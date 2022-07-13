Keten kıyafet giymek için 7 sebep

Geçmişte, keten gibi özel kumaşlara toplumun sadece belirli bir kısmının ulaşımı vardı ancak, 16. yüzyılda keten bitkilerinin yetiştirilmesi yaygınlaştı ve daha fazla insan keten kullanmaya başladı. Günümüzde ise yatak takımlarından banyoya, mutfaktan masa örtülerine ve birçok kıyafete kadar keten kullanılabiliyor.

Şık duruşu insanları keten kullanmaya özendirmek için yeterli olsa da özellikle sıcak ve nemli yaz aylarında verdikleri ferahlık hissi de cabası. Eğer şimdi bir keten kumaş hayranı değilseniz bile, kumaşın özelliklerini öğrendikten sonra olabilirsiniz!