Haftalık burç yorumları (7 Haziran 2021 - 13 Haziran 2021)

Korhan Kılınçkaya, 7- 13 Haziran 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

Haftalık burç yorumları (7 Haziran 2021 - 13 Haziran 2021)
Astroloji
07 Haziran 2021 Pazartesi

Merhaba. Bu haftanın en önemli göksel etkileri 10 Haziran İkizler Güneş Tutulması ve 11 Haziran Mars'ın Aslan burcuna geçişi olacak. İkizler Tutulması için daha detaylı bir yazıyı önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Kısaca bahsetmek gerekirse etkilerini bir suredir hissetmeye başladığımız, bu hafta zirve yapacak ve 6 ay kadar sürecek bir etkiden bahsediyoruz ve öne çıkan konular iletişim, eğitim, yakın akrabalar ve kardeşler, kısa yolculuklar, yazılar, yazışmalar, anlaşmalar, ticaret, basın gibi konular olacak. Bu dönemin en büyük handikabı İkizler burcunun yöneticisi Merkür, İkizler burcunda ve tutulma anına çok yakın yani çok güçlü ve etkili olmasına rağmen retro pozisyonda olacak olması.


Tutulma gibi uzun süreli etkilerde Merkür'ün belirleyici ve retro olması bu sevilmeyen Merkür retrosunu uzun vadeli yaşamamıza sebep olabilir. Yani iletişim karışıklıkları, yanlış anlamalar, unutkanlıklar bu dönemde başımızı biraz ağrıtabilir.


Mars'ın Aslan burcuna geçmesi de artık kendimizi daha fazla ortaya koyacağımız, sesimizi daha çok çıkaracağımız, eğlence ve rahatlamaya daha fazla ağırlık vereceğimiz bir döneme işaret ediyor, yasakların gitgide açılacağını, aşılanmanın artacağını temenni ediyor ve öngörüyorum.


Günlük etkilere geçecek olursak:


Pazartesi

Hafta başlangıcı biraz zorlu, Ay rahat olduğu boğa burcunda fakat Satürn Uranüs zorlayıcı açısına dâhil olarak gergin ve sorumlulukların yüksek aynı zamanda sıkıcı olduğu bir gün yaratıyor


Salı

Dünkü zorlayıcı açı kombinasyonundan kurtulan Ay, Boğa burcunda biraz daha rahat ve enerjik. Mars ve Pluto ile uyumlu açı gerçekleştirecek ve enerjimizi verimli ve dönüştürücü kullanabileceğiz.


Çarşamba

İkizler burcuna geçen ay ile iletişim trafiğimiz fazlaca hızlanacak çünkü abartı gezegeni Jüpiter ile bir kare açı gerçekleştirecek. Bugün olayları olduğundan çok daha iyimser görmek ve bu sebeple yanlış iletişimler kurmak söz konusu olabilir.


Perşembe

Yeniay günü! İkizler burcundaki kümeleşme iletişim trafiğini hızlı tutuyor. Neptün ve retro Merkür yine yanlış anlaşılmalara ve unutkanlıklara açık bir gün oluşturabilir.


Cuma

Mars Aslan'a, Ay ise akşama doğru yengeç burcuna geçiyor ve günün büyük çoğunluğu kendini ifade ile geçiyor. Akşam ise sevdiklerimize vakit ayırma zamanı


Cumartesi

Haftanın en güzel günü. Jüpiter ile uyumlu açı yapan Venüs'e kavuşum yapacak olan ay günü neşeli, romantik, sosyal ve ödüllendirici yapıyor. Bugünü değerlendirelim!


Pazar

Venüs Jüpiter etkileri halen devrede. Yine güzel, eğlenceli bir gün. Fakat günün ilerleyen saatleri Ay'ın Mars ve Plüton'a yaklaşması sebebiyle biraz gerginleşebilir.


Instagram: korhankilinckaya


Yıldızınız bugün neler söylüyor?

07 Haziran 2021 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Ev hayatınızda bazı değişiklikler olabilir. Sosyal hayatınızda fikirleriniz takdir görecektir. Kişisel ekonominizi düzene koymak ve yeni mali kaynaklar oluşturmak için güzel bir gün. Zor zamanlar geçiren arkadaşlarına biraz daha vakit ayırmanız gerekebilir.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Aile ve arkadaşlarınızla bağınızı kuvvetlendirecek olaylar yaşayabilirsiniz. Bugün aldığınız görevler başarı ile sonuçlanacaktır. Partnerinizle farklılıklarınız hoşgörülü yaklaşmadığınız takdirde büyüyerek daha büyük sorunlara yol açabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Ev hayatınızda yapmaya çalıştığınız değişikliklere engeller çıkabilir. Maddi konularda tecrübeli birinden fikir almak iyi bir fikir olsa da kararınızı kendiniz almalısınız. Önem verdiğiniz kişilerden takdir görebilirsiniz. Yapmak istediğiniz tasarruf için başarılı bir gün.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sizi uzun bir süredir rahatsız eden eski bir sorunlarla vedalaşma vakti geldi. Beklemediğiniz bir para elde etmeye çalıştığınız bir şeye ulaşmanıza sebep olabilir. İş ve öğrenim hayatınızla ilgili kötü hislerin düşüncelerinizi çarpıtmasına izin vermemelisiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Biraz dinlenmek ve rahatlamak için önce yaşadığınız yeri buna hazırlamanız gerekiyor. Beklenmedik bir jestle karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızla ilgili olumsuz hisler olabilir fakat bu konuda işinize yarayabilecek yetenekler geliştirmek için olumlu bir gün.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Ailenizdeki yaşlı bireyleri ufak jestlerle mutlu edebilirsiniz. Profesyonel hayatınızdaki sorunlar siz beklemezken çözüme kavuşabilir. Yaptığınız planlar üzerine bir süre daha düşünmekte fayda var. Aşk hayatınızda hissettiğiniz monotonluk için harekete geçmelisiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir aile üyenizin sağlığındaki olumlu gelişmenin haberlerini alabilirsiniz. Bazı düşüncelerinizin sizde saklı kalması daha iyi olacaktır. Bugün yediğiniz şeylerde daha dikkatli olmalısınız. Platonik hisler besleyenler karşı taraftan olumlu dönüşler alabilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU İstemediğiniz yerlere davet edilebilirsiniz. Bugün başlayacağınız şeylerde başarılı olma ihtimaliniz yüksek. Ruh halinizde iyileşmeler görülebilir. Bir yakınınızın vereceği tavsiyelere uymak hayatınızı düzene koymakta yardımcı olabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Güçlü yanlarınıza odaklandığınız bir gün. Aldığınız yeni kararları sürdürmek sandığınız kadar zor olmayacaktır. Karşınıza çıkan iyi bir fırsatı yeteri kadar atik olmazsanız kaybedebilirsiniz. Romantik ilişkilerini için olumsuz bir hava olabilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yeni girişimleriniz aile üyelerinizin takdirini kazanmanıza sebep olabilir. Sosyal çevrenizde bazı iyi niyetli olmayan yaklaşımlar görebilirsiniz. Profesyonel hayatınız için olumlu başlangıçlar olacaktır. Çiftler ilişkilerini tazeleyecek kaliteli vakitler geçirebilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Ev hayatınızda aldığınız sorumluluklar gününüzü doldurabilir. Yüksek harcamalar yaptığınız bir gün olabilir. Bugün ürettiğiniz şeylere biraz daha emek harcamanız gerekecektir. Romantik bir ilişki içine olanlar ilişkilerini etkileyecek büyük kararlar alabilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Ailenizin desteğiyle sosyal hayatta başarılı girişimleriniz olabilir. Geçmişinizden biriyle iletişim kurabilirsiniz. İlişkinizde vereceğiniz ufak bir taviz daha büyük sorunlar oluşmasının önüne geçebilir. Maddi durumunuzla ilgili daha tedbirli olmak faydalı olacaktır.


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