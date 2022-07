Keten kıyafet giymek için 7 sebep

7- Rahat

Bütün bu özellikle keteni diğer kumaşlardan ayırır. Konfor, muhtemelen keten giymenin en bilinen faydalarından biridir. Keten giysiler genellikle bol olacak şekilde tasarlanır ve her yaştan, boyuttan ve şekilden insan için mükemmeldir. Keten giymek asla kötü bir seçim olamaz!

Keten kumaş bakımı nasıl olmalı?

Her ne kadar kendiliğinden yumuşak ve esnek olsa da keten, doğru bakımla zamanla daha da yumuşak bir hale gelebilir. Sanılanın aksine keten bakımında yapmanız gereken pek bir şey yoktur, sadece yapmamanız gereken birkaç şey vardır. Öncelikle keten kuru temizleme gerektirmez, çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Kurutma makinesi kullanıyorsanız, düşük ısıda kurutma yapmalı ve tamamen kurumadan çıkarmalısınız. Hafif nemliyken asarak kurutmak, kırışıklıkların açılmasını sağlar ve ütüye ihtiyaç kalmaz. Ütülemek istiyorsanız yüksek ısıda buharlar ütülemelisiniz.

