Haftanın astrolojik gündemi (3 Haziran 2024 haftası)

3 - 9 Haziran haftasının astrolojik gündemini Astrolog Şeyda Özsoy yorumladı. Haftanın günlerine göre astrolojik olaylar ve bunların günlük hayatımıza etkileri artık her hafta HTHayat Youtube kanalında!

3 Haziran haftasının astrolojik gündemi ve burçlara etkiler

Astrolog Şeyda Özsoy, "Pazartesi günü 10:37’de Merkür, çok sevdiği ve yönettiği İkizler burcuna geçiyor. 17 Haziran’a kadar burada kalacak. Zihinsel iletişim ve etkileşimin arttığı, hızlı ve pratik çözümlere her zamankinden yatkın olacağımız, aynı zamanda seçeneklerin ve kararsızlıkların da arttığı süreçler olacaktır. Bilgi edinme, öğrenme, eğitim içeren faaliyetler hız kazanabilir." dedi ve Merkür'ün İkizler burcuna geçmesinin etkilerini haftalık astrolojik olaylarla birlikte anlattı.

3 Haziran Pazartesi, 4 Haziran Salı, 5 Haziran Çarşamba, 6 Haziran Perşembe, 7 Haziran Cuma, 8 Haziran Cumartesi, 9 Haziran Pazar günlerinin astrolojik gündemi ve bunların burçlara etkileri Astrolog Şeyda Özsoy yorumuyla HTHayat Youtube kanalında!