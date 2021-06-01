Haziran ayı burç yorumu

Merhaba. Haziran ayındaki gökyüzünün önemli olaylarına Venüs’ün Yengeç burcuna, Mars’ın da Aslan burcuna geçiyor olması ile başlayabiliriz. Eğlencenin, aydınlığın, rahatlığın, özgüvenin ve ortaya çıkmanın gezegeni Aslan burcuna ay ortasında Mars geçiş yapıyor olacak ve enerjimiz yükselecek, yaratıcılığımız, özgüvenimiz artacak, işlerden çok yasakların da yavaş yavaş azalmasıyla tatil moduna geçtiğimizin bir göstergesi gibi görünüyor. Venüs’ün ise Yengeç burcunda olması sevdiklerimize sadakatimiz, ailemiz, aile sevgimiz, gayrimenkul, ebeveynler ve yuva ile ilgili kolay ve şanslı dönemlere girdiğimize işaret ediyor. Ayrıca ay sonunda Venüs de Aslan burcuna geçecek ve eğlenceyi 3-4 hafta süreyle daha da artıracak.

Bir diğer önemli etki ise 10 Haziran’daki İkizler Güneş Tutulması olacak. Ayrı bir yazıda detaylandıracağım bu tutulma bir süre önceki Yay burcundaki Ay tutulmasını tamamlar nitelikte. Fakat bu tamamlama etkinin bitmesi anlamında değil, birbirini tamamlayan konuların her ikisini birden aktive etmesi ile tanımlanabilir. Yani Yay burcu uzak yolculuklar iken İkizler kısa yolculuklar, şehirlerarası veya şehir içi yolculuklar; Yay akademik ve yüksek eğitim, öğrenim iken İkizler ilköğrenim konusuna odaklanır. Bu da eğitimin, yayıncılığın, gazeteciliğin gerek yurtiçi, gerek yurtdışı, gerek yüksek, gerek ise ilköğrenim kısımlarının birlikte tetikleneceği anlamına geliyor.

Bu dönemde hem ülkemiz hem dünya, hem de kişisel haritalarımız adına bu yukarıda bahsettiğim konuların daha da fazla tetikleneceğini öngörebiliriz. Haberleşmenin, bilgi trafiğinin arttığı, ulaşım ve yolculukların arttığı, medya ve yayıncılığın önem kazandığı, eğitim ile ilgili önemli dönemeçlere girilen bir dönem olacaktır.

Bir diğer önemli etki ise bir süredir devam eden Satürn Uranüs Karesi’nin Satürn’ün geri harekette olması ile birlikte tekrar kesinleşerek gündeme geleceği. Yani bizi hem değişime zorlayan hem de değişime direnmemizi sağlayan veya değişim konusunda önümüze engeller çıkartan gergin ve sarsıcı bir etki yaratıyor olacak. Dünya ve ülkemiz açısından ekonomik konuların daha da zora girebileceğini öngörebiliriz, dijital para piyasalarının sallanmaya devam edebileceğini söyleyebiliriz. Bu söylediklerim yatırım tavsiyesi olmasa da ben bitcoin piyasasının bir süre daha aşağı seviyelerde devam edeceğini ve Türk lirasının değer kaybetmeye devam edeceğini öngörüyorum.

Haziran ayının önemli gökyüzü açıları:

1 Haziran - Güneş Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu

İrademizi kendimizi gerçekleştirmek yönünde kullanacağımız, hedeflerimiz doğrultusunda ruzgarı arkamıza aldığımız günlerdeyiz, yeni başlangıçlar için güzel bir gün.

2 Haziran - Güneş Chiron Altmışlığı

Geçmişte yaşadığımız acıları iyileştirme ve öğrenme zamanı. Etrafımıza da öğretici görevler alabilir, dertlere derman olabiliriz.

2 Haziran Venüs Yengeç’te

3 Haziran – Güneş Satürn Üçgeni

Disiplin ve motivasyonumuz yüksek. Yapılması gerekenlere odaklanıp yarım kalmış işleri tamamlayabileceğimiz, otorite figürleri ve yaşça olgun kişilerle daha iyi anlaştığımız günler.

4 Haziran – Venüs Jüpiter Üçgeni

İlişkilerin ve sosyal paylaşımların temposunun arttığı, Aşk kısmetlerinin açıldığı astrolojideki en güzel açı kombinasyonu.

5 Haziran – Merkür Neptün Karesi

Zihinlerin çok da berrak olmadığı günlerdeyiz. Bir takım iletişimsel aksaklıklar söz konusu olabilir. Yanlış anlamalar ve alınganlıklar meydana gelebilir.

5 Haziran – Mars Plüton Karşıtlığı

Çok gergin birkaç gün yaşayabiliriz. Yangınlar, yaralanmalar, kazalara açık olabilecek bir gün. Negatif yüzleşmeler sonucu öfke patlamaları yaşayabilir, ilişkiler çok gerilebilir veya kopabilir. Sakin kalmaya çalışmak gerekli.

10 Haziran – İkizler’de Güneş Tutulması!

11 Haziran – Güneş Merkür Kavuşumu

İletişim trafiğinin arttığı günlerden. Bu gün biraz daha ben merkezli ve egosantrik konuşmalar olabilir. Daha fazla iletişim kurmak ve görünür olmak istediğimiz bir zaman dilimi.

11 Haziran – Mars Aslan’da!

12 Haziran – Venüs Chiron Karesi

İkili ilişkilerde yaralanmaya açık bir dönem. Daha çok inzivaya çekilip depresif hissedebiliriz. Sosyalleşmek istemeyebiliriz, sevilmediğimizi hissedebiliriz. Yapıcı olarak kullanabilirsek ilişkiler konusunda kendimizle ilgili çok şey öğrenebileceğimiz günlerdeyiz.

13 Haziran – Venüs Uranüs Altmışlığı

İkili ilişkilerde yaratıcı ve eğlenceli bir dönem. Bu gün sevdiklerinizle farklı şeyler yapmak isteyeceksiniz. Romantik sürprizler için oldukça elverişli.

14 Haziran – Güneş Neptün Karesi

Hayatın sert, soğuk gerçeklerini göz ardı edebileceğimiz bir dönem. Spritüel çalışmalar yapacağımız, içinde fedakârlık temalarının olduğu zamanlar. Hedeflerimize ilerlemekte zorlanabiliriz. Bu dönemde bağımlılıklara dikkat etmekte fayda var. Romantizm için oktavı yüksek zamanlar.

15 Haziran – Satürn Uranüs Karesi

Sorumluluk ve değişimi bir araya getirme temasının belki de en yoğun yaşandığı günlerdeyiz. Bu açı aslında ay boyunca bize bu etkileri yaşatacak çünkü bir transit, özellikle Satürn ve Uranüs gibi gezegenlerin transitleri bir günle sınırlı kalmaz. Aslında tam kare gününden bir ay öncesi ve bir ay sonrasına kadar devam eder. Ama +- 1 haftanın oldukça kadersel ve önemli olduğunu söyleyebilirim.

20 Haziran – Jüpiter Geri harekete geçiyor!

21 Haziran – Güneş Yengeç’te!

21 Haziran – Venüs Neptün Üçgeni

İlişkilerdeki romantik, destek aldığımız, korunup kollandığımız zamanlar. Yaratıcı işler, tatil, müzik dinlemek için oldukça elverişli, ilhamlı günler.

23 Haziran – Güneş Jüpiter Üçgeni

Özgüvenimizin yükseldiği, abartılı davranışlar sergileyebileceğimiz, zorunda olduklarımız yerine kalbimizin istekleri doğrultusunda gideceğimiz oldukça motive edici günler olacak.

23 Haziran – Merkür İleri harekete geçiyor!

24 Haziran – Venüs Plüton Karşıtlığı

Bu açı ilişkilerde kriz yaratabilecek dönüştürücü karşılaşmalara, ortaya çıkan nahoş gerçekliklere de sebep olacaktır. Hoşa gitmeyen konular bu günlerde bilincimizde daha fazla yer edebilir.

24 Haziran – Satürn Chiron Altmışlığı

Acılarımızdan ders alma ve olgunlaşma sürecindeyiz. Bu uzun zamandır üzerinde düşündüğümüz belki de kaşıdığımız acılarımızdan belli aydınlanmalar yaşadığımız ve kabullenmeler yaşadığımız bir zaman.

25 Haziran – Neptün Geri harekete geçiyor!

27 Haziran – Mars Kuzey Ay Düğümü Üçgeni

Fakat bu açı, bir yandan Güneş ve Güney Ay Düğümü kavuşumu zorlasa da bu açı ile rüzgârı biraz daha arkamıza alabileceğimiz, hedeflerimize zorluklar çıksa da motivasyonu yüksek bir şekilde ilerlemek isteyeceğiz

27 Haziran – Venüs Aslan’da!

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