Haftalık burç yorumları (19 - 25 Temmuz 2021)

Korhan Kılınçkaya, 19 - 25 Temmuz 2021 haftasında gerçekleşecek astrolojik olayları ve bunların Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcuna etkilerini yazdı.

Haftalık burç yorumları (19 - 25 Temmuz 2021)
Astroloji
19 Temmuz 2021 Pazartesi

Merhaba. Oldukça ilginç bir haftaya giriş yapıyor olacağız. İkili ilişkilerin biraz sorgulandığı bir Kova Dolunay’ı haftanın son günlerinde bizi bekliyor olacak. Bu Dolunay ile ilgili detaylı yazımı ayrıca buradan okuyabilirsiniz: 24 Temmuz Kova Dolunay'ı. Yine haftanın sonlarına doğru Güneş Aslan burcuna geçerek ışığımızı yükseltecek, enerjimizi artıracak, kendimizi ifademizi ve özgüvenimizi yükseltecek. Fakat Venüs özgüven konusunda biraz inat yapabilir. O da bu hafta içerisinde Başak burcuna geçerek yaklaşık 3-4 hafta boyunca aşkta hesap kitap, sorgulama, kılı kırk yarma gibi özelliklerle başımızı ağrıtmaya başlayacak gibi gözüküyor. Ta ki çok güçlü olduğu aşk burcu Terazi’ye geçene kadar. Ayrıca haftanın ilk günü Merkür’ün Chiron karesi ile biraz acılarımızın yüzeye çıktığı konuşmalar yapabilir veya düşüncelerimiz biraz olumsuz olabilir. Haftanın sonunda ise yine sorgulayıcı ve kriz yaratıcı Merkür Plüton karesi ile karşımızdakilerle yüzleşme potansiyelimiz artacak. Zira bu hafta düşüncelerimiz ve iletişimimiz biraz gerilmiş durumda.


Günlük etkilere geçecek olursak…

Pazartesi

Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Akşam saatlerinde Venüs ve Mars ile zorlayıcı bir açı gerçekleştirecek, bugün ikili ilişkiler anlamında tartışmalı ve kıskançlık gösterdiğiniz bir gün olabilir.


Salı

Ay, Yay burcuna geçerek pazartesi gününün gerginliğini alıyor. Bugün daha iyimser olduğumuz ve kapalı alanlardan veya rutinden daha çok sıkıldığımız bir gün olacak.


Çarşamba

Ay, Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor ve Mars ve Venüs’ü bu sefer olumlu bir şekilde görüyor ve ikili ilişkilerde önceki günlerden kaynaklanan gerginliklerin giderilmesi ve uyumlu zaman geçirilmesi açısından oldukça güzel bir gün.


Perşembe

Ay, Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve bu gün sorumluluklarımıza daha fazla odaklandığımız bir gün oluyor. Ayrıca yaratıcılığımız ve değişiklik isteğimizde Ay’ın Uranüs ile olumlu etkileşimi ile ön planda olacak.


Cuma

Ay, Oğlak burcundaki ilerlemesine devam edecek, bayram günü olmasına rağmen yapmamız gereken konular, bitirmemiz gereken işlere odaklandığımız, daha fazla sorumluluk aldığımız bir gün.



Cumartesi

Ay, Kova burcuna geçiyor ve Satürn ile gün içerisinde bir kavuşum gerçekleştiriyor. Bugün duygusal açıdan soğuk ve pesimist düşündüğümüz bir gün olabilir. İyimser düşünmeye çalışmak ve özgüvenimizi düşürmemeye çalışmak gün içerisinde kendimizi daha iyi hissettirecektir.


Pazar

Ay, Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Satürn’den uzaklaşan ay gecenin ilerleyen saatlerinde ve ertesi sabah Jüpiter’den etki alıyor olacak. Bir gün öncesinin pesimistliğinden eser olmayan daha iyimser ve rahat bir gün.


Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…


Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya


Yıldızınız bugün neler söylüyor?

19 Temmuz 2021 Pazartesi burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

13
Verilen emekler karşılığını bulmaya hazırlanıyor. Sonlar, her zaman mutlu olmasa da başlangıçlar mutlaka umut doludur. Umudu muhafaza etmek mutluluğu da getirecektir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi rotanızda olmayan bir yerde bulup şaşırtıcı bazı olaylar yaşayabilirsiniz. Kendinize yük ettiğiniz, geçmiş olayların anısına sakladığınız bazı eşyalarla vedalaşma vaktiniz gelmiş olabilir. Yeni bir sayfa açmak için bir temizlik girişiminde bulunabilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bugün her zamanki renkleri daha canlı, daha parlak görebilirsiniz. Bu ruh halinden faydalanmaya çalışan insanlar olacaktır. İnsanlarla iyi geçinmeye çalışırken fazla yumuşak başlı olduğunuzu fark edebilirsiniz.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi ormanda ama tek başına bir ağaç gibi hissedebilirsiniz. Bu gerçekçi olmayan yalnızlık hissinin sizi ele geçirmesine izin vermeyin. Geçmişiniz kökleriniz, umutlarınız göğe uzanan yapraklarken asla yalnız değilsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Beklediğiniz şifa sudan gelebilir. İçinizi ve dışınızı suyla doldurun. Zihniniz gittikçe berraklaşacak, kalbiniz durulanacaktır. Bu süreçte etrafınızın kalabalık olması pek makul değil, yalnız anlar yaratmaya çalışın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU Harabe evlerin yıkılması gerekir, sizin de harap haldeki ilişkilerinize son vermeniz gerekiyor. Takılı kalmayı bıraktığınızda önünüzdeki ihtimaller denizini göreceksiniz. En iyi ihtimaller için korkusuzca davranın.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Küllerinizden yeniden doğmanızın zamanı geldi. Hırslı bir şekilde işe asılmanız halinde size rakip konumdaki herkesi ezip geçmeniz mümkün. Tek ihtiyacınız olan istediğiniz şeyin arkasındaki asıl sebebi hatırlamak.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU Kendinizi kötü niyetli insanlarla çevrili hissedebilirsiniz, onların farkında olduğunuz sürece size zarar veremezler. Ailenizle baş başa vakit geçirmek içinizdeki pozitif duyguların uyanmasına yardımcı olabilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU İnsanlar olayları yalnızca kendi açılarından anlattığı için, bazı kişiler sizi kötü tanıyor olabilir. Sizi dinlemeleri halinde yanıldıklarını fark eden bazı insanlar olacaktır. Yakın zamanda dinlendirici bir mola içerisinde olabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatınızda yeni sayfalar açarken daha yumuşak bir geçiş yapmak isteyebilirsiniz. İnsanlarla küs ayrılmamak, her ihtimale karşı kapıyı biraz aralık bırakmak hem daha kolay hem de daha güvenli bir yoldur.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Bir süredir sizi rahatsız eden olumsuz hisler, yeni bir başlangıç yaptığınız zaman ortadan kaybolacaktır. Bu zamanın geçmesini beklerken stresi en aza indirgeyecek şekilde olumsuzluklar ile aranıza görünmez bariyerler kurmaya devam edin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU Hayatta varmak istediğiniz noktalar için telaşa kapılmanıza gerek yok, siz acele etseniz de her şey ancak zamanı gelince olacaktır. Olayları hızlandırmaya değil, güzelleştirmeye çalışın. Ufak şeyleri dert edinme huyunuz zamanla azalacaktır.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU Yakın zamanlarda yaşadığınız bazı tartışmaları tatlıya bağlayabilirsiniz. Affetmek en çok sizi rahatlatacak olsa da zorunda değilsiniz. Bütün duygular hayatın ve kişiliğinizin olağan bir parçasıdır, hepsini yaşamak normaldir.

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.