Haftalık burç yorumları (29 Mart 2021 - 4 Nisan 2021)

Korhan Kılınçkaya, 29 Mart - 4 Nisan 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

Haftalık burç yorumları (29 Mart 2021 - 4 Nisan 2021)
Astroloji
29 Mart 2021 Pazartesi

Merhaba, bu haftanın en önemli gezegeni Merkür diyebiliriz. Merkür hafta boyunca Balık burcunda kalacak ve pazar günü Koç burcuna geçecek. Balık burcundaki süreçte Balık burcunda çok güçlü olan Neptün ile bir kavuşum gerçekleşecek.


Balık burcundaki Merkür hayal gücü kuvvetli, yaratıcı, sağ beyni aktif, dağılmaya ve kaçışlara oldukça meyilli bir yapı verir. Konuşma ve düşünceleri karışıktır, yapısal kelimeler yerine imgesel konuşmayı ve anlamayı tercih eder. Fazla analitik değil senteze yönelik bir zihin yapısı vardır. Neptün ile kavuşumda olduğunda bu etkiler bir kat daha artacak diyebiliriz. Düşüncelerdeki karışıklıklar, anlatımdaki sapmalar, yanlış anlaşılmalar ve anlamalarla karşılaşabileceğimiz bir hafta olabilir. Pazar günü ise Balık burcundan oldukça farklı, yine fazla analitik ve temkinli olmayan, daha dürtüsel fakat karışıklıktan çok netliğe yönelik, daha cesur ve hızlı bir iletişim tarzını benimseyen Koç burcuna geçiyor olacak ve iletişim trafiğimiz hızlanacak. Yanlış anlaşılmalar yerini iletişimsel tartışmalara, hatalardan ders almayan net ve spontane bir tavra bırakacak.


Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Terazi burcunda gün içerisinde Mars ile uyumlu bir açı gerçekleştirecek. İletişim, arabuluculuk, danışmanlık gibi konularda yeni girişimlere önayak olabilecek bir gün.


Salı

Ay, sabah saatlerinde Terazi burcunda Plüton ile sert açı yaptıktan sonra Akrep burcuna geçiş yapacak. Duygusal olarak daha yoğun etkili ve negatif bir gün. Merkür’ün Neptün ile kavuşum açısı kesinleşiyor. Bu yoğunluğa yanlış anlaşılma riski de eşlik edebilir. Haftanın en dikkat çeken günü.


Çarşamba

Ay, Akrep burcundaki ilerleyişine devam ediyor. Gün içerisinde kavuşum yapan Merkür ve Neptün’e uyumlu açı yapıyor ve bu gün özellikle iletişimin duygusal taraflarını güçlü kullanabileceğimiz bir gün. Her ne kadar yanlış anlaşılma etkileri devam etse de bugün kendimizi daha iyi ifade edebiliyoruz.


Perşembe

Ay, Yay burcuna geçiş yapıyor. Haftanın iyimser iki gününe giriş yapıyoruz. Bu gün özellikle akşam saatlerinde oldukça uyumlu etkileşimler söz konusu. Güneş ve Venüs ile uyumlu açı yapacak olan ay özellikle ikili ilişkilerde güzel günler vadediyor.


Cuma

Yay iyimserliğinin devam ettiği haftanın ikinci günü. Fakat bugün inanç tartışmalarına yol açabilecek Ay, Mars zorlayıcı açısı devrede olacak. Karşılıklı pazarlıkların arttığı, nispeten önemli görüşmeler için cesaret artırıcı zamanlardayız. Önemli toplantılar bu güne ayarlanabilir.


Cumartesi

Ay, sabah saatlerinde Yay burcunda devam edecek, öğle saatlerinde ise Oğlak burcuna geçiyor. Güzel bir cumartesi sabahı kahvaltısından sonra hafta sonunu görev ve sorumluluklarımız odaklı geçireceğiz.

Pazar

Ay, Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün iletişimde sorun yaratabilecek bir etkileşim olan Ay Güneş kare açısı ve Ay Venüs kare açısı gerçekleşecek. İlişkilerimizde anlaşılmadığımızı, ihtiyaçlarımızın karşılanmadığını düşünebiliriz veya bugün ilişkilere çok odaklanmayabiliriz.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

Instagram: korhankilinckaya


Yıldızınız bugün ne söylüyor?

