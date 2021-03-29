Haftalık burç yorumları (29 Mart 2021 - 4 Nisan 2021)

Merhaba, bu haftanın en önemli gezegeni Merkür diyebiliriz. Merkür hafta boyunca Balık burcunda kalacak ve pazar günü Koç burcuna geçecek. Balık burcundaki süreçte Balık burcunda çok güçlü olan Neptün ile bir kavuşum gerçekleşecek.

Balık burcundaki Merkür hayal gücü kuvvetli, yaratıcı, sağ beyni aktif, dağılmaya ve kaçışlara oldukça meyilli bir yapı verir. Konuşma ve düşünceleri karışıktır, yapısal kelimeler yerine imgesel konuşmayı ve anlamayı tercih eder. Fazla analitik değil senteze yönelik bir zihin yapısı vardır. Neptün ile kavuşumda olduğunda bu etkiler bir kat daha artacak diyebiliriz. Düşüncelerdeki karışıklıklar, anlatımdaki sapmalar, yanlış anlaşılmalar ve anlamalarla karşılaşabileceğimiz bir hafta olabilir. Pazar günü ise Balık burcundan oldukça farklı, yine fazla analitik ve temkinli olmayan, daha dürtüsel fakat karışıklıktan çok netliğe yönelik, daha cesur ve hızlı bir iletişim tarzını benimseyen Koç burcuna geçiyor olacak ve iletişim trafiğimiz hızlanacak. Yanlış anlaşılmalar yerini iletişimsel tartışmalara, hatalardan ders almayan net ve spontane bir tavra bırakacak.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay Terazi burcunda gün içerisinde Mars ile uyumlu bir açı gerçekleştirecek. İletişim, arabuluculuk, danışmanlık gibi konularda yeni girişimlere önayak olabilecek bir gün.

Salı

Ay, sabah saatlerinde Terazi burcunda Plüton ile sert açı yaptıktan sonra Akrep burcuna geçiş yapacak. Duygusal olarak daha yoğun etkili ve negatif bir gün. Merkür’ün Neptün ile kavuşum açısı kesinleşiyor. Bu yoğunluğa yanlış anlaşılma riski de eşlik edebilir. Haftanın en dikkat çeken günü.

Çarşamba

Ay, Akrep burcundaki ilerleyişine devam ediyor. Gün içerisinde kavuşum yapan Merkür ve Neptün’e uyumlu açı yapıyor ve bu gün özellikle iletişimin duygusal taraflarını güçlü kullanabileceğimiz bir gün. Her ne kadar yanlış anlaşılma etkileri devam etse de bugün kendimizi daha iyi ifade edebiliyoruz.

Perşembe

Ay, Yay burcuna geçiş yapıyor. Haftanın iyimser iki gününe giriş yapıyoruz. Bu gün özellikle akşam saatlerinde oldukça uyumlu etkileşimler söz konusu. Güneş ve Venüs ile uyumlu açı yapacak olan ay özellikle ikili ilişkilerde güzel günler vadediyor.

Cuma

Yay iyimserliğinin devam ettiği haftanın ikinci günü. Fakat bugün inanç tartışmalarına yol açabilecek Ay, Mars zorlayıcı açısı devrede olacak. Karşılıklı pazarlıkların arttığı, nispeten önemli görüşmeler için cesaret artırıcı zamanlardayız. Önemli toplantılar bu güne ayarlanabilir.

Cumartesi

Ay, sabah saatlerinde Yay burcunda devam edecek, öğle saatlerinde ise Oğlak burcuna geçiyor. Güzel bir cumartesi sabahı kahvaltısından sonra hafta sonunu görev ve sorumluluklarımız odaklı geçireceğiz.

Pazar

Ay, Oğlak burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün iletişimde sorun yaratabilecek bir etkileşim olan Ay Güneş kare açısı ve Ay Venüs kare açısı gerçekleşecek. İlişkilerimizde anlaşılmadığımızı, ihtiyaçlarımızın karşılanmadığını düşünebiliriz veya bugün ilişkilere çok odaklanmayabiliriz.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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