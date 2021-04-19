Haftalık burç yorumları (19 Nisan 2021 - 25 Nisan 2021)

Merhaba, haftaya Merkür ve Venüs’ün Uranüs ve Satürn ile yapacağı etkileşimler damgasını vuracak. Satürn ve Uranüs arasında hali hazırda var olan sert etkileşime bu iki gezegen de dâhil olarak bu haftayı Satürn Uranüs karesi konsepti açısından oldukça aktif kılıyorlar.

Satürn Uranüs karesi daha önce de bahsettiğimiz üzere geleneksel ile yeni arasındaki çekişmeyi anlatıyor. Geleneksel yapılar üzerine binen asi ve isyankâr değişim dürtüleri, ilerlemeye yönelik adımların önüne çıkabilecek engeller olarak kısaca tekrar bahsederek Venüs ve Merkür’ün etkileşimlerinin ne anlama geleceği üzerinden biraz konuşalım.

Merkür ve Venüs iki iletişim gezegenidir, biri ikili ilişkilere ve aşka odaklanırken diğeri yakın çevremize, işimize ve tüm entelektüel aktivitelerimize odaklanır. Bu iki gezegen bu hafta hem pesimist bir zorlanma ve dirençle karşılaşacak hem de ciddi bir değişim dürtüsüne eşlik edecekler. Bizi ileriye götürecek planlarımız olabilir fakat bu planlar şu an için maalesef bekleme modunda kalıyor olacak. Bu dönem bu engellerin farkına varma ve yapı bozucu yeni adımlar üzerinde plan yapma zamanı. Ayrıca bu hafta Merkür ve Güneş Boğa burcuna geçiş yapıyor olacak. Koç burcundan boğa burcuna geçişte savaşçı ve enerjik olan bir atmosferden daha barışçıl, sakin ve tembel olabilecek bir atmosfere geçiş yapıyoruz.

Mars gezegeni de yine hareketli ve iletişimci ikizler burcundan sakin ve duygusal yengeç burcuna geçiş yapıyor olacak. Bu da iletişim trafiğini yavaşlatarak daha çok evimiz, ailemiz ve sevdiklerimizle ilgilenme, enerjimizi buraya kanalize etme konularını 2.5 ay boyunca hayatımıza sokacak.

Günlük etkilere geçecek olursak:

Pazartesi

Ay, Yengeç burcunda ilerliyor. Gün içerisinde Neptün ile yapacağı uyumlu açı ile duygusal ve hassas bir gün geçireceğiz, sevdiklerimizle geçirdiğimiz vakitte sevildiğimizi hissedeceğimiz haftanın en huzurlu günü.

Salı

Bugün dünün huzuru biraz bozulabilir. Ay Aslan burcuna geçiş yapıyor, özgüven ve kendimizi ifademiz güçleniyor fakat gün içerisinde egosal çatışmalara girebilir, kendimizi ne kadar ortaya koysak da yanlış anlaşılmış hissedebiliriz.

Çarşamba

Ay, Aslan burcundaki ilerleyişine devam ediyor. Venüs ve Merkür’ün Uranüs ve Satürn’e daha çok yaklaştığı ve etkilerini hissettirdiği zamanları yaşıyoruz, duygusal olarak özgüvenimizin yüksekliği devam ediyor.

Perşembe

Ay, sabah saatlerinde Aslan burcundaki ilerlemesine devam edecek ve Jüpiter ile bir etkileşime girecek. Abartılı özgüven etkisi yaratabilecek bu açı akşam saatlerinde Ay’ın Başak burcuna geçmesiyle birlikte azalıyor ve sorumluluklarımız, yapılması bitirilmesi gereken işlerin baskısı ve sağlık konularının ağırlığı yükseliyor.

Cuma

Başak burcundaki ay gün içerisinde Boğa burcundaki gezegenler Venüs ve Uranüs ile uyumlu kontaklar içerisinde. Yazımın başında bahsettiğim ilişkilerdeki zorlanma durumunu biraz hafifletecek ve uyumlu enerjileri devreye sokabilecek bir etki olacak. Verdiğimiz gerçekçi kararların arkasında duygusal olarak da durabileceğiz.

Cumartesi

Ay, Akşam saatlerine kadar Başak burcundaki ilerlemesine devam edecek. Gün içerisinde hem Başak burcunun sonlarında hem de Terazi burcuna geçişinde Mars ile zorlayıcı bir açı gerçekleştirecek. Haftanın huzursuz günlerinden. Ailevi konularda birtakım tartışmalar yaşanabilir.

Pazar

Ay Terazi burcunda ilerliyor. Gün içerisinde özellikle ilişkilerimizdeki sorumluluklarımız ön plana çıkıyor. Gergin geçme potansiyeli olan haftanın biraz daha temizleyici ve uzlaştırıcı bir günündeyiz. Entelektüel faaliyetler, rahatlamak ve dinlenmek açısından faydalanabileceğimiz bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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