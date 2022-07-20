Venüs'üne göre gerçek aşkın nerede?

Venüs burcunuza göre gerçek aşkı yaşayabileceğiniz kişilerin kim olduğunu biliyor musunuz? İnci Gücen yazdı!

Venüs'üne göre gerçek aşkın nerede?
Astroloji
20 Temmuz 2022 14:27 Güncelleme: 20 Temmuz 2022 14:27
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Her zaman gerçekten ilişki yaşamamız gereken, bizi en çok anlayacak, hayat boyu yanımızda olacak kişinin nasıl biri olduğunu merak ederiz. Oysa doğum haritamız, bu sorumuza cevap olacak eşsiz bir pusuladır. O kişiyi bulana dek karmik aşklardan geçer, ne istediğimizi ve istemediğimizi anlar, onunla buluşmaya hazırlanırız. Gerçek aşk; kalbimizin sesini duymamızı sağlayan, yükselten, özgürleştiren, en güzel hallerimizi açığa çıkartan, özümüze ve içimizdeki aşka ulaşmamıza vesile olandır. Huzurludur, samimidir ve kendiliğinden ilerler. Kalple seveceğimizle buluşana dek, zihinle sever, beklentilerimize uydurmaya çalışır, kalıplarımızı dayattığımızı aşk sayarız.


Toplumun ilişki kalıpları, kriterler, beklentiler; elde etme ve değiştirme çabasına, kıskançlıklara, değer görememeye, ihanetlere, savaşmaya ve ayrılıklara dönüşür. Kalıplarımız yıkıla yıkıla, zihnimizi susturur, beklentileri durdurur, öz değerimizi fark eder, kalbimizin sesine uyanırız. İşte o zaman, kalbimizin sesine cevap olanla kesişir yollarımız. Bizimle bir olacağını düşündüklerimiz, genellikle toplum normlarının dayattığı kalıplardan ibarettir. Oysa her erkek ve kadının bilinçdışında, gerçek aşkı hissedeceği kişinin kodları gizlidir. Ve aslında kendi yansımasıdır.


Jung, her kadının bilinçdışındaki erkek imgesine 'animus', her erkeğin bilinçdışındaki kadın imgesine 'anima' demiştir. Animus kadın haritasında; Mars ve Güneş ile Anima erkek haritasında; Venüs ve Ay ile görülür.


Venüs, doğum haritamızda dişil enerjimizin vurgusudur. Öz değerimiz, sevgi dilimiz, bolluk bereketimiz, yaşamdan aldığımız keyif, yaratıcılığımız ile bağlantılıdır. Kadın haritasında, dişil enerjisini dış dünyaya nasıl yansıttığı ve nasıl değerini yaşayacağıyla ilgilidir. Erkek haritasında, bilinçdışında aşık olacağı, etkileneceği kadın imgesidir, animasıdır.


Venüs burçlarda;


Koç: Erkek; fikirlerini cesurca ifade eden, hareketli, güçlü, bağımsız, özgür kadınlardan etkilenir. Mulis kadınlardan hoşlanmayacaktır. Kadın; kendisini eril olarak ifade eder, amazon kadınıdır, güçlüdür, içindeki çocuğu hiç kaybetmez ve dişiliğini vurgulamaktan, ilk adımı atmaktan çekinmez.


Boğa: Erkek; ona rahatlık sağlayacak, değişkenlikleri olmayacak, güvenli ortam sunacak, sadık, güzel kokan, güzel sesi olan, hayatın keyfini çıkartacağı, tensellik ve haz duygusunu yaşayabileceği, 5 duyusunu besleyen kişilerden etkilenecektir. Kadın; güzeldir ve huzurlu bir enerjisi vardır, sahiplenicidir, sadıktır, yeteneklidir, güçlü bir öz değer duygusuna sahiptir, alışveriş, sanat ve yemekten hoşlanır, bedenine özen gösterir, keyifçidir.



İkizler: Erkek; iletişim kuran, gündelik bilgilerini paylaşan, espritüel, onda merak uyandıran, sosyal kelebek olan kadınlardan hoşlanır. Zihinsel bir süreç izler ve kadının zekasını göstermesinden etkilenir. Kadın; neşelidir, canlıdır, meraklıdır, gündelik bilgilerini paylaşmak, onu dinleyen kişilerle bir arada olmak ister. Günlük hayatını bir erkeğe anlatıyorsa, ondan etkilenmiştir.


