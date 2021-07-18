Haftalık burç yorumları (19 - 25 Temmuz 2021)

Merhaba. Oldukça ilginç bir haftaya giriş yapıyor olacağız. İkili ilişkilerin biraz sorgulandığı bir Kova Dolunay’ı haftanın son günlerinde bizi bekliyor olacak. Bu Dolunay ile ilgili detaylı yazımı ayrıca buradan okuyabilirsiniz: 24 Temmuz Kova Dolunay'ı. Yine haftanın sonlarına doğru Güneş Aslan burcuna geçerek ışığımızı yükseltecek, enerjimizi artıracak, kendimizi ifademizi ve özgüvenimizi yükseltecek. Fakat Venüs özgüven konusunda biraz inat yapabilir. O da bu hafta içerisinde Başak burcuna geçerek yaklaşık 3-4 hafta boyunca aşkta hesap kitap, sorgulama, kılı kırk yarma gibi özelliklerle başımızı ağrıtmaya başlayacak gibi gözüküyor. Ta ki çok güçlü olduğu aşk burcu Terazi’ye geçene kadar. Ayrıca haftanın ilk günü Merkür’ün Chiron karesi ile biraz acılarımızın yüzeye çıktığı konuşmalar yapabilir veya düşüncelerimiz biraz olumsuz olabilir. Haftanın sonunda ise yine sorgulayıcı ve kriz yaratıcı Merkür Plüton karesi ile karşımızdakilerle yüzleşme potansiyelimiz artacak. Zira bu hafta düşüncelerimiz ve iletişimimiz biraz gerilmiş durumda.

Günlük etkilere geçecek olursak…

Pazartesi

Ay, Akrep burcunda ilerliyor. Akşam saatlerinde Venüs ve Mars ile zorlayıcı bir açı gerçekleştirecek, bugün ikili ilişkiler anlamında tartışmalı ve kıskançlık gösterdiğiniz bir gün olabilir.

Salı

Ay, Yay burcuna geçerek pazartesi gününün gerginliğini alıyor. Bugün daha iyimser olduğumuz ve kapalı alanlardan veya rutinden daha çok sıkıldığımız bir gün olacak.

Çarşamba

Ay, Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor ve Mars ve Venüs’ü bu sefer olumlu bir şekilde görüyor ve ikili ilişkilerde önceki günlerden kaynaklanan gerginliklerin giderilmesi ve uyumlu zaman geçirilmesi açısından oldukça güzel bir gün.

Perşembe

Ay, Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve bu gün sorumluluklarımıza daha fazla odaklandığımız bir gün oluyor. Ayrıca yaratıcılığımız ve değişiklik isteğimizde Ay’ın Uranüs ile olumlu etkileşimi ile ön planda olacak.

Cuma

Ay, Oğlak burcundaki ilerlemesine devam edecek, bayram günü olmasına rağmen yapmamız gereken konular, bitirmemiz gereken işlere odaklandığımız, daha fazla sorumluluk aldığımız bir gün.

Cumartesi

Ay, Kova burcuna geçiyor ve Satürn ile gün içerisinde bir kavuşum gerçekleştiriyor. Bugün duygusal açıdan soğuk ve pesimist düşündüğümüz bir gün olabilir. İyimser düşünmeye çalışmak ve özgüvenimizi düşürmemeye çalışmak gün içerisinde kendimizi daha iyi hissettirecektir.

Pazar

Ay, Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Satürn’den uzaklaşan ay gecenin ilerleyen saatlerinde ve ertesi sabah Jüpiter’den etki alıyor olacak. Bir gün öncesinin pesimistliğinden eser olmayan daha iyimser ve rahat bir gün.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler dilerim…

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