29 Mart 2021 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

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Farkında olmasanız da uzun zamandır planladıklarınızdan yavaş yavaş vazgeçiyor olabilirsiniz. Pes etmek size hiç yakışmıyor! Dört elle hedefinize sarılmalı ve eskisinden daha hırslı bir şekilde çalışmaya devam etmelisiniz. Sizi hiçbir şey yıldırmamalı.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Pozitif enerjinin bugün size teğet geçmesine izin vermemelisiniz. Etrafınızdaki pozitifliklere tutunmalı ve sizden uzaklaşmasına olanak tanımamalısınız. Son zamanlarda zor günler geçirdiniz, huzura her zamankinden çok ihtiyacınız var.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Sizden önce koyulan kurallardan memnun olmadığınız için kendi kurallarınızı yazma taraftarısınız. Buna uyum sağlayamayanlar elbet olacaktır ancak onlara aldırış etmemelisiniz. Kendi bildiğinizi okuyun.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün çok spontane davranıyor olmalısınız. Hareketleriniz partnerinizi korkuturken aynı zamanda size hayran da bırakabilir. Bu çılgın hallerinize bayılıyor ancak fazla belli edemiyor.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendi kabuğunuza çekildiğiniz için etrafta neler oluyor hiçbir fikriniz yok. bugün biraz dışarı çıkıp ortamın havasını koklayın. Önemli bilgiler sizin tarafınızdan keşfedilmeyi bekliyor olabilir. Tembellik yapmayın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Başkalarının hayatlarına karışmaktan çok zevk alıyorsunuz. Adeta burnunuzu sokmadığınız bir konu yok! Bunun insanları ne kadar rahatsız ettiğinin farkında değil misiniz? Bu aralar sadece kendi hayatınızla ilgilenmelisiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Başladığınız bir işin yarısında kendinizi sorgularken bulacaksınız. Bu işe neden giriştiniz, amacınız neydi? Bu amaca yaklaşmaktan çok uzaklaştığınızı fark edebilirsiniz. Çok geçmeden doğru yola girmelisiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün şansınızın yaver gittiği bir gün. Çok zorlu bir durumun içinden alnınızın akıyla çıktığınızda bunu çok daha iyi anlayacaksınız. Sonrasında derin bir rahatlama hissi sizi ele geçirecek. Aman fazla gevşemeyin!
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU Çok hoşlandığınız birine karşı ördüğünüz duvarların zamanla yerle bir olduğunu gördünüz. Kendinizi biraz savunmasız hissediyor olabilirsiniz ancak aşk tam da böyle bir şey değil midir? Ona tamamen açılırsınız ve sizi kırmamasını umarsınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün hiç beklenmedik bir yerden haber alabilirsiniz. Haber sizi çok şaşırtacak ve bir süre kendi işlerinize odaklanamayacaksınız. Çabuk toparlanmaya çalışın çünkü işlerin çok uzun süre bekleyemeyeceğini siz de biliyorsunuz.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hareketlerinizin bencillik kaynaklı olduğunu kendinize itiraf etmelisiniz. Böyle davranarak kimden intikam almaya çalışıyorsunuz? Kimsenin canını yakmamaya ve çocuk gibi davranmamaya başlamasınız. Siz bu kadar öfke yanlısı bir insan değilsiniz. Bunu kendinize hatırlatın.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Özgürlüğünüzü kazanmak için oldukça çabaladığınız bir gün olacak. İş yerinde kendi alanınıza bile istediğiniz kararları uygulayamıyorsunuz ancak bu durumu değiştirmek de sizin elinizde. Saygısızlık yapmadan biraz ses çıkarmanızda hiçbir sakınca yok.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Belirli bir kişinin kötü düşünceleriyle sizi de zihirlemesine izin vermeyin. Kendi masumiyetinizi koruyabilecek kadar güçlüsünüz. Kim ne derse desin insanlara güvenmekten asla vazgeçmeyin.

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