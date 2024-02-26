Haftanın astrolojik gündemi (26 Şubat - 3 Mart 2024)

26 Şubat - 3 Mart haftasının astrolojik gündemini Astrolog Şeyda Özsoy yorumladı. Haftanın günlerine göre astrolojik olaylar ve bunların günlük hayatımıza etkileri artık her hafta HTHayat Youtube kanalında!

Hafta genelini "Arınma ve Özgürleşme Zamanı" olarak nitelendiren Astrolog Şeyda Özsoy, Pazartesi'den Pazar'a tüm hafta boyunca gerçekleşecek astrolojik gelişmeleri ve 26 Şubat, 27 Şubat, 28 Şubat, 29 Şubat, 1 Mart, 2 Mart ve 3 Mart günlerinin astrolojik gündemlerini tek tek anlattı.