Astrolojide ilişki uyumunuzu Sinastri ile öğrenin

14 Şubat Sevgililer Günü için Astrolog Şeyda Özsoy ile konuştuk ve iki kişi arasındaki ilişki uyumunun astrolojik işaretlerini öğrendik!

Astrolojide ilişki uyumunuzu Sinastri ile öğrenin
Astroloji
Giriş: 13 Şubat 2024 23:04 Güncelleme: 13 Şubat 2024 23:11
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İlişkiler ömür boyu gündemimiz olan bir konu. Sadece romantik ilişki değil. Arkadaşlık, anne-baba, çocuk, patron-çalışan, akrabalık ilişkisi… Hayatımız birbirimizle olan ilişkilerimiz üzerine örülü fakat öyle bir ilişki biçimi var ki, psikologların “romantik ilişki” dediği partnerlik, sevgililik ilişkisi… İkili ilişkilerde astrolojik göstergeler bize çok önemli ipuçları veriyor. Astrolog Şeyda Özsoy, astrolojide ilişki uyumuna dair sorularımızı yanıtladı...


"Hangi burç hangi burçla daha iyi anlaşır?" gibi sorular yaygın ama anladığımız kadarıyla astrolojide ilişki konusunun bundan çok daha derinlikli bir yeri var. Astrolojik olarak ilişki uyumu nasıl anlaşılır? Nasıl göstergeler bize ilişki uyumunu gösterir?

Gerçekten birçok insanın kafasını karıştıran sorulardan biri bu. İnsanlar genellikle “burcum” dedikleri güneş burçlarına hakim oluyorlar ve “şu burçlar şu burçlarla iyi anlaşır” gibi genelgeçer yargılar var fakat bizler doğum haritalarına sahibiz. Doğum haritalarımızda güneş burcu çok önemli bir gösterge olmakla birlikte sadece tek bir göstergedir. Onun dışında bizim değerlendirmeye aldığımız birçok gösterge var. Başka gezegenler var, bu gezegenlerin aldıkları açılar söz konusu yani aslında doğum haritasına hakim olununca bir şey denebiliyor. Oradan yola çıkılarak yapılan analizler çok daha anlamlı oluyor. Bu, ilişki analizleri açısından da böyle. Evet, ilişkilerle ilgili astrolojinin bir dalı zaten “sinastri”dir ve sinastri, ilişki uyumunu inceler. Bunun için önce kişilerin ayrı ayrı haritaları, doğum haritaları incelenir. Mesela bu kişiler partnerlik ilişkisiyse, duygusal bir ilişkiyse nasıl kişilere çekilirler, nasıl anlaşırlar, kendilerini nasıl iyi ifade ederler… gibi ayrı ayrı incelendikten sonra bu iki kişinin haritaları karşılaştırılır ve o göstergeler birbirine nasıl etkilerde bulunuyor, orada nasıl etkileşimler var, bunlar incelenerek konuyla ilgili yorum yapılabilir.


“Boğalar Başaklar ile iyi anlaşır” denecek kadar basit değildir. Bunlar çok yüzeysel kalıyor. O yüzden kesinlikle doğum haritalarının bir bütün olarak ele alınıp incelenmesi gerekiyor. Doğar doğmaz birtakım ilişkiler içine doğuyoruz. Önce ailemiz, oradan sonra okul hayatı başlıyor. Orada yeni birtakım ilişkiler geliştiriyoruz. Hepsinin de bizim gelişimimizde önemi var.


İlişki haritasında ilişki analizi denildiği zaman duygusal ilişkiler akla geliyor fakat aslında bu birçok yönden incelenebilir. Ebeveyn-çocuk ilişkisi, patron-çalışan ilişkisi olabilir, arkadaşların bir aradaki uyumunu anlatan bir analiz de yapılabilir. İlişkiler, sadece partnerlik ilişkisiyle sınırlandırılamayacak kadar geniş bir konudur.


Astrolojide ilişki uyumunun haritası: Sinastri


Sinastri haritası, istediğimiz ilişki için çıkarılabilir ve ilişki uyumuna bakılabilir, öyle mi?

Evet.


Örneğin arkadaşlık ilişkisi olarak süren bir ilişkinin gelecekte potansiyel olarak romantik ilişkiye dönüşme potansiyeli haritada görünebiliyor mu?

Aslına bakarsanız, astroloji bir potansiyeller bütünüdür. Olasılıkları inceler ve bu olasılıklar içinde her şey mümkün, hayatta her şey var fakat örneğin iki arkadaşın haritasını inceleyen bir astrolog, bakıp “bu ilişki aslında romantik bir ilişkiye de dönüşebilir” demez. Eğer ki böyle bir soru yoksa… Kişinin bir ilişki analizi yapılırken, bunun ne ilişkisi olduğunu belirtmesi gerekir çünkü göstergeler ona göre yorumlanacaktır. Duygusal bir ilişkiyle alakalı bir analiz yapılırken farklı göstergeleri önemserim ancak patron-çalışan ilişkisinde daha farklı göstergeler ortaya çıkar.


İlişkileri iyileştirmek için de potansiyeller haritada görünebilir diye anlıyorum, doğru mu?

Kesinlikle. Zaten amaç o.


Çoğunlukla sorunlar yaşandığı için de sinastri haritalarına başvuruluyordur diye tahmin ediyorum. Yani kişinin kendisiyle de ilgili güzel bir keşif olur, değil mi? Neden bazı problemleri tekrar tekrar yaşadığıyla ilgili ipuçları verir mi?

Zaten kişilerin kendi bildiklerini onlara geri aktarmak bence pek anlamlı ve işe yarar değil. “Nasıl da doğru bildi” gibi bir şaşkınlıktan öteye faydası olduğunu düşünmüyorum. “Biz bu bilgileri ne için kullanalım?” bunu anlarsak bir şey ifade eder. Bu ilişkilerde de böyle. Örneğin, doğum haritalarındaki Merkür iletişimden sorumlu gezegendir. Nasıl düşündüğümüzü, nasıl karar verdiğimizi Merkür’e bakarak anlarız. İki kişinin bu konudaki astrolojik bilgilerine bakarak bu konuda fikir sahibi olabiliyoruz. Kişi kendini nasıl ifade eder, düşüncelerini rahatça söyler mi yoksa ketum mudur gibi… Nasıl yaklaşmamız gerektiği ona göre değişir. Astrolojiyi ciddiye alan ve bunu hayatında uygulamak isteyen biri astrolojiden bu anlamda faydalanabilir.


Astroloji, kişinin kendi gelişim potansiyelini keşfetme fırsatı sunuyor. Romantik ilişkilerde ise birtakım özel göstergeleri dikkate alıyor. Haritada görünenleri de kişinin ihtiyacına göre yorumlamak söz konusu.


Karmik ilişki, ruh ikizi, ruh eşi nedir?


Diyelim ki iki kişinin arasındaki ilişkiye sinastri haritasında birtakım zorlayıcı etkiler tespit edildi. Bunların ötesine geçmek, birlikte gelişim göstermek mümkün müdür?

Birileri bir vesileyle bir araya geldiyse, demek ki bunun bir anlamı vardır. Özellikle evlilik gibi uzun ilişkiler genellikle hayatımızda önemli izler bırakıyor ve sonrasında da anlam ifade ediyor.


Birileri bir vesileyle bir araya geldiyse, demek ki bunun bir anlamı vardır. Özellikle evlilik gibi uzun ilişkiler genellikle hayatımızda önemli izler bırakıyor ve sonrasında da anlam ifade ediyor. Bir kişi hayatımıza girdikten sonra bizde kalıcı değişikliklere sebep oluyorsa, hayat görüşümüz adına birtakım uyanışlar yaşıyorsak, farklı kararlarla ilerliyorsak muhtemelen zaten kadersel bir anlamı vardır, o yüzden hayatımıza gelmiştir. Bütün ilişkiler iyi başlasa da her zaman öyle devam etmeyebiliyor. Kişinin hayatında önemli zorluklara sebep olabiliyor, kişiler birbirlerini zorluyor ama zorluğun olduğu yerde gelişim var. Aslında o gözle bakmak çok değerli. “Bu kişi benim hayatıma geldi ve benim kendimle ilgili neyi keşfetmem gerekiyor?” diye… Astrolojik açıdan, göstergeler açısından bir zorluk, sert bir açı, uyumsuz bir gösterge olması bu kişiden kaçalım, uzak duralım, bu fena biri” demek değil. Demek ki o kişinin bir görevi var. O zorluğu yaşayarak ben kendimle ilgili bir keşifte bulunacağım ve belki bundan sonraki ilişkilerime başka gözle bakacağım. Bu şekilde ele almayı daha doğru ve anlamlı buluyorum.


Ruh eşi, ruh ikizi gibi birçok kavram ortalıkta dolaşıyor. Bunların astrolojik bir karşılığı ve anlamı var diye düşünebilir miyiz?

Evet, iki kişinin doğum haritasına hakimsek, o göstergeleri biliyorsak, bir kişinin hayatımıza girmesiyle ilgili kadersel ya da karmik bir anlamı olup olmadığıyla ilgili göstergeler var. Zaten bu yaşamımızda bize bir etkisi oluyorsa ki bu mutlaka duygusal ilişki yaşadığı biri olmayabilir. Doğduğumuz aile, ebeveynlerimiz, çocuklarımız kesinlikle bir amaçla hayatımızdalar.


Yakın ilişkilerimiz bizi zorlayarak gelişmeye yöneltiyorlar. Yoksa yaşam tamamen güllük gülistanlık olurdu ama zorlanmanın getirdiği bir gelişim var, değil mi? Bu da astrolojide görünebilen bir şey diye anlıyorum.

Dediğim gibi, astroloji bir olasılıklar bütünü. Orada birçok potansiyel var. Mesela ay düğümleri, bahsettiğin konuyla alakalı önemli fikir veren göstergelerdir.


Ay düğümleri nedir? İlişkiler açısından Ay düğümlerinin anlamı nedir?

Ay düğümlerinden kısaca bahsedecek olursak, ay düğümleri birer gök cismi değildir ve hesaplamalarla bulunurlar. Oldukça kadersel etkileri olduğu tespit edilmiş iki noktadır. Kişilerin ay düğümlerini bilmesi çok anlamlıdır. Güney Ay Düğümü, ruhumuzun geçmişini, daha ziyade alışık olduğumuz, iyi bildiğimiz, konfor alanımız olan enerjiyi anlatır. Kuzey Ay Düğümü ise bu hayatta GAD’ın tam zıddında olan ve geliştirmeye geldiğimiz, hayatımıza daha fazla katmaya çalışmamız gereken bir enerji. Amaç bu iki enerjiyi dengeli şekilde kullanabilmek. Bu ay düğümlerinin dereceleri belli bir burçta oluyorlar ve belli bir derecedeler. Sinastri haritasında baktığımız, Onlarla temas eden diğer kişinin önemli göstergeleriyle bir temas varsa demek ki o konularla alakalı bir etkisi vardır. Örneğin güney ay düğümü ile diğer kişinin güneşi ve ayı gibi önemli göstergeleri bir etkileşim içerisindeyse genelde bir tanıdıklık hissi vardır. “Bu kişiyi bir yerden tanıyorum” dediğimiz. Güney ay düğümüyle etkileşim olduğunda da genelde biraz da zorlayıcı olur. Kuzey Ay Düğümü ile etkileşim varsa ki KAD evrilmemiz, kendimizi geliştirmemiz gereken alandır o zaman o kişinin bizi o tarafa yönlendirmekle alakalı bir görevi olabilir. Biraz da kılavuz gibi kişiler olabiliyor. Tabi bu tek bir gösterge. Bir sinastri haritasında bizim yoruma katabileceğimiz birçok konu var.


Karşımıza çıkan, çekim duyduğumuz, adını koyamadığımız şeyler hissettiğimiz o kişi, gidilmesi gereken yolla ilgili bir ipucu barındırıyor, öyle mi?

Kesinlikle.


