Haftanın film ve dizileri (9-15 Ocak 2023)

Haftanın filmleri:
Servet Operasyonu
Türü: Aksiyon, Gerilim
Yönetmeni: Guy Ritchie
Tamiri Mümkün
Türü: Konser
Yönetmeni: Recep Yılmaz
Aİ
Türü: Dram
Yönetmeni: Jerzy Skolimowski
İllegal Hayatlar
Türü: Komedi
Yönetmeni: Cenk Çelik
M3GAN
Türü: Korku, Gerilim
Yönetmeni: Gerard Johnstone
Kayıp Köpek
Türü: Macera
Yönetmeni: Stephen Herek
Haftanın dizileri:
Hunters: 2. sezon
Türü: Suç, Gizem
Yaratıcısı: David Weil
The Test: 2. sezon
Türü: Belgesel, Spor
Break Point: 1. kısım
Türü: Belgesel, Spor
Vikings: Valhalla: 2. sezon
Türü: Aksiyon
Yaratıcısı: Jeb Stuart
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