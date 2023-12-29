Bol yeşillikler üzerinde airfryerda pişirilmiş ılık bal kabağı, nar taneleri, peynir, iç kabak çekirdeği ve hardallı & ballı soslu leziz ve sağlıklı salata...
Servis: 4 - 6 kişilik
Hazırlama süresi: 20 dakika
Pişirme süresi: 20 dakika
Hardal soslu bal kabağı salatası için malzemeler
- 500 gr bal kabağı veya su kabağı, kabuğu soyulmuş ölçü
- Yarım çay kaşığı muskat
- Yarım çay kaşığı zerdeçal
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 250 gr karışık Akdeniz yeşilliği
- 2 yemek kaşığı iç kabak çekirdeği
- 2 yemek kaşığı nar tanesi
- 100 gr beyaz peynir
- 5 - 6 adet kornişon turşu
Hardallı sosu için;
- 5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı sirke
- 1 tatlı kaşığı bal
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı hardal
Hardal soslu bal kabağı salatası yapılışı
- Kabağı minik küp şeklinde doğrayın, muskat, zerdeçal, tuz ve zeytinyağını ekleyerek karıştırın, airfryerde sebze ayarında 200 derecede 20 dakika pişirin (fırında da aynı sürede pişirebilirsiniz).
- Yeşillikleri bol suda yıkayarak iyice kurulayın (yeşilliklerin sulu kalmaması için sebze kurutma aparatı kullandım).
- Hardallı sos malzemelerini küçük bir kasede karıştırın.
- Yeşillikleri büyük bir servis tabağına yayın, hardallı sosun 2 yemek kaşığını üzerine gezdirin. Üzerine pişmiş ılık kabakları, iç kabak çekirdeği, nar taneleri, ufalanmış peynir ve kornişon turşuyu serpiştirin. Kalan hardallı sosu salatanın üzerine gezdirin.
Kısa bir not;
Akdeniz yeşilliği yerine ıspanak, roka gibi dilediğiniz yeşillikler kullanabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
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