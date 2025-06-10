Hasır terlik ve ayakkabılar nasıl kombinlenir?

Yaz mevsiminin vazgeçilmez parçalarından biri olan hasır terlik, doğal ve sade görünümüyle her kombine zarif bir dokunuş katıyor. Peki, bu rahat ve şık parçayı nasıl kombinleyebilirsiniz? İşte stil önerileriyle birlikte hasır terlik rehberi:

Jean & Hasır uyumu

Mom jean veya boyfriend jean tarzı rahat kesimli kotları, hasır terliklerle kombinleyebilirsiniz. Üzerine basic tişört veya keten bir gömlek kullanarak kombinizi tamamlayabilirsiniz. Çanta ve aksesuarlarda ise yine hasır bir çanta veya doğal tonlar kullanabilirsiniz.

İş yeri şıklığı

Blazer ceket, keten pantolon ve hasır bir ayakkbı işte yaz mevsiminde şahane bir iş yeri şıklığı önerisi!

Şortlu kombinler

Hasır terlikler, tatil bavulunun olmazsa olmazıdır. Yüksek bel keten veya pamuk şort ve crop top ile kombinleyerek şık bir görünüm yaratabilirsiniz. Plaj çantası ve büyük güneş gözlüğü ile sahil havasını stilinize yansıtabilirsiniz.

Keten elbise ve hasır ayakkabı/terlik kombini

Salaş veya keten elbiseler, hasır ayakkabı ve terliklerin ruhuna çok uygundur. Hasır parçalarınızı bu elbiseler ile kombinlediğinizde üzerine bir de saçınızda bandana kullandığınızda bohem bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Hasır terlik ve ayakkabılar doğal tonlarda olduğu için bej, krem, beyaz, toprak tonları ve pastel renklerle güzel bir uyum sağlar. Hasır şapka, doğal taşlı takılar gibi tamamlayıcı aksesuarlar kullanarak stilinizi bir üst aşamaya taşıyabilirsiniz.