Haftalık burç yorumları (7 Haziran 2021 - 13 Haziran 2021)

Merhaba. Bu haftanın en önemli göksel etkileri 10 Haziran İkizler Güneş Tutulması ve 11 Haziran Mars'ın Aslan burcuna geçişi olacak. İkizler Tutulması için daha detaylı bir yazıyı önümüzdeki günlerde paylaşacağım. Kısaca bahsetmek gerekirse etkilerini bir suredir hissetmeye başladığımız, bu hafta zirve yapacak ve 6 ay kadar sürecek bir etkiden bahsediyoruz ve öne çıkan konular iletişim, eğitim, yakın akrabalar ve kardeşler, kısa yolculuklar, yazılar, yazışmalar, anlaşmalar, ticaret, basın gibi konular olacak. Bu dönemin en büyük handikabı İkizler burcunun yöneticisi Merkür, İkizler burcunda ve tutulma anına çok yakın yani çok güçlü ve etkili olmasına rağmen retro pozisyonda olacak olması.

Tutulma gibi uzun süreli etkilerde Merkür'ün belirleyici ve retro olması bu sevilmeyen Merkür retrosunu uzun vadeli yaşamamıza sebep olabilir. Yani iletişim karışıklıkları, yanlış anlamalar, unutkanlıklar bu dönemde başımızı biraz ağrıtabilir.

Mars'ın Aslan burcuna geçmesi de artık kendimizi daha fazla ortaya koyacağımız, sesimizi daha çok çıkaracağımız, eğlence ve rahatlamaya daha fazla ağırlık vereceğimiz bir döneme işaret ediyor, yasakların gitgide açılacağını, aşılanmanın artacağını temenni ediyor ve öngörüyorum.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Hafta başlangıcı biraz zorlu, Ay rahat olduğu boğa burcunda fakat Satürn Uranüs zorlayıcı açısına dâhil olarak gergin ve sorumlulukların yüksek aynı zamanda sıkıcı olduğu bir gün yaratıyor

Salı

Dünkü zorlayıcı açı kombinasyonundan kurtulan Ay, Boğa burcunda biraz daha rahat ve enerjik. Mars ve Pluto ile uyumlu açı gerçekleştirecek ve enerjimizi verimli ve dönüştürücü kullanabileceğiz.

Çarşamba

İkizler burcuna geçen ay ile iletişim trafiğimiz fazlaca hızlanacak çünkü abartı gezegeni Jüpiter ile bir kare açı gerçekleştirecek. Bugün olayları olduğundan çok daha iyimser görmek ve bu sebeple yanlış iletişimler kurmak söz konusu olabilir.

Perşembe

Yeniay günü! İkizler burcundaki kümeleşme iletişim trafiğini hızlı tutuyor. Neptün ve retro Merkür yine yanlış anlaşılmalara ve unutkanlıklara açık bir gün oluşturabilir.

Cuma

Mars Aslan'a, Ay ise akşama doğru yengeç burcuna geçiyor ve günün büyük çoğunluğu kendini ifade ile geçiyor. Akşam ise sevdiklerimize vakit ayırma zamanı

Cumartesi

Haftanın en güzel günü. Jüpiter ile uyumlu açı yapan Venüs'e kavuşum yapacak olan ay günü neşeli, romantik, sosyal ve ödüllendirici yapıyor. Bugünü değerlendirelim!

Pazar

Venüs Jüpiter etkileri halen devrede. Yine güzel, eğlenceli bir gün. Fakat günün ilerleyen saatleri Ay'ın Mars ve Plüton'a yaklaşması sebebiyle biraz gerginleşebilir.

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