Yengeç: Erkek; koruyan, kollayan, şefkat gösteren, anaç, evcimen, aile sıcaklığına sahip, duygusal güvencede olacağı bir kadın arar. Hiç gitmeyeceğinden emin olmak ister ve o nedenle kıskançlıklar yapabilir. Kadın; besleyen, koruyan, şefkat sunan, duygusal ve anaç enerjidedir, nostaljiktir. Erkeğin duygularını paylaşması ve onun duygularını anlamasından etkilenir.


Aslan: Erkek; alımlı, kendine güvenen, dikkat çeken, sahnede olan kadınlardan hoşlanır. Kadının ön planda olması onu rahatsız etmez. İltifat eder, yükseltir, yüceltir, kadının yaşam enerjisini besler. Kadın; sanki birçok kişi onu izliyormuş ve hep sahnedeymiş gibi bir enerji yayar ve dramatik hareketler sergiler. Girdiği her yerde ışığıyla dikkat çeker, enerjik, neşeli, yaratıcı ve güçlüdür.


Başak: Erkek; mütevazı, hayatını kolaylaştıran, yol gösteren, sorumluluklarını paylaşan, düzenli, planlı, sade kadınlardan etkilenir. Kadın; doğal, sade, mütevazı, şifacı, öğretmenvari, olayları ciddiye alan, detaycı, düzenli, temiz, bakımlıdır. Bazen kendini anlatmak için çok çaba sarf eder. Gereğinden fazla enerji harcar. Anlaşıldığını ve küçük detayların önemsendiğini hissetmesi önemlidir.


Terazi: Erkek; zarafet, uyum, huzur, aşırılıkları olmayan ve orta yolu bulan kadınlardan etkilenir. Stresten hoşlanmaz, stres yönetimi zayıftır. Toplum normları, statü ve seçkinlik önemlidir. Kadın; zariftir, naiftir, uyumludur, estetik değerleri gelişmiştir, sosyaldir. İlişkilerle kendini tanıma deneyimleri daha yoğundur.


Akrep: Erkek; varoluşa dair derinlik ve bütünlük ister. Teklik olma bilinci vardır. Onunla maddi manevi bütünleşecek, bir olacak, tutkulu, uğruna çok çaba harcayacağı ve güçlü kadınlardan etkilenir. Ya hep ya hiç diye düşünür. Kadın; gizemlidir, çekicidir, ketumdur, güçlüdür. Sahip olma isteği yüksektir, bütün karanlığıyla onu kabul eden ve karanlığını göstermekten çekinmeyen biriyle enerjisi beslenir.


Yay: Erkek; spontane, maceracı, gezgin, okuyan, araştıran, spor yapan, kültürlü, neşeli, pozitif kadınlardan hoşlanır. Ani gelişen her şey ona heyecan verir. Kadın; cıvıl cıvıl, neşeli, derin, özgür, ufku geniş, meraklı, deneyimlemeyi seven biridir.


Oğlak: Erkek; sevilmeye çok ihtiyacı vardır ve güven aşılanması gerekir. Zihinsel veya ruhsal olarak olgun, statü sahibi, kendi ayakları üstünde duran, otoriter, saygılı, ciddi, ağırbaşlı, kontrolcü kadınlardan etkilenir. Kadın; mantıksal, olgun, duyguları ciddiye alan, sabırlı, sorumluluk sahibi, sınırları olan, öz saygısı yüksek bir enerjidedir.


Kova: Erkek; önce arkadaş olabileceği, özgür ruhlu, düşüncelerini ifade etmekten çekinmeyen, fikirlere önem veren, ona bireysel alan tanıyan, sosyal kadınlardan etkilenir. Kadının fikirlerine bağlı olması ve duygularından çok bahsetmemesi onu cezbeder. Kadın; bağımsız, özgür, özgün, kendine güvenen, sosyal, zeki, mantıksal, insancıl, vizyon sahibi ve yenilikçidir.


Balık: Erkek; onu anlayan, duygularını ifade etmekten çekinmeyen, koşulsuz sevgiyi hissedeceği, romantik, empatik, fedakar, aynı hayalleri kurabileceği kadınlardan etkilenir ve ruhsal bir bağ kurmak ister. Kadın; sezgisel, duygusal, fedakar, ilham dolu, sakin ve romantiktir. Kendini saf sevgiyle adar.


İnci Gücen

@incininyildizi

Altairastroloji.com



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