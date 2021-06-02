Haftanın yeni film ve dizileri (31 Mayıs-6 Haziran)

Haftanın filmleri:
Gezegenimizin Kritik Eşikleri
Türü: Belgesel
Widows
Türü: Suç, Gerilim
Yönetmeni: Steve McQueen
Adaptation
Türü: Komedi, Dram
Yönetmeni: Spike Jonze
Citizen Penn
Türü: Belgesel
Yönetmeni: Don Hardy
Haftanın dizileri:
Sweet Tooth
Türü: Aksiyon, Macera, Dram
Yönetmeni: Jim Mickle, Beth Schwartz
Feel Good: 2. Sezon
Türü: Komedi, Dram
Yaratıcılar: Mae Martin ve Joe Hampson
Man in an Orange Shirt
Türü: Dram, Romantik
Yönetmeni: Michael Samuels
Work in Progress
Türü: Komedi
Yönetmeni: Tim MasonAbby ve McEnany
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