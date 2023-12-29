Hardal soslu bal kabağı salatası

Air fryer ile pişen bal kabaklarının eşlik ettiği çok özel bir salata! Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Hardal soslu bal kabağı salatası
Yaşam
Giriş: 29 Aralık 2023 21:01
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Bol yeşillikler üzerinde airfryerda pişirilmiş ılık bal kabağı, nar taneleri, peynir, iç kabak çekirdeği ve hardallı & ballı soslu leziz ve sağlıklı salata...


Servis: 4 - 6 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika


Hardal soslu bal kabağı salatası için malzemeler

  • 500 gr bal kabağı veya su kabağı, kabuğu soyulmuş ölçü
  • Yarım çay kaşığı muskat
  • Yarım çay kaşığı zerdeçal
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 250 gr karışık Akdeniz yeşilliği
  • 2 yemek kaşığı iç kabak çekirdeği
  • 2 yemek kaşığı nar tanesi
  • 100 gr beyaz peynir
  • 5 - 6 adet kornişon turşu

Hardallı sosu için;

  • 5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı sirke
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı hardal

Hardal soslu bal kabağı salatası yapılışı

  • Kabağı minik küp şeklinde doğrayın, muskat, zerdeçal, tuz ve zeytinyağını ekleyerek karıştırın, airfryerde sebze ayarında 200 derecede 20 dakika pişirin (fırında da aynı sürede pişirebilirsiniz).
  • Yeşillikleri bol suda yıkayarak iyice kurulayın (yeşilliklerin sulu kalmaması için sebze kurutma aparatı kullandım).
  • Hardallı sos malzemelerini küçük bir kasede karıştırın.
  • Yeşillikleri büyük bir servis tabağına yayın, hardallı sosun 2 yemek kaşığını üzerine gezdirin. Üzerine pişmiş ılık kabakları, iç kabak çekirdeği, nar taneleri, ufalanmış peynir ve kornişon turşuyu serpiştirin. Kalan hardallı sosu salatanın üzerine gezdirin.

Kısa bir not;

Akdeniz yeşilliği yerine ıspanak, roka gibi dilediğiniz yeşillikler kullanabilirsiniz.





Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...


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