Her an sinastri haritasını çıkarmak mümkün değil ama kendimizle ilgili bir farkındalığımız ve astrolojik bilgimiz varsa, bireysel doğum haritamızdaki açılar da ilişkilerdeki zorlanma ve gelişim alanlarıyla ilgili fikir verebilir. Yine de sinastri haritasına bakılmasını istiyorsak elimizde karşı tarafla ilgili hangi bilgilerin olması gerekiyor?

Mümkünse doğum tarihi, doğum saati ve doğum yeri gibi bilgilerin hepsi gerekiyor çünkü doğum saati olmadan kişinin yükseleniyle ilgili bilgi elde edemiyoruz. Astrolojide 12 adet ev var ve evlerin yerleri yükselen burca göre belirlendiği için bunlar önemli. Ancak doğum saati olmadan da iki kişinin haritası üzerinden belli başlı göstergeler yayınlanabilir. Şöyle de bir şey var ki astrolojide etik bir ilke olarak, bir kişinin bilgilerine haberi olmayarak sahip olunsa da astroloğun onları yorumlamaması gerekir. Örneğin birinin bilgileri varsa, yorum istiyorsanız bu kişinin size olan etkileri tamamen sizin özelinizde anlatılabilir ama o kişinin haritası oldukça özel, kişiseldir ve birinin günlüğünü açmak gibidir, belki de daha fazlası olur. O pek tercih edilmez. O kişinin haberi varsa, eğer onun da kabulündeyse ve rızası varsa bakılabilir.


Belki ilişkinin daha iyi bir noktaya getirilmesi ve sorunların çözülmesi için, destek olarak önerilebilir.


Röportaj: Senem Fırat Tahmaz




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Singin' in Rain (1956) Film kendi içinde sessiz sinema dönemindeki değişen oyunculuk kavramına ve sessiz sinemadan sesli sinemaya geçiş dönemini müzikal olarak ele alır. Gelmiş geçmiş en iyi müzikaller arasında yer alır.
A Breakfast at Tiffany's (1958) Audrey Hepburn'un kendi sesinin yer aldığı "Moon River" şarkısı bugüne kadar birçok sanatçı tarafından söylenmiştir. Şarkıyı yeninden seslendiren Morrissey kendi cover'ında Audrey Hepburn'ün filmdeki ağlama seslerine yer vermiştir.
Bitter Moon (1992) Roman Polanski filmde o dönemde sevgilisi olan Emmanuelle Seigner'ı Mimi rolünde oynatmıştır. Bu durum kariyerinde kötü bir imaj çizmesine neden olmuştur. Sette sevgilisine söz geçirememiş ve oyunculuğundan istediği performansı alamamasına rağmen duruma müdahale edememiştir. Buna rağmen Bitter Moon senaryosu, müzikleri ve kusursuz kurgusuyla aşk ve tutku adına yapılmış en iyi filmlerden biri olarak anılmaktadır.
Aşk Denizi (1989) Al Pacino'nun polis dedektifi canlandırdığı film aşkı bambaşka bir şekilde ele alıyor. Hitchcock stilinde bir aşk hikayesini işleyen filmin adı Tom Waits'in ve bestecisi Phil Phillips'in Twilights adlı grubunun Sea Of Love adlı şarkısından geliyor.
İngiliz Hasta (1996) İngiliz Hasta, 1992'de yayımlanmış olan Michael Ondaatje romanından uyarlanmıştır. Filmin yönetmenliğini Anthony Minghella yapmıştır. Film 1996 yılında en iyi film de dahil olmak üzere 9 dalda Oskar ödülü kazanmıştır. Ek olarak, romanın yazarı Ondaatje de film yapımcıları ve senaristler ile birlikte çalışmış ve filmin romandan uyarlanma aşamasında önemli katkılarda bulunmuştur.
Titanik (1997)
Love Story (1970)
Rüzgar Gibi Geçti (1939)
Paris'te Son Tango (1972)
Hayalet (1990)
Vahşi Duygular (1990)
Paramparça Aşklar ve Köpekler (2001)
Kasım'da Aşk Başkadır (2001)
Kırmızı Değirmen (2001)
The Notebook (2004)
Sil Baştan (2004)
Wicker Park (2004)
Cesaretin Var mı Aşka? (2005)
Umut Işığım (2012)



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