz gibi gazlı bir içecek de mide bulantısını azaltabilir. Aynı şekilde süt veya elma suyu da tüketebilirsiniz ancak aıvı kaybına yol açabilecek ve mide bulantısını daha da kötüleştirebilecek kahve ve bazı gazlı içecekler gibi kafeinli içeceklerden kaçınmalısınız.

8- Müzik veya sohbet ile dikkatinizi dağıtın

Nasıl hissettiğinizi düşünmemek için radyoyu açın veya bir sohbet başlatın. Kendinizi daha iyi hissetmek için yeterince dikkatinizi dağıtabilirsiniz. Araştırmacılar, müzik dinlemenin mide bulantısı ve taşıt tutmasıyla ilişkili diğer fizyolojik semptomlara yardımcı olabileceğini söylüyor.

9- Ekrana bakmayın

Araç tutması yaşayan kişiler, kitap okumak veya telefona bakmak gibi sabit bir bakış gerektiren hareketlerde zorlanabilirler. Bunlar, iç kulak ve gözler arasındaki duyusal kopukluğu arttıran durumlardır. Yakından bir şeye odaklanırsanız, belirtilerinizi daha da kötüleştirebilirsiniz. Vakit geçirmek için sesli kitaplara, müziğe ve hatta uykuya bir şans verebilirsiniz.

10- Basınç noktalarını kullanın

Bileğiniz boyunca nei-kuan (P6) adı verilen bir akupresür noktası size hızlı bir rahatlama sağlayabilir. Sağ elinizin işaret, orta ve yüzük parmaklarını, kıvrımın altından başlayarak sol bileğinizin iç kısmına yerleştirin. Nei-kuan noktanız, işaret parmağınızın altında, bilek tendonlarının arasındadır. Dört ila beş saniye boyunca bir veya iki bileğe sıkı bir baskı uygulayın.

11- Aromaterapiden faydalanın

Saf zencefil ve lavanta ile nane esansiyel yağları gibi bazı kokular da bu duruma yardımcı olabilir. Birkaç damla uçucu yağ damlatmak, beklenmedik etkiler yaratabilir.

12- Papatya çayı için

Papatya mideyi yatıştırmaya, asitleri azaltmaya ve mideyi rahatlatmaya yardımcı olan bir bitkidir. Seyahate çıkmadan önce çayı demlemeyi, bir seyahat kupasında saklamayı ve sıcak veya soğuk olarak içmeyi düşünün.

13- Meyan kökü pastilleri

Meyan kökü, mide ülseri ağrısını, mide asidi tahrişini yatıştırmak ve sindirime yardımcı olmak için kullanılır. Ayrıca bulantı ve kusmayı önlemeye yardımcı olabilir.

Referans:

Ashley Marcin. “21 Motion Sickness Remedies to Ease Nausea, Vomiting, and More”. Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/motion-sickness-remedies (08.08.2019).