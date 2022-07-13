Keten kıyafet giymek için 7 sebep

Yaz kombinlerinde öne çıkan kumaşlarından keten, özel yapısıyla özel bir bakım da gerektiriyor. Ketenlerinizin ömrünü uzatmak için bu ipuçlarını takip edin!

Moda
13 Temmuz 2022 09:47 Güncelleme: 13 Temmuz 2022 09:48
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Geçmişte, keten gibi özel kumaşlara toplumun sadece belirli bir kısmının ulaşımı vardı ancak, 16. yüzyılda keten bitkilerinin yetiştirilmesi yaygınlaştı ve daha fazla insan keten kullanmaya başladı. Günümüzde ise yatak takımlarından banyoya, mutfaktan masa örtülerine ve birçok kıyafete kadar keten kullanılabiliyor.


Şık duruşu insanları keten kullanmaya özendirmek için yeterli olsa da özellikle sıcak ve nemli yaz aylarında verdikleri ferahlık hissi de cabası. Eğer şimdi bir keten kumaş hayranı değilseniz bile, kumaşın özelliklerini öğrendikten sonra olabilirsiniz!

  • 1- Dayanıklı

    Keten, dünyanın en güçlü doğal elyafı olarak bilinir ve pamuktan çok daha dayanıklıdır. Lifin gücü, giysinin yapıldığı kumaşın gücüne doğrudan katkıda bulunur. Bu nedenle keten giysiler çok uzun ömürlüdür. İyi bir pamuklu tişört size birkaç sezon dayanabilir ama keten bir kıyafet bunun çok ötesine geçer. Keten giysiler yıkandıktan sonra şeklini kaybetmez, hatta zamanla daha yumuşak ve cilde uyumlu hale gelir. Keten kumaşın yok edilemez olduğunu varsaymamak gerekir, ancak kesinlikle dayanıklıdır. Düzgün bakılırsa, keten giysilerinizin gelecek nesiller boyunca parçalanmaması mümkündür.

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  • 2- Bakımı kolay

    Yukarıda, keten giysiler için uygun bakımın önemli olduğundan bahsetmiştik ancak bu zor özel bir bakım gerektirdiği anlamına gelmez. Keten kumaş makinede yıkanabilir, bu konuda aklınızda bulundurmanız gereken tek şey soğuk su kullanmak ve fiberi zayıflatma eğiliminde olduğu için optik beyazlatıcılı çamaşır suyu veya deterjan kullanmamaktır. Keten çamaşırlarınızı kurutma makinesinde kurutabilir veya doğal olarak kuruması için asabilirsiniz. Keten giysilerle ilgili bir başka iyi şey de, iyi görünmesi için ütülenmesine gerek olmamasıdır. Yüksek kaliteli keten kırışıktır ve bu kırışıklıklar güzelliğinin bir parçasıdır. Keten giysilerle elde edilen bu zahmetsiz zarafet, diğer malzemelerde oldukça nadirdir. Kırışık pamuklu veya ipek dağınık görünürke, keten kumaş ise tüm ihtişamıyla parlar.

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  • 3- Hipoalerjenik

    Birçok insan alerjiden ve çeşitli cilt rahatsızlıklarından mustariptir ve muhtemelen belirli kumaş türlerinin sıklıkla semptomlarını harekete geçirdiğini fark etmişlerdir. Bunun nedeni, birçok kumaşın nemin birikmesine izin vermesidir, bu da bakteri ve mikropların üremesi için mükemmel ekosistemdir. Keten kumaşta durum böyle değildir. Keten çok nefes alabilir, havanın serbestçe hareket etmesine izin verir ve bu nedenle nemi çok hızlı serbest bırakır. Bu, alerjilerinizi tamamen ortadan kaldırmaz, ancak keten giysiler ve çarşaflar, gece terlemesi gibi bir tür rahatsızlık yaşayan herkes için kesinlikle güvenli bir seçimdir.

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  • 4- Her mevsime uygun

    Aynı kumaş sizi nasıl hem serin hem de sıcak tutabilir? İşte bu de ketenin mucizesi. Keten giysilerin yaz için mükemmel olduğu aşikar: Hafif, nefes alabilir, nemi uzaklaştırır ama insanlar aynı zamanda ilkbahar, sonbahar ve hatta kış aylarında da keten giysiler giymeyi tercih ediyor. Keten bezinin yapıldığı keten, aslında ev yalıtım ürünleri yapmak için kullanılır. Bunun arkasındaki nedenler giysilerle aynıdır: keten doğal yalıtkanlardır ve aşırı nemi serbest bırakabilirler. Bu nedenle, pamuk veya yün sizi ilk başta daha sıcak hissettirirken, aynı zamanda terletecektir. Keten giysiler vücudunuzdaki ısıyı tutacak ve fazlalığı serbest bırakarak kendinizi iyi ve rahat hissetmenizi sağlayacaktır.

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  • 5- Çok yönlü

    İster resmi bir etkinlik, ister kurumsal bir ortam için giyiniyor olun, ister daha rahat, sade bir görünüm hedefliyor olun, keten kumaşın her duruma iltifat etme konusunda doğuştan gelen bir yeteneği vardır. Modern keten giysiler çeşitli ilginç kesimlere sahiptir ve pek çok aksesuarla kombinlenebilir. Hasır şapkalar, espadriller, sıcak ve nemli yaz aylarında kanvas çantalar, gevşek örgü yün kazaklar ve soğuk aylarda deri ceketler...

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  • 6- Sürdürülebilir moda

    Çevre dostu, etik kaynaklı ve yapılmış giysiler şimdi giderek daha popüler hale geliyor ve bunun gelecekte de devam etmesini umuyoruz. Keten giysiler doğal olarak bu kategoriye girer çünkü keten bitkisi yetiştiriciliği pamuğa göre çok daha sürdürülebilirdir. Keten bitkileri çok dayanıklıdır, fakir topraklarda büyüyebilir ve çok az su gerektirir. Üstelik keten bitkilerinin her bir parçası daha sonra keten giysilerden verniklere kadar her türlü ürünün yapımında kullanılabilir. Keten kumaş ayrıca geri dönüştürülebilir ve biyolojik olarak parçalanabilir, yani tüm dünyada büyüyen tekstil atığı yığınlarına eklenmez. Sonuç olarak, keten giysiler giymek sürdürülebilir bir seçimdir!

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  • 7- Rahat

    Bütün bu özellikle keteni diğer kumaşlardan ayırır. Konfor, muhtemelen keten giymenin en bilinen faydalarından biridir. Keten giysiler genellikle bol olacak şekilde tasarlanır ve her yaştan, boyuttan ve şekilden insan için mükemmeldir. Keten giymek asla kötü bir seçim olamaz!

    Keten kumaş bakımı nasıl olmalı?

    Her ne kadar kendiliğinden yumuşak ve esnek olsa da keten, doğru bakımla zamanla daha da yumuşak bir hale gelebilir. Sanılanın aksine keten bakımında yapmanız gereken pek bir şey yoktur, sadece yapmamanız gereken birkaç şey vardır. Öncelikle keten kuru temizleme gerektirmez, çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Kurutma makinesi kullanıyorsanız, düşük ısıda kurutma yapmalı ve tamamen kurumadan çıkarmalısınız. Hafif nemliyken asarak kurutmak, kırışıklıkların açılmasını sağlar ve ütüye ihtiyaç kalmaz. Ütülemek istiyorsanız yüksek ısıda buharlar ütülemelisiniz.

    Referans: "What Is Linen? Everything You Need to Know About Using and Caring for Linen" Şuradan alındı: https://www.masterclass.com/articles/what-is-linen-everything-you-need-to-know-about-using-and-caring-for-linen (12.08.2021